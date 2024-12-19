Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu - Son Dakika
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Spor

Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu

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Süper Lig'in 17. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Daha önce 6 hafta dinlendirileceği belirtilen Arda Kardeşler'in 7. haftada da maç yönetmeyeceği belirtildi. Galatasaray-Trabzonspor maçını yöneten Kadir Sağlam'ın da bu hafta görev almayacağı duyuruldu.

19.12.2024 11:17
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Trendyol Süper Lig'de 17. hafta heyecanı yarın, 21 Aralık Cumartesi, 22 Aralık Pazar ve 23 Aralık Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu müsabakalarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden duyuruldu.

KARDEŞLER VE SAĞLAM'A MAÇ YOK

Daha önce 6 hafta dinlendirileceği açıklanan Arda Kardeşler'e, 7. hafta da maç verilmedi. Öte yandan Galatasaray- Trabzonspor maçını yöneten Kadir Sağlam da bu hafta görev almadı.

2 isme büyük şok: Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu
Kadir Sağlam

Süper Lig'de 17. hafta programı ve hakemler şöyle;

Yarın

21 Aralık Cumartesi

22 Aralık Pazar

23 Aralık Pazartesi

Süper Lig\'de 17. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig, Arda Kardeşler, Kadir Sağlam, Trabzonspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Bilişim Hurda:
    MEHMET TÜRKMEN BJK FB MAÇINDA 2 DEFA RAKİBİNİN BOĞAZINI SIKAN CIKU YA KART VEREMEYEN HAKEM DEĞİL Mİ OPERASYON TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR. HİÇ UTANMA DA YOK AR DAMARLARI ÇATLAMIŞ 30 0 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    kadir sağlam korkak hakem mert hakan adama ne dedi burdan sağ çıkamazsın dedimi korkak hakem 22 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Karaktersiz Hakemler 3 1 Yanıtla
  • Harun Tanışık:
    Fetosaraya hakem dayanmiyor hem ağlıyorlar hemde hakem sayesinde mac alıyorlar 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu - Son Dakika
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