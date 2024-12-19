Süper Lig\'de 17. haftanın hakemleri belli oldu

Spor

Köfteci Yusuf\'un ardından bir büyük skandal daha

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta heyecanı yarın, 21 Aralık Cumartesi, 22 Aralık Pazar ve 23 Aralık Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu müsabakalarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden duyuruldu.

KARDEŞLER VE SAĞLAM'A MAÇ YOK

Daha önce 6 hafta dinlendirileceği açıklanan Arda Kardeşler'e, 7. hafta da maç verilmedi. Öte yandan Galatasaray- Trabzonspor maçını yöneten Kadir Sağlam da bu hafta görev almadı.

Kadir Sağlam

Süper Lig'de 17. hafta programı ve hakemler şöyle;

Yarın

20.00 Eyüpspor - Fenerbahçe: Emre Kargın

21 Aralık Cumartesi

16.00 Sivasspor - Samsunspor: Ali Şansalan

19.00 Beşiktaş - Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın

22 Aralık Pazar

13.30 Gaziantep FK - Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

16.00 Göztepe - Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük

16.00 Kayserispor - Galatasaray: Mehmet Türkmen

19.00 Trabzonspor - Bodrum FK: Ozan Ergün

23 Aralık Pazartesi