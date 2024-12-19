Trendyol Süper Lig'de 17. hafta heyecanı yarın, 21 Aralık Cumartesi, 22 Aralık Pazar ve 23 Aralık Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu müsabakalarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden duyuruldu.
Daha önce 6 hafta dinlendirileceği açıklanan Arda Kardeşler'e, 7. hafta da maç verilmedi. Öte yandan Galatasaray- Trabzonspor maçını yöneten Kadir Sağlam da bu hafta görev almadı.
Süper Lig'de 17. hafta programı ve hakemler şöyle;
Yarın
21 Aralık Cumartesi
22 Aralık Pazar
23 Aralık Pazartesi
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu - Son Dakika
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