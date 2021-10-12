Süper Lig'de futbolcuların piyasa değerleri belirlendi! Ligin en değerli takımı ise Fenerbahçe oldu

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Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de futbolcular değerlerine değer kattı. Transfermarkt'ın son verilerine göre sarı-lacivertliler Beşiktaş'ı geride bırakarak ligin en değerli takımı oldu.

GALATASARAY, 3. SIRADA KENDİNE YER BULDU

Fenerbahçe, 126.85 milyon euroluk değeriyle Süper Lig'in en değerli kulübü olurken Beşiktaş, 126.75 milyon euroyla 2. sıraya yerleşti. 3 büyükler içinde en düşük piyasa değerine sahip olan Galatasaray ise 109.70 milyon euroyla 3. sırada kendine yer buldu.

Süper Lig kulüplerinin değerlerine göre sıralaması şöyle: