Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de futbolcular değerlerine değer kattı. Transfermarkt'ın son verilerine göre sarı-lacivertliler Beşiktaş'ı geride bırakarak ligin en değerli takımı oldu.
Fenerbahçe, 126.85 milyon euroluk değeriyle Süper Lig'in en değerli kulübü olurken Beşiktaş, 126.75 milyon euroyla 2. sıraya yerleşti. 3 büyükler içinde en düşük piyasa değerine sahip olan Galatasaray ise 109.70 milyon euroyla 3. sırada kendine yer buldu.
Süper Lig kulüplerinin değerlerine göre sıralaması şöyle:
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de futbolcuların piyasa değerleri belirlendi! Ligin en değerli takımı ise Fenerbahçe oldu - Son Dakika Spor