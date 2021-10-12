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Süper Lig'de futbolcuların piyasa değerleri belirlendi! Ligin en değerli takımı ise Fenerbahçe oldu - Son Dakika

Süper Lig'de futbolcuların piyasa değerleri belirlendi! Ligin en değerli takımı ise Fenerbahçe oldu

12.10.2021 17:24

Süper Lig'de futbolcuların piyasa değeri belirlendi. En fazla değer artışını Fenerbahçeli futbolcular yaşarken ligin en değerli takımı olan Beşiktaş, yerini sarı-lacivertlilere kaptırdı. Buna belirlemelere göre, Fenerbahçe 126.85 milyon euroluk değeriyle 1. sıraya, Beşiktaş ise 126.75 milyon euroyla 2. sıraya yerleşti. Galatasaray ise 109.70 milyon euroluk değeriyle 3. sırada kendine yer buldu.

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de futbolcular değerlerine değer kattı. Transfermarkt'ın son verilerine göre sarı-lacivertliler Beşiktaş'ı geride bırakarak ligin en değerli takımı oldu.

GALATASARAY, 3. SIRADA KENDİNE YER BULDU

Fenerbahçe, 126.85 milyon euroluk değeriyle Süper Lig'in en değerli kulübü olurken Beşiktaş, 126.75 milyon euroyla 2. sıraya yerleşti. 3 büyükler içinde en düşük piyasa değerine sahip olan Galatasaray ise 109.70 milyon euroyla 3. sırada kendine yer buldu.

Süper Lig kulüplerinin değerlerine göre sıralaması şöyle:

Süper Lig'de futbolcuların piyasa değerleri belirlendi! Ligin en değerli takımı ise Fenerbahçe oldu

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de futbolcuların piyasa değerleri belirlendi! Ligin en değerli takımı ise Fenerbahçe oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Süper Lig'de futbolcuların piyasa değerleri belirlendi! Ligin en değerli takımı ise Fenerbahçe oldu - Son Dakika
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