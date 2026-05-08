Süper Lig'de Kritik 33. Hafta - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Süper Lig'de Kritik 33. Hafta

08.05.2026 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Antalyaspor'u yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Heyecanlı maçlar başlıyor.

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'de 33. hafta maçları yarın saat 20.00'de başlayacak. Bitime 2 hafta kala hem şampiyonluk yarışı hem de kümede kalma mücadelesi kritik viraja girdi. Galatasaray, Antalyaspor'u yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek, puan kaybetmesi durumunda ise Fenerbahçe, Konyaspor maçını kazanarak umutlarını son haftaya taşımaya çalışacak.

Trendyol Süper Lig'de bitime 2 hafta kala hem şampiyonluk yarışı hem de ligde kalma mücadelesi devam ediyor. Trendyol Süper Lig'de 33. hafta karşılaşmaları yarın başlıyor. Zorlu haftada oynanacak bütün mücadeleler saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'de cumartesi günü 9 karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Oynanacak maçların programı şöyle:

Natura Dünyası Gençlerbirliği - Kasımpaşa, Galatasaray - Hesap.com Antalyaspor, Beşiktaş - Trabzonspor, RAMS Başakşehir FK - Samsunspor, Kocaelispor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Göztepe - Gaziantep FK, Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe, İkas Eyüpspor - Çaykur Rizespor,

Corendon Alanyaspor - Zecorner Kayserispor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2026-2027 sezonunda UEFA kulüp müsabakalarına katılım formatına göre Türkiye, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2 takım, UEFA Avrupa Ligi'ne 2 takım ve UEFA Konferans Ligi'ne 1 takım olmak üzere toplam 5 takımla katılacak.

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan takım UEFA Şampiyonlar Ligi'ne lig aşamasından katılacak. Ligi ikinci sırada bitiren ekip ise Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayacak.

Türkiye Kupası'nı kazanan takım UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılım hakkı elde edecek. Süper Lig'i 3. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan, 4. sırada tamamlayan ekip ise UEFA Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılacak.

GALATASARAY SAHASINDA "ŞAMPİYONLUK" MAÇINA ÇIKACAK

Süper Lig'de çıktığı 32 karşılaşmada 74 puan toplayan Galatasaray, zirve yarışında en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde yer alıyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Samsunspor'a 4-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, yarın akşam oynanacak Antalyaspor mücadelesini galibiyetle tamamlarsa şampiyonluğunu taraftarı önünde kutlayabilecek. Galatasaray, Antalyaspor karşılaşmasını kazanması halinde puanını 77'ye yükseltecek.

Galatasaray'ın mücadeleden beraberlikle ayrılması durumunda puanı 75'e yükselecek. Galatasaray'ın sahadan puansız ayrılması ve en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin Konyaspor'u mağlup etmesi durumunda ise Trendyol Süper Lig'in şampiyonu 34. haftada oynanacak karşılaşmalarla belli olacak.

Antalyaspor ise 32 maçta topladığı 29 puanla 15. sırada yer alıyor. Düşme hattından uzaklaşmak isteyen Akdeniz ekibi, sahadan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor.

FENERBAHÇE, ZİRVE YARIŞINDAN KOPMUYOR

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yer alan bir diğer takım olan Fenerbahçe, yarın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Ligde topladığı 70 puanla 2. sırada yer alan sarı-lacivertli ekip, şampiyonluk yolunda sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Fenerbahçe, Galatasaray-Antalyaspor karşılaşmasının sonucunu bekleyecek.

Galatasaray'ın Antalyaspor karşısında puan ya da puan kaybetmesi, sarı-lacivertlilerin şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıyacak.

BEŞİKTAŞ, TRABZONSPOR'U AĞIRLAYACAK

Süper Lig'de çıktığı 32 maçta 66 puan toplayarak ligde 3. sırada yer alan Trabzonspor, 33. hafta mücadelesinde Beşiktaş'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar ise ligde topladığı 59 puanla 4. sırada bulunuyor.

RAMS BAŞAKŞEHİR, SAMSUNSPOR'U KONUK EDECEK

Süper Lig'de çıktığı 32 karşılaşmada 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 51 puanla 6. sırada yer alan RAMS Başakşehir, 48 puanla 7. sırada bulunan Samsunspor'u sahasında ağırlayacak.

KOCAELİSPOR, FATİH KARAGÜMRÜK'LE KARŞILAŞACAK

Süper Lig'de topladığı 37 puanla 10. sırada yer alan Kocaelispor, 32 maçta 24 puan toplayan ve son sırada bulunan Fatih Karagümrük ile sahasında karşılaşacak.

GÖZTEPE SAHASINDA GAZİANTEP FK'YI AĞIRLAYACAK

Süper Lig'de 13 galibiyet, 13 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Göztepe, topladığı 52 puanla 5. sırada yer alıyor. İzmir temsilcisi, sahasında ligde 37 puanla 11. sırada bulunan Gaziantep FK ile karşılaşacak.

GENÇLERBİRLİĞİ-KASIMPAŞA MAÇI ALT SIRALARI YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Trendyol Süper Lig'de ligde kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği ve Kasımpaşa Ankara'da karşı karşıya gelecek. 32 maçta topladığı 28 puanla 16. sırada yer alan Gençlerbirliği, düşme hattından uzaklaşmak istiyor. 32 puanla 13. sırada bulunan Kasımpaşa ise düşme potasından uzaklaşmak için sahadan puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor.

EYÜPSPOR, ÇAYKUR RİZESPOR İLE KARŞILAŞACAK

Kümede kalma mücadelesi veren takımlardan biri olan Eyüpspor, topladığı 29 puanla 14. sırada yer alıyor. Alt sıralardan çıkmak isteyen İstanbul ekibi bu hafta Çaykur Rizespor'u sahasında ağırlayacak. Ligi orta sıralarda tamamlamayı garantileyen takımlardan biri olan Rizespor ise 40 puanla 8. sırada bulunuyor.

ALANYASPOR, KAYSERİSPOR'U AĞIRLAYACAK

Trendyol Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelelerden biri de Corendon Alanyaspor - Zecorner Kayserispor karşılaşması olacak. 32 maçta 34 puan toplayan Alanyaspor, ligde 27 puanla 17. sırada yer alan Kayserispor ile karşılaşacak.

Kaynak: ANKA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de Kritik 33. Hafta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızılırmak kıyısında vahşet Belediye başkanı görünce çıldırdı Kızılırmak kıyısında vahşet! Belediye başkanı görünce çıldırdı
Ölümden saniyelerle kurtuldu Ölümden saniyelerle kurtuldu
Doktorun şüpheli ölümü Hemen otopsiye götürüldü Doktorun şüpheli ölümü! Hemen otopsiye götürüldü
İsrail’de erkeklere cinsel istismarla suçlanan haham gözaltına alındı İsrail'de erkeklere cinsel istismarla suçlanan haham gözaltına alındı
İzmir’de FETÖ operasyonunda 9 gözaltı İzmir'de FETÖ operasyonunda 9 gözaltı
Çöp kamyonunun çarptığı yaya öldü kaza kamerada Çöp kamyonunun çarptığı yaya öldü; kaza kamerada
Kylie Jenner 15 milyon takipçi kaybetti Kylie Jenner 15 milyon takipçi kaybetti
MİT yalanıyla büyük vurgun Psikoloğu 10 milyon TL dolandırdılar MİT yalanıyla büyük vurgun! Psikoloğu 10 milyon TL dolandırdılar
Yemen’de pes dedirten görüntü Araçların arasında su değil tabanca satılıyor Yemen'de pes dedirten görüntü! Araçların arasında su değil tabanca satılıyor
Özgür Özel’den SAHA 2026’ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika Özgür Özel'den SAHA 2026'ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika
Bütün dünya konuşacak Galatasaray’dan yeni sezonun ilk bombası Bütün dünya konuşacak! Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası
Hantavirüs paniği Avrupa’ya sıçradı Kabin memuru karantinada Hantavirüs paniği Avrupa’ya sıçradı! Kabin memuru karantinada
Ertan Torunoğulları, Marmaray’da görüntülendi Ertan Torunoğulları, Marmaray’da görüntülendi
Nefesler tutuldu Dünyanın gözü İran’ın ABD’ye vereceği yanıtta Nefesler tutuldu! Dünyanın gözü İran'ın ABD'ye vereceği yanıtta

09:53
Alex de Souza’dan Fenerbahçe’deki seçim için gece yarısı açıklama
Alex de Souza'dan Fenerbahçe'deki seçim için gece yarısı açıklama
09:46
Fenerbahçe’de deprem Seçim sonrası ortalık yanacak
Fenerbahçe'de deprem! Seçim sonrası ortalık yanacak
09:27
Marmaris Belediyesi’nden skandal karar Yüzücüler boş havuzda antrenman yaptı
Marmaris Belediyesi'nden skandal karar! Yüzücüler boş havuzda antrenman yaptı
09:22
Burcu Köksal, AK Parti’ye geçmesine neden olan olayı anlattı
Burcu Köksal, AK Parti’ye geçmesine neden olan olayı anlattı
08:40
32 milyon TL bütçeli dizinin fişi çekildi
32 milyon TL bütçeli dizinin fişi çekildi
08:28
Ankara Valiliği’nden vatandaşlara uyarı Duyunca panik yapmayın
Ankara Valiliği'nden vatandaşlara uyarı! Duyunca panik yapmayın
07:41
Burcu Köksal “AK Parti’ye katılıyorum“ diyerek duyurdu: Erdoğan ile yarım saat görüştük
Burcu Köksal "AK Parti'ye katılıyorum" diyerek duyurdu: Erdoğan ile yarım saat görüştük
07:29
İBB’ye yeni operasyon Üst düzey isimler dahil 29 kişi gözaltına alındı
İBB'ye yeni operasyon! Üst düzey isimler dahil 29 kişi gözaltına alındı
06:52
Piyasalar diken üstünde Petrol 200 doları görebilir
Piyasalar diken üstünde! Petrol 200 doları görebilir
06:42
Barış masası devrildi mi Trump’tan beklenen açıklama geldi
Barış masası devrildi mi? Trump'tan beklenen açıklama geldi
06:22
Hürmüz’de kritik saatler İran savaş gemilerini vurdu, ABD’den sert misilleme geldi
Hürmüz'de kritik saatler! İran savaş gemilerini vurdu, ABD'den sert misilleme geldi
04:14
Alışveriş merkezinde yangın En az 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Alışveriş merkezinde yangın! En az 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
23:19
Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
23:14
Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti
Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 10:05:58. #7.12#
SON DAKİKA: Süper Lig'de Kritik 33. Hafta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.