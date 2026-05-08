Süper Lig'de Kritik 33. Hafta

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'de 33. hafta maçları yarın saat 20.00'de başlayacak. Bitime 2 hafta kala hem şampiyonluk yarışı hem de kümede kalma mücadelesi kritik viraja girdi. Galatasaray, Antalyaspor'u yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek, puan kaybetmesi durumunda ise Fenerbahçe, Konyaspor maçını kazanarak umutlarını son haftaya taşımaya çalışacak.

Süper Lig'de cumartesi günü 9 karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Oynanacak maçların programı şöyle:

Natura Dünyası Gençlerbirliği - Kasımpaşa, Galatasaray - Hesap.com Antalyaspor, Beşiktaş - Trabzonspor, RAMS Başakşehir FK - Samsunspor, Kocaelispor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Göztepe - Gaziantep FK, Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe, İkas Eyüpspor - Çaykur Rizespor,

Corendon Alanyaspor - Zecorner Kayserispor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2026-2027 sezonunda UEFA kulüp müsabakalarına katılım formatına göre Türkiye, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2 takım, UEFA Avrupa Ligi'ne 2 takım ve UEFA Konferans Ligi'ne 1 takım olmak üzere toplam 5 takımla katılacak.

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan takım UEFA Şampiyonlar Ligi'ne lig aşamasından katılacak. Ligi ikinci sırada bitiren ekip ise Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayacak.

Türkiye Kupası'nı kazanan takım UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılım hakkı elde edecek. Süper Lig'i 3. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan, 4. sırada tamamlayan ekip ise UEFA Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılacak.

GALATASARAY SAHASINDA "ŞAMPİYONLUK" MAÇINA ÇIKACAK

Süper Lig'de çıktığı 32 karşılaşmada 74 puan toplayan Galatasaray, zirve yarışında en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde yer alıyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Samsunspor'a 4-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, yarın akşam oynanacak Antalyaspor mücadelesini galibiyetle tamamlarsa şampiyonluğunu taraftarı önünde kutlayabilecek. Galatasaray, Antalyaspor karşılaşmasını kazanması halinde puanını 77'ye yükseltecek.

Galatasaray'ın mücadeleden beraberlikle ayrılması durumunda puanı 75'e yükselecek. Galatasaray'ın sahadan puansız ayrılması ve en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin Konyaspor'u mağlup etmesi durumunda ise Trendyol Süper Lig'in şampiyonu 34. haftada oynanacak karşılaşmalarla belli olacak.

Antalyaspor ise 32 maçta topladığı 29 puanla 15. sırada yer alıyor. Düşme hattından uzaklaşmak isteyen Akdeniz ekibi, sahadan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor.

FENERBAHÇE, ZİRVE YARIŞINDAN KOPMUYOR

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yer alan bir diğer takım olan Fenerbahçe, yarın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Ligde topladığı 70 puanla 2. sırada yer alan sarı-lacivertli ekip, şampiyonluk yolunda sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Fenerbahçe, Galatasaray-Antalyaspor karşılaşmasının sonucunu bekleyecek.

Galatasaray'ın Antalyaspor karşısında puan ya da puan kaybetmesi, sarı-lacivertlilerin şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıyacak.

BEŞİKTAŞ, TRABZONSPOR'U AĞIRLAYACAK

Süper Lig'de çıktığı 32 maçta 66 puan toplayarak ligde 3. sırada yer alan Trabzonspor, 33. hafta mücadelesinde Beşiktaş'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar ise ligde topladığı 59 puanla 4. sırada bulunuyor.

RAMS BAŞAKŞEHİR, SAMSUNSPOR'U KONUK EDECEK

Süper Lig'de çıktığı 32 karşılaşmada 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 51 puanla 6. sırada yer alan RAMS Başakşehir, 48 puanla 7. sırada bulunan Samsunspor'u sahasında ağırlayacak.

KOCAELİSPOR, FATİH KARAGÜMRÜK'LE KARŞILAŞACAK

Süper Lig'de topladığı 37 puanla 10. sırada yer alan Kocaelispor, 32 maçta 24 puan toplayan ve son sırada bulunan Fatih Karagümrük ile sahasında karşılaşacak.

GÖZTEPE SAHASINDA GAZİANTEP FK'YI AĞIRLAYACAK

Süper Lig'de 13 galibiyet, 13 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Göztepe, topladığı 52 puanla 5. sırada yer alıyor. İzmir temsilcisi, sahasında ligde 37 puanla 11. sırada bulunan Gaziantep FK ile karşılaşacak.

GENÇLERBİRLİĞİ-KASIMPAŞA MAÇI ALT SIRALARI YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Trendyol Süper Lig'de ligde kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği ve Kasımpaşa Ankara'da karşı karşıya gelecek. 32 maçta topladığı 28 puanla 16. sırada yer alan Gençlerbirliği, düşme hattından uzaklaşmak istiyor. 32 puanla 13. sırada bulunan Kasımpaşa ise düşme potasından uzaklaşmak için sahadan puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor.

EYÜPSPOR, ÇAYKUR RİZESPOR İLE KARŞILAŞACAK

Kümede kalma mücadelesi veren takımlardan biri olan Eyüpspor, topladığı 29 puanla 14. sırada yer alıyor. Alt sıralardan çıkmak isteyen İstanbul ekibi bu hafta Çaykur Rizespor'u sahasında ağırlayacak. Ligi orta sıralarda tamamlamayı garantileyen takımlardan biri olan Rizespor ise 40 puanla 8. sırada bulunuyor.

ALANYASPOR, KAYSERİSPOR'U AĞIRLAYACAK

Trendyol Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelelerden biri de Corendon Alanyaspor - Zecorner Kayserispor karşılaşması olacak. 32 maçta 34 puan toplayan Alanyaspor, ligde 27 puanla 17. sırada yer alan Kayserispor ile karşılaşacak.