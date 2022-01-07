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Süper Lig'e Afrika Uluslar Kupası etkisi - Son Dakika

Süper Lig'e Afrika Uluslar Kupası etkisi

07.01.2022 13:13
Süper Lig'e Afrika Uluslar Kupası etkisi

Kamerun'da düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası'nda karşılaşmalar, 9 Ocak - 6 Şubat tarihleri arasında oynanacak.

Kamerun'da düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası'nda karşılaşmalar, 9 Ocak - 6 Şubat tarihleri arasında oynanacak. Şampiyona, Süper Lig'de bazı takımları olumsuz etkileyecek. Şampiyonluk yarışında ve küme düşme hattında kritik mücadelelerde takımlarından ayrı kalacak futbolcular, Süper Lig'de dengeleri değiştirebilir.Şampiyonluk yarışında rakipleriyle arasındaki puan farkını açan Trabzonspor'da Djaniny, önce aday kadroya dahil edilirken, sonrasında sakatlığından dolayı kadrodan çıkartıldı ve Trabzon'a geri döndü. Oyuncu geri dönmüş de olsa bordo mavililer, sakatlığından dolayı Djaniny'den yoksun kalacak. Öte yandan Trabzonspor'la arasındaki puan farkını en aza indirmek isteyen Galatasaray'da ise Mbaye Diagne'nin sakatlığı ve Mostafa Mohamed'in turnuvaya davet edilmesi dolayısıyla gol yollarında sıkıntı çekilecek. Yukatel Kayserispor'da ligin ilk yarısında 9 gole imza atan Mame Thiam takımı adına çok önemli bir eksik olacakken, küme düşme hattının son sırasından kurtulmak isteyen Yeni Malatyaspor ise golcüsü Benjamin Tetteh'den ayrı kalacak. TURNUVA 7 TAKIMI ETKİLEMEYECEKAfrika Uluslar Kupası'na önceki yıllarda birçok oyuncusunu gönderen Fenerbahçe ve Beşiktaş, bu kez bu turnuva nedeniyle oyuncularından ayrı kalmayacak. Diğer yandan Antalyaspor, Kasımpaşa, Rizespor, Göztepe ve Konyaspor da turnuvadan etkilenmeyecek olan takımlar arasında yer alıyor. Süper Lig'den Afrika Uluslar Kupası'na 13 takımdan toplam 21 futbolcu davet edildi. Takımlar en az 3 maç futbolcularından yararlanamayacak. Turnuvaya davet edilen isimler ise şöyle: HATAYSPORAdama Traore (Mali), Monir El Kajoui (Fas), Ayoub El Kaabi (Fas)GALATASARAYMostafa Mohamed (Mısır), Sofiane Feghouli (Cezayir)TRABZONSPOREvrard Kouassi (Fildişi Sahili)ALANYASPORFamara Diedhiou (Senegal), Chidozie Awaziem (Nijerya)ALTAYA.Yasser Rayan (Mısır), Andre Poko (Gabon)SİVASSPORMax Gradel (Fildişi Sahili), Faycal Fajr (Fas)GİRESUNSPORHamidou Traore (Mali), Souleymane Doukara (Moritanya)KARAGÜMRÜKAhmed Musa (Nijerya)ADANA DEMİRSPORSimon Deli (Fildişi Sahili)KAYSERİSPORMame Thiam (Senegal)BAŞAKŞEHİRCarlos Ponck (Yeşil Burun Adaları)YENİ MALATYASPORBenjamin Tetteh (Gana), Oussama Haddadi (Tunus)GAZİANTEP FK

Steven Caulker (Sierra Leone)


- İstanbul
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Spor Toto Süper Lig, Kamerun, Afrika, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Süper Lig'e Afrika Uluslar Kupası etkisi - Son Dakika Spor


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