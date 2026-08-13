Süper Lig Tarihi ve İstatistikler

Süper Lig'de 69. sezon için geri sayım sürerken, 1959 yılında başlayan organizasyonda şimdiye kadar 77 farklı takım mücadele etti.

AA'nın futbolda Süper Lig'in 2026-2027 sezonu öncesi lig tarihi ve istatistiklerine yönelik hazırladığı dosya haberlerin bu bölümünde, bugüne dek mücadele eden takımların performans bilgilerine yer verildi.

Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'e en çok takım veren il, İstanbul oldu. En üst seviye ligde şu ana kadar 19 takımla yer alan İstanbul'u, 9 ekiple Ankara izliyor.

Fenerbahçe, geride kalan 68 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede en çok puan toplayan, en çok galip gelen ve en çok gol atan takım ünvanlarına sahip.

Sarı-lacivertliler, oynadığı 2 bin 266 lig maçında 4 bin 38 puan alarak ligin en çok puan toplayan ekibi oldu. Fenerbahçe bu alanda Galatasaray'ın 24 puan önünde yer aldı. Galatasaray ise 2 bin 266 maçta toplam 4 bin 14 puan elde etti.

Sıralamada Beşiktaş 3 bin 832 puanla üçüncü, Trabzonspor da 2 bin 908 puanla dördüncü sırada kendisine yer buldu.

En çok galip gelen takım Fenerbahçe

68 yıllık geçmişi bulunan ligde toplam 2 bin 266 maç yapan iki takımdan Fenerbahçe, 1309 galibiyetle en yakın rakibi Galatasaray'dan 1 galibiyet fazlasıyla ilk sırada bulunuyor.

Galibiyet sayısında Galatasaray 1308 ile ikinci, Beşiktaş 1220 ile üçüncü, Trabzonspor ise 876 ile dördüncü sırada yer alıyor.

En golcüsü

Süper Lig tarihinde en çok gol atan takım ünvanına da Fenerbahçe sahip.

Sarı-lacivertliler, toplam 4 bin 111 gol kaydetti. Galatasaray 4 bin 66 golle Fenerbahçe'yi izledi.

Beşiktaş'ın gol sayısı ise 3 bin 728, Trabzonspor da 2 bin 763 kez gol sevinci yaşadı.

Liderlik rekoru Galatasaray'da

Süper Lig tarihinde Galatasaray, 670 haftayla en fazla liderlik koltuğuna oturan takım oldu.

Lig tarihinde liderlik sıralamasında Fenerbahçe 588 haftayla ikinci, Beşiktaş 440 haftayla üçüncü, Trabzonspor ise 240 haftayla dördüncü sırada yer aldı.

"Üç büyükler"den sonra MKE Ankaragücü

Süper Lig'de "Üç büyükler" olarak anılan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından en çok maça çıkan takım MKE Ankaragücü.

"Üç büyükler", geride kalan 68 sezonda da ligde yer alırken, MKE Ankaragücü ise 54 kez en üst seviye ligde mücadele etti.

Şimdilerde 2. Lig'de mücadele eden Başkent ekibi, ligde bin 784 karşılaşma oynadı.

77 takım mücadele etti

Lig tarihinde bugüne dek 77 farklı takım mücadele etti.

En üst seviyedeki lige bu sezon geri dönen Erzurumspor FK'nin yanı sıra Amed Sportif Faaliyetler ile Çorum FK ise Süper Lig'de ilk kez yarış verecek.

8 takım artı averajda

Süper Lig'in geride kalan 68 sezon sonunda 77 takımın 8'inin artı averajı bulunuyor.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra İstanbul Başakşehir, Alanyaspor, Eskişehirspor ve Sarıyer, lig tarihinde artı averaja sahip takımlar olarak dikkati çekti.

Fenerbahçe 2 bin 98 averajla başı çekerken, Galatasaray 2 bin 73, Beşiktaş bin 739, Trabzonspor bin 5, İstanbul Başakşehir 198, Eskişehirspor 9, Alanyaspor 5 ve Sarıyer 2 averaja sahip.

68 yıllık puan cetveli

Süper Lig'de 1959 yılından 2025-2026 sezonu sonuna dek oluşan puan cetveli şöyle:

Takımlar K O G B M A Y P 1 Fenerbahçe 68 2266 1309 585 372 4111 2013 4038 2 Galatasaray 68 2266 1308 554 404 4066 1993 4014 3 Beşiktaş 68 2264 1220 615 429 3728 1989 3832 4 Trabzonspor 52 1756 876 476 404 2763 1758 2908 5 Bursaspor 50 1644 572 473 599 1965 1998 1997 6 MKE Ankaragücü 54 1784 558 515 711 2047 2389 1952 7 Gençlerbirliği 49 1644 541 482 621 2062 2188 1941 8 Altay 42 1364 422 420 522 1454 1667 1406 9 Gaziantepspor 31 1028 366 265 397 1248 1383 1324 10 Samsunspor 33 1094 362 283 449 1235 1443 1248 11 Antalyaspor 30 1040 330 277 433 1230 1516 1229 12 Kayserispor 30 1020 305 288 427 1186 1492 1175 13 Eskişehirspor 30 978 334 312 332 1110 1101 1104 14 Göztepe 32 1030 327 316 387 1157 1269 1076 15 Konyaspor 25 858 271 248 339 1038 1208 1061 16 İstanbul Başakşehir 18 636 287 156 193 939 741 1017 17 Çaykur Rizespor 24 834 263 196 375 968 1240 936 18 Sivasspor 19 670 244 184 242 908 932 916 19 Kasımpaşa 22 786 240 214 332 992 1205 889 20 İstanbulspor 25 830 253 241 336 929 1088 870 21 Kocaelispor 21 708 234 194 280 884 972 821 22 Denizlispor 21 728 217 192 319 875 1057 799 23 Adanaspor 22 704 202 213 289 771 949 692 24 Adana Demirspor 21 698 194 195 309 738 1018 658 25 Boluspor 20 638 192 215 231 637 709 654 26 Sarıyer 13 436 148 135 153 553 551 527 27 Karşıyaka 16 528 152 141 235 533 748 510 28 Alanyaspor 10 358 129 93 136 523 518 480 29 Malatyaspor 11 384 134 102 148 507 544 467 30 Mersin İdmanyurdu 15 472 136 134 202 446 556 438 31 Zonguldakspor 14 454 135 148 171 425 484 424 32 Fatih Karagümrük 11 368 116 100 152 473 509 395 33 Ankara Demirspor 13 418 116 153 149 447 509 385 34 Sakaryaspor 11 380 114 89 177 452 586 370 35 Vefa 14 422 110 143 169 364 514 363 36 Kardemir Karabükspor 10 336 96 68 172 361 570 356 37 Osmanlıspor 9 306 84 87 135 348 460 339 38 PTT 12 384 97 134 153 352 467 328 39 Orduspor 11 352 102 102 148 303 420 322 40 Diyarbakırspor 11 362 91 84 187 323 554 320 41 Gaziantep FK 7 256 77 70 109 325 394 301 42 İzmirspor 10 326 93 110 123 313 386 296 43 Akhisarspor 7 238 74 65 99 286 340 287 44 Feriköy 9 302 92 88 122 266 320 272 45 Altınordu 10 332 84 101 147 312 444 269 46 Şekerspor 10 320 73 100 147 309 481 255 47 Beykoz 8 264 72 94 98 263 315 238 48 Giresunspor 8 254 69 76 109 239 316 236 49 Manisaspor 6 204 58 49 97 242 306 223 50 Hacettepe 9 252 67 76 109 242 334 210 51 Hatayspor 5 188 53 45 90 229 322 204 52 Yeni Malatyaspor 5 180 47 46 87 205 266 187 53 Vanspor 5 170 38 39 93 165 298 153 54 Zeytinburnuspor 5 162 36 37 89 159 290 145 55 Kayseri Erciyesspor 4 136 33 42 61 142 208 141 56 Elazığspor 4 136 35 31 70 146 246 136 57 Çanakkale Dardanelspor 3 102 28 25 49 107 154 109 58 Aydınspor 3 90 26 27 37 105 140 105 59 Bakırköyspor 3 90 28 21 41 131 135 105 60 Erzurumspor 3 102 25 23 54 116 205 98 61 Eyüpspor 2 70 23 17 30 85 95 86 62 Yozgatspor 2 68 19 19 30 101 113 76 63 Erzurumspor FK 2 74 18 21 35 80 111 75 64 Gençlerbirliği OFTAŞ 2 68 15 17 36 54 99 62 65 Akçaabat Sebatspor 2 68 14 19 35 85 131 61 66 Balıkesirspor 2 64 15 16 33 66 108 52 67 Beyoğluspor 2 64 15 20 29 59 90 50 68 Yeşildirek 2 58 13 16 29 51 94 42 69 Bodrum FK 1 36 9 10 17 26 43 37 70 Pendikspor 1 38 9 10 19 42 73 37 71 Adalet 2 52 10 15 27 38 69 35 72 Ümraniyespor 1 36 7 9 20 47 64 30 73 Petrolofisi 1 34 8 5 21 38 73 29 74 Bucaspor 1 34 6 8 20 37 65 26 75 Siirtspor 1 34 6 6 22 47 81 24 76 Kahramanmaraşspor 1 36 4 11 21 22 71 23 77 Kırıkkalespor 1 30 5 8 17 21 64 18

Kaynak: AA