Survivor\'da Nagihan, Serenay\'ı hastanelik etti

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026'nın yeni bölüm fragmanına damga vuran görüntüler, yarışmada tansiyonun tehlikeli boyutlara ulaştığını gösterdi. Yarışmacılar arasında yaşanan tartışma kısa sürede büyüdü.

Fragmanda duyulan "Bak kızım! Yapma!" sözleri gerilimin yükseldiğini ortaya koyarken, taraflar arasındaki sözlü atışma fiziksel müdahaleye dönüştü.

SEREN AY'IN KOLUNDA HASAR OLUŞTU

Yarışmada yaşanan olay sonrası Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamada, Nagihan'ın Seren Ay'a saldırdığı ve Seren Ay'ın kolunda hasar oluştuğu belirtildi. Acun, "Düşmesini beklediğimiz tansiyon düşmedi. Gerilim çok arttı ve sonunda da Nagihan, Seren Ay'a saldırdı. Seren Ay'ın kolunda maalesef hasar var. Kendisi gözetim altında" ifadelerini kullandı.

"NAGİHAN'I DURDURAMADIK"

Yarışma ekibinin araya girmesine rağmen Nagihan'ın sakinleşmediği vurgulandı. Ilıcalı'nın "Uyarmaya çalıştım, olmadı. Sakinleştirmeye çalıştım, olmadı. Maalesef Nagihan'ı durduramadık" sözleri dikkat çekti.

"SORUMLUSU BENİM"

Acun Ilıcalı yarışmacıları bir aile gibi gördüğün belirterek yaşananlardan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Ilıcalı, "Ben ailem gibi gördüm hep yarışmacıları. Aileleri şu anda 'Benim kızıma saldırıldı' derken kusura bakmayın, sorumlusu benim" dedi.

ÖNCESİNDE DE KAVGA ETMİŞLERDİ: YIRTTIN KOLUMU

Nagihan Karadere ile Seren Ay Çetin bu tartışmadan önce de birbirlerine fiziksel temasta bulunarak kavga etmişlerdi. Tansiyonun düşmediği kavgada Seren Ay'ın ünlüler takımından arkadaşı Nagihan'a sert sözler sarf ettiği duyulmuştu.

'Niye abartıyorsun bir şeyleri' diyen Seren Ay'ın üzerine yürüyen Nagihan'ın takım arkadaşını sertçe ittiği görülmüştü. Oldukça kızgın görünen Nagihan Karadere'nin 'Neyi abartıyorum. Kolumu böyle yırttın. Yırttın kolumu' dediği duyuldu.