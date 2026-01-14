Tammy Abraham'dan Aston Villa kararı - Son Dakika
Tammy Abraham'dan Aston Villa kararı

14.01.2026 18:20
Beşiktaş'ta Tammy Abraham'ın geleceği hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Premier Lig ekibi Aston Villa, Abraham'ı kadrosuna katmak istiyor. Abraham'ın Beşiktaş'ta mutlu ve İstanbul'da da huzurlu olmasına rağmen sürpriz bir şekilde Aston Villa'ya gitme fikrine sıcak baktığı belirtildi.

Süper Lig devi Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Tammy Abraham'ın geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

ASTON VILLA'DAN KANCA

Daily Mail'de yer alan habere göre; Premier Lig ekibi Aston Villa, 2018-19 sezonunda kadrosunda bulunduğu İngiliz golcüyü yeniden kadrosuna katmak istiyor.

GERİ DÖNMEYE SICAK

Beşiktaş'ta mutlu ve İstanbul'da huzurlu olmasına rağmen Abraham'ın da Premier League'e geri dönme olasılığını ciddi olarak değerlendirdiği, Aston Villa'ya gitme fikrine sıcak baktığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ 30 MİLYON İSTİYOR

Haberde, finansal kısıtlamalar nedeniyle Aston Villa'nın, ara transfer döneminde dikkatli davranmak zorunda olduğu, ancak 28 yaşındaki Abraham'ı bonservisiyle alma konusunda umutlu olduğunun altı çizildi. Siyah-beyazlıların sezon başında 15 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattığı yıldız oyuncudan 30 milyon euro bonservis beklediği aktarıldı.

24 MAÇTA 15 GOLE KATKI YAPTI

Tammy Abraham, bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 24 maçta 12 gol atarken, 3 de asist yaptı.

    Yorumlar (1)

  • Kerim Ayric Kerim Ayric:
    yalan değilse başkada birşey bilmiyorum 8 2 Yanıtla
