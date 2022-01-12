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Taraftar çıldırdı! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör açıklaması taraftarı öfkelendirdi - Son Dakika

Taraftar çıldırdı! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör açıklaması taraftarı öfkelendirdi

12.01.2022 13:52

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü İsmail Kartal'ı, "Futbol A Takımımız'ın yeni planı" diye açıkladı. Açıklamada sezon ortasında görüşlen hocaların olumsuz cevap verdiği belirtildi. Taraftarlar bu açıklamayla yüzlerce tepki yağdırdı.

Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları son buldu. Sarı-Lacivertliler eski teknik direktörü İsmail Kartal ile sezonun geri kalanı için anlaştı. Fenerbahçe'nin İsmail Kartal için yaptığı açıklamada "Sezonun geri kalanı" ifadesi dikkat çekti.

Böyle tepki görülmedi! Fenerbahçe'nin, 'Hoca bulamadık' açıklaması çıldırttı

AYNI UYGULAMA

Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıklama şekli dikkat çekti. Sezon başı göreve getirilen Portekizli teknik adam Vitor Pereira için de uzun bir metin yazılmış, Pereira ismi açıklamanın sonunda yer almıştı. Fenerbahçe, İsmail Kartal'da da aynı yaklaşımı sürdürdü.

Tepkiler kıyamet gibi! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör açıklaması taraftarı çıldırttı

TARAFTARLAR ÇILDIRDI

Sarı-Lacivertli taraftarlar, "Sezon ortasında teklifimize olumlu yaklaşan teknik direktör yok" ifadesiyle küplere bindi. İsmail Kartal'ın kendisine değil ancak yönetimin tercihleri ve politikalarına tepki gösterildi.

Böyle tepki görülmedi! Fenerbahçe'nin, 'Hoca bulamadık' açıklaması çıldırttı

İşte sosyal medyadaki yorumlar:

Böyle tepki görülmedi! Fenerbahçe'nin, 'Hoca bulamadık' açıklaması çıldırttı
Böyle tepki görülmedi! Fenerbahçe'nin, 'Hoca bulamadık' açıklaması çıldırttı
Böyle tepki görülmedi! Fenerbahçe'nin, 'Hoca bulamadık' açıklaması çıldırttı
Böyle tepki görülmedi! Fenerbahçe'nin, 'Hoca bulamadık' açıklaması çıldırttı
Böyle tepki görülmedi! Fenerbahçe'nin, 'Hoca bulamadık' açıklaması çıldırttı
Böyle tepki görülmedi! Fenerbahçe'nin, 'Hoca bulamadık' açıklaması çıldırttı
Böyle tepki görülmedi! Fenerbahçe'nin, 'Hoca bulamadık' açıklaması çıldırttı
Böyle tepki görülmedi! Fenerbahçe'nin, 'Hoca bulamadık' açıklaması çıldırttı
YORUMLAR (1)
  • Bulent Cebeci: sen git şirketini yönet ali koç bırak artık bu kulübün yakasını çırpındıkça yalnız sen değil camia batıyor hala farkında değilmisin Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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İsmail Kartal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taraftar çıldırdı! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör açıklaması taraftarı öfkelendirdi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Taraftar çıldırdı! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör açıklaması taraftarı öfkelendirdi - Son Dakika
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