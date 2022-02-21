Taraftarlardan büyük tepki! Feghouli ve Babel'den daha fazla katkı sağlayan Morutan kadroya alınmadı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da, Olimpiu Morutan şoku yaşanıyor. Rumen futbolcu, teknik direktör Domenec Torrent tarafından kadroya alınmadı. İspanyol teknik adamın Morutan'ın performansından memnun olmadığı için bu kararı aldığı iddia edildi.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Galatasaraylı taraftarlar, sezon başında 4 milyon euroya transfer edilen Morutan'ın kadroya alınmamasına yoğun tepki gösterdi. 22 yaşındaki genç futbolcu yerine sezon sonunda takımla olan sözleşmeleri sona erecek Feghouli ve Babel'in kadroya alınmasına değinen Sarı Kırmızılılar, yapılanma ve geleceğe yatırımın böyle olmayacağını dile getirdiler.

BABEL VE FEGHOULİ'Yİ TOPLA BİR MORUTAN ETMEDİ

Galatasaraylı taraftarların yoğun tepki göstermesine rağmen, Torrent'in vazgeçemediği isimlerin başında gelen Ryan Babel, bu sezon Süper Lig'de 17 maça çıkarken herhangi bir gole doğrudan katkı yapamadı. Eleştirilen bir başka isim olan Sofiane Feghouli ise bu sezon Süper Lig'de 18 maça çıkıp 2 gol ve 2 asistle oynadı. Olimpiu Morutan, Galatasaray formasıyla çıktığı 21 lig maçında 3 gol 3 asist yaparak iki futbolcunun toplamından daha çok gole katkı yapmış oldu.

BABEL VE FEGHOULİ'NİN SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

22 yaşındaki Morutan'ın sözleşmesi 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunurken 35 yaşındaki Babel ile 32 yaşındaki Feghouli'nin sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor.