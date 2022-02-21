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Taraftarlardan büyük tepki! Feghouli ve Babel'den daha fazla katkı sağlayan Morutan kadroya alınmadı - Son Dakika

Taraftarlardan büyük tepki! Feghouli ve Babel'den daha fazla katkı sağlayan Morutan kadroya alınmadı

21.02.2022 17:49

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da Morutan kadroya dahil edilmedi. Babel ve Feghouli'nin ligdeki toplam gol katkısından daha fazla gole doğrudan katkı yapan futbolcunun kadroda bulunmaması taraftarların büyük tepkisini topladı.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da, Olimpiu Morutan şoku yaşanıyor. Rumen futbolcu, teknik direktör Domenec Torrent tarafından kadroya alınmadı. İspanyol teknik adamın Morutan'ın performansından memnun olmadığı için bu kararı aldığı iddia edildi.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Galatasaraylı taraftarlar, sezon başında 4 milyon euroya transfer edilen Morutan'ın kadroya alınmamasına yoğun tepki gösterdi. 22 yaşındaki genç futbolcu yerine sezon sonunda takımla olan sözleşmeleri sona erecek Feghouli ve Babel'in kadroya alınmasına değinen Sarı Kırmızılılar, yapılanma ve geleceğe yatırımın böyle olmayacağını dile getirdiler.

Feghouli ve Babel'i topla bir Morutan etmedi! Taraftarlar tepki gösterdi
Feghouli ve Babel'i topla bir Morutan etmedi! Taraftarlar tepki gösterdi
Feghouli ve Babel'i topla bir Morutan etmedi! Taraftarlar tepki gösterdi
Feghouli ve Babel'i topla bir Morutan etmedi! Taraftarlar tepki gösterdi
Feghouli ve Babel'i topla bir Morutan etmedi! Taraftarlar tepki gösterdi
Feghouli ve Babel'i topla bir Morutan etmedi! Taraftarlar tepki gösterdi
Feghouli ve Babel'i topla bir Morutan etmedi! Taraftarlar tepki gösterdi
Feghouli ve Babel'i topla bir Morutan etmedi! Taraftarlar tepki gösterdi

BABEL VE FEGHOULİ'Yİ TOPLA BİR MORUTAN ETMEDİ

Galatasaraylı taraftarların yoğun tepki göstermesine rağmen, Torrent'in vazgeçemediği isimlerin başında gelen Ryan Babel, bu sezon Süper Lig'de 17 maça çıkarken herhangi bir gole doğrudan katkı yapamadı. Eleştirilen bir başka isim olan Sofiane Feghouli ise bu sezon Süper Lig'de 18 maça çıkıp 2 gol ve 2 asistle oynadı. Olimpiu Morutan, Galatasaray formasıyla çıktığı 21 lig maçında 3 gol 3 asist yaparak iki futbolcunun toplamından daha çok gole katkı yapmış oldu.

Feghouli ve Babel'i topla bir Morutan etmedi! Taraftarlar tepki gösterdi

BABEL VE FEGHOULİ'NİN SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

22 yaşındaki Morutan'ın sözleşmesi 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunurken 35 yaşındaki Babel ile 32 yaşındaki Feghouli'nin sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor.

Bu karar kaos çıkartır! Feghouli ve Babel'den daha fazla katkı veren Morutan kadroda yok
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Son Dakika Spor Taraftarlardan büyük tepki! Feghouli ve Babel'den daha fazla katkı sağlayan Morutan kadroya alınmadı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Taraftarlardan büyük tepki! Feghouli ve Babel'den daha fazla katkı sağlayan Morutan kadroya alınmadı - Son Dakika
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