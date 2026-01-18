Tedesco, ''Takımda kalması gerekiyor'' diyerek ayrılığı net dille veto etti - Son Dakika
Spor

Tedesco, ''Takımda kalması gerekiyor'' diyerek ayrılığı net dille veto etti

Tedesco, ''Takımda kalması gerekiyor'' diyerek ayrılığı net dille veto etti
18.01.2026 23:25
Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Corendon Alanyaspor maçı sonrasında konuştu. Anderson Talisca'nın kesinlikle takımda kalması gerektiğini belirten Tedesco, ''Talisca bizle kalmalı, kalması gerekiyor. Özverili oynadı bugün. Sol ayaklı böyle bir oyuncu bulmak çok zor. Talisca kalacaktır bence. Sadece zaman meselesi. Kulüp süreci yönetiyor. Benim için çok net, Talisca'nın kalması çok önemli.'' dedi.

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, 3-2 kazanılan Corendon Alanyaspor maçının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"3-4-3'Ü GÖZÜ KAPALI OYNUYORLAR"

Alanyaspor'un 3-4-3'ü oynayış şekline övgülerde bulunan Tedesco, "Önemli olan maçları kazanmak. Bugünkü maç çok zor bir maçtı, çok zor. Alanya'ya karşı oynamak zor, iyi bir takım, iyi teknik direktör ve iyi çalıştırılmış bir takım. İnanılmaz, baskı yapması çok zor bir takım. 3-4-3'te gözü kapalı oynuyorlar. Bizler için kötü bir ilk yarıydı. Bazı şeyleri değiştirdik ve daha iyi oynadık." dedi.

'FENERBAHÇE'NİN GELECEĞİ"

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Yiğit Efe Demir hakkında yorum yapan başarılı teknik adam, "Biz ilk yarıda baskı yapamadık, ikinci yarıda önde baskı yaptık. Yiğit Efe'nin oyuna girmesi, dikine savunma yapma anlamında yardımcı oldu. Yiğit Efe'ye sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Yiğit Efe, Fenerbahçe'nin geleceği." ifadelerini kullandı.

'CEKETİ FIRLATIP ATTIM'

İtalyan hoca, ceketini fırlatıp yere atma anı hakkında konuşarak, "Sıcak hissettiğim için ceketi çıkarıp fırlattım. Bazen duygusal oluyorum ama özel bir sebebi yoktu." sözlerini sarf etti.

"3'Ü ATSALARDI ZOR OLACAKTI"

Mücadeleyi değerlendirmeye devam eden genç hoca, "İlk yarıda çok kötüydük. Bu bizim yüzümüzdendi. İstediğimiz pozisyonları alamadık sahada, topa sahip olamadık, bu rakip sayesinde de oldu, çok iyi baskı kurdular. Onlar daha fazla enerjiye sahiplerdi, fiziksel olarak daha iyilerdi. 3'ü atsalardı, daha zor olacaktı. Direkten dönen topları da vardı. İkinci yarıda sahaya yeni fikirler ve enerjiyle çıkmalıydık. İkinci yarıda, ilk yarıya göre oyunu daha çok kontrol ettik. Bu sayede rakibi daha fazla geriye gömebildik. Rakip ikinci yarıda baskı yapamadık. Bunun için çok enerji sarf ettik. İyi çalıştırılmış bir takım, iyi bir teknik direktörleri var. Forvetleri çok inanılmaz hızlı, Süper Lig'deki en hızlı forvet. Lois Openda gibi.' şeklinde konuştu.

"TALISCA BİZLE KALMALI"

"Puan farkı 1'e düştü ama bunu konuşmak için henüz çok erken." diyen Tedesco, "Talisca bizle kalmalı, kalması gerekiyor. Özverili oynadı bugün. Kendisi 10 numara ama 9 numarada kullandığımızda da hem yaklaşmayı hem arkaya koşuları çok iyi beceriyor. 2 gol attı. Sol ayaklı böyle bir oyuncu bulmak çok zor. 10 numarada hem bu kadar uzun hem bu kadar iyi sol ayaklı biri bulmak çok zor. Talisca kalacaktır bence. Sadece zaman meselesi. Kulüp süreci yönetiyor. Benim için çok net, Talisca'nın kalması çok önemli." yorumunu yaptı.

"PUAN FARKINI UMURSAMIYORUM"

'Puan farkı 1'e düştü, tüm maçlarınızı kazanırsanız şampiyon olacaksınız. Ne düşünüyorsunuz?' sorusuna da cevap veren Domenico Tedesco, "Bilmiyorum, umursamıyorum bu durumu. 17 maç çok fazla. Şimdi Aston Villa maçı var, çok zor olacak. Alanyaspor'a bakınca, bizim maçımıza hazırlanmak için çok fazla vakitleri vardı. Göztepe gibi,Kocaeli gibi, Trabzonspor gibi... Onların da çok vakitleri olacak hazırlanmak için. Dolayısıyla çok çok zor. Avrupa Ligi pozitif bir durum. Kadıköy'de Aston Villa'ya karşı iyi oynamak istiyoruz, Avrupa'daki pozitif sonuçlar itici güç oluyor. Süper Kupa bizde, bizden kimse alamaz ama o maç geçti artık. Önümüze bakmalıyız. Her maç böyle zor olacaksa çok mücadele etmeliyiz. Tüm oyunculara ihtiyacımız var. Odağımızın ve enerjimizin yüksek olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"DOMİNANT BİR OYUN'

"Kazandığımız müddetçe önemi yok, bazen ilk yarılarda, bazen ikinci yarılarda iyi oynuyoruz. Bize bağlı değil bazen. Bize bağlı durumlarda elimizden geleni yapıyoruz. Bugünden dersler çıkaracağız. Rakibimiz bize çok iyi çalışmış. Her maçın hikayesi farklı, her rakip farklı. Genellikle kötü şeyleri konuşuruz ama ikinci yarıda çok dominant bir oyun sergiledik. Rakibin ilk golü 2. dakikada geldi. İlk şutta gol yediğinizde işler kolay olmuyor."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Gökhan Ü Gökhan Ü:
    GSlıyım ama , karakterini sevdim Tedesco' nün.. 40 0 Yanıtla
  • Sadettin Usta Sadettin Usta:
    ne hakem konuşuyor ne saldırıyor adam gibi adam 32 0 Yanıtla
  • Murat Çil Murat Çil:
    Hani aldı maaşın yarı fiyatına fenerbahçe de oynamayı kabul etmişti ücrette kendisi indirime gitmişti sizin haberleriniz hep yalan yanlış mı 0 5 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
