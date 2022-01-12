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Terim, Florya'daki vedasında futbolculara "Her şeyi riske ettim ama yarı yolda bırakıldım" dedi - Son Dakika

Terim, Florya'daki vedasında futbolculara "Her şeyi riske ettim ama yarı yolda bırakıldım" dedi

12.01.2022 11:49

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetiminin yollarını ayırdığı Fatih Terim, dün Florya'ya veda etti. Oyunculara ve beraber çalıştığı herkese tek tek teşekkür eden tecrübeli isim, veda konuşmasında ise önemli ifadeler kullandı. Terim'in "Ben bu projenin başarılı olacağına, sizlerle önemli işler başaracağımıza yürekten inanıyordum. Ama hayat, bazen olmuyor. Maalesef. Bu proje için her şeyi riske ettim. Böyle anlaşmıştık ama yarı yolda bırakıldım" dediği öğrenildi.

Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından Galatasaray yönetimi, teknik direktör Fatih Terim ile yolları ayırdı. Sarı-kırmızılı ekipte deprem etkisi yaratan gelişmenin ardından dün Florya'ya gelip oyuncular ve beraber çalıştığı kişilerle vedalaşan Terim'in veda konuşmasında da çok önemli konulara değindiği ifade edildi.

"BU PROJE İÇİN HER ŞEYİ RİSKE ETTİM"

Fatih Terim'in "Ben bu projenin başarılı olacağına, sizlerle önemli işler başaracağımıza yürekten inanıyordum. Ama hayat, bazen olmuyor. Maalesef. Bu proje için her şeyi riske ettim. Böyle anlaşmıştık ama yarı yolda bırakıldım" dediği öğrenildi.

Terim, Florya'daki vedasında futbolculara böyle seslendi: Her şeyi riske ettim ama yarı yolda bırakıldım

"AVRUPA'DA BAŞARILI OLACAKSINIZ, BUNA EMİNİM"

Oyuncu grubunun birbirinden karakterli, yetenekli ve Galatasaray formasına layık futbolculardan oluştuğuna vurgu yapan Terim'in "Benim her zaman evlatlarımsınız. Şartlar ne olursa olsun mücadeleye devam edin. Avrupa'da başarılı olacaksınız, buna eminim. Sizlere inanıyorum, her zaman gurur duyuyorum. Hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

TARAFTARDAN "YÖNETİM İSTİFA" TEZAHÜRATLARI

Terim'in Florya'ya geleceğini bilen bir grup taraftar tesisin önünde "İmparator Fatih Terim" ve "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı. Terim, tesisten çıkarken araçtan inip, taraftarların yanına giderek vedalaştı. Terim'in aracına binerken gözlerinin dolduğu görüldü.

Terim, Florya'daki vedasında futbolculara böyle seslendi: Her şeyi riske ettim ama yarı yolda bırakıldım

2 CÜMLELİK VEDAYA SERT TEPKİ

Öte yandan Cumhuriyet'in haberine göre Galatasaray Kulübü'nün dün sosyal medya hesaplarından Terim için yalnızca 2 cümleyle "Galatasaray için en iyisini istedik, sezon başından bu yana birlikte durmadan çalıştık. Tüm emeklerin için teşekkürler Fatih Terim" şeklinde veda mesajı yayınlamasına Sarı-kırmızılı camia tepki gösterdi.

Terim, Florya'daki vedasında futbolculara böyle seslendi: Her şeyi riske ettim ama yarı yolda bırakıldım

YENİ TEKNİK DİREKTÖR TORRENT İSTANBUL'DA

Galatasaray'ın anlaştığı teknik direktör Domenec Torrent, yardımcılarıyla birlikte dün gece İstanbul'a geldi. İspanyol hoca, bugün resmi sözleşmeye imza atacak ve Florya'da ilk idmanına çıkacak. Torrent'in ekibinde yerli bir antrenörün olacağı, görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

YORUMLAR (2)
  • özgür Temizyürek: fatih hocam severiz seni..ama 2. yarı dedin bekledik...daha ilk maçında kendi sahanda yenildin...lig yok türkiye kupası yok...seyirci 5 ay neyi kovalayacak heyecan yapacakk..kaprislerin takımı bitirdi..bütün oyuncuları bi oynat bi oynatma küstürdün... yeter otur artık evinde..belki sonra gene.... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Spor Toto Süper Lig, Fatih Terim, Galatasaray, İstifa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Terim, Florya'daki vedasında futbolculara 'Her şeyi riske ettim ama yarı yolda bırakıldım' dedi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Terim, Florya'daki vedasında futbolculara "Her şeyi riske ettim ama yarı yolda bırakıldım" dedi - Son Dakika
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