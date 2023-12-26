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TFF, 2024'te FIFA kokartı takacak hakemleri açıkladı - Son Dakika
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TFF, 2024'te FIFA kokartı takacak hakemleri açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1 Ocak 2024 itibarıyla FIFA kokartı takacak hakemleri açıkladı. TFF, FIFA hakemi olarak Zorbay Küçük, Kadir Sağlam, Bahattin Şimşek ve Melek Dakan; FIFA Yardımcı Hakemi olarak Furkan Ürün, Deniz Caner Özaral ve Merve Turan; FIFA Video Yardımcı Hakem olarak Serkan Tokat ve Mustafa İlker Coşkun; FIFA Plaj Hakemi olarak İdris Yavuz'un listeye eklendiğini belirtti.

TFF, 2024\'te FIFA kokartı takacak hakemleri açıkladı
26.12.2023 - 09:43,
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1 Ocak 2024 itibarıyla FIFA kokartı takacak hakemleri açıkladı. TFF, FIFA hakemi olarak Zorbay Küçük, Kadir Sağlam, Bahattin Şimşek ve Melek Dakan; FIFA Yardımcı Hakemi olarak Furkan Ürün, Deniz Caner Özaral ve Merve Turan; FIFA Video Yardımcı Hakem olarak Serkan Tokat ve Mustafa İlker Coşkun; FIFA Plaj Hakemi olarak İdris Yavuz'un listeye eklendiğini belirtti.

2024'te FIFA kokartı takacak hakemler şöyle:

FIFA HAKEMİ

Halil Umut Meler

Abdulkadir Bitigen

Atilla Karaoğlan

Arda Kardeşler

Zorbay Küçük

Kadir Sağlam

Bahattin Şimşek

Melis Özçiğdem

Cansu Tiryaki

Gamze Durmuş Pakkan

Melek Dakan

FIFA YARDIMCI HAKEMİ

Mustafa Emre Eyisoy

Kerem Ersoy

Ceyhun Sesigüzel

Cevdet Kömürcüoğlu

Mehmet Emin Tuğral

İbrahim Çağlar Uyarcan

Abdullah Bora Özkara

Murat Tuğberk Curbay

Furkan Ürün

Deniz Caner Özaral

Mürvet Yavuztürk

Sedef Aktan

Arzu Görgün

Merve Turan

FIFA VİDEO YARDIMCI HAKEMİ

Alper Ulusoy

Hakan Ceylan

Serkan Tokat

Koray Gençerler

Mustafa İlker Coşkun

Erkan Engin

FIFA FUTSAL HAKEMİ

Kamil Çetin

Ozan Soykan

Hakan Tezcan

Fatma Özlem Tursun

Uğur Çakmak

FIFA PLAJ FUTBOLU HAKEMİ

Özcan Sultanoğlu

Murat Ergin Gözütok

İdris Yavuz

Kaynak: DHA
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Türkiye Futbol Federasyonu, Kadir Sağlam, Zorbay Küçük, İdris Yavuz, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF, 2024'te FIFA kokartı takacak hakemleri açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF, 2024'te FIFA kokartı takacak hakemleri açıkladı - Son Dakika
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