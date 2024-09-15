TFF 3. Lig 2. Hafta Sonuçları

TFF 3. Lig'de 2. haftanın perdesi kapandı.
Gruplarda bugün yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
23 Elazığ FK-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: 0-0
Kahramanmaraşspor- Anadolu Üniversitesi: 1-0
Silifke Belediyespor-Muşspor: 0-0
Kırşehir Futbol- Düzce Cam Düzcespor: 0-2
Belediye Kütahyaspor-Ergene Velimeşespor: 2-0
Bursaspor- Tokat Belediye Plevnespor: 3-0
2. Grup:
Onuksports Kelkit Hürriyetspor-Etimesgut Belediyespor: 0-2
Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Amasyaspor: 0-2
Türk Metal 1963- Nevşehir Belediyespor: 0-0
Uşakspor- Balıkesirspor: 0-2
Muğlaspor-Smart Holding A.Ş. Çayelispor: 2-0
İnegöl Kafkasspor- Adıyaman FK: 2-1
3. Grup:
Viranşehir Belediyespor- Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor: 1-1
Pazarspor-10 Numara Sportif Efeler 09: 0-0
Alanya 1221 Futbol-1923 Mustafakemalpaşaspor: 2-3
Çorluspor 1947- Yozgat Belediyesi Bozokspor: 2-0
Aliağa Futbol- Küçükçekmece Sinopspor: 1-1
52 Orduspor FK- Bayburt Özel İdarespor: 2-1
Karabük İdmanyurdu-Osmaniyespor: 1-0
4. Grup:
Kolibri Ağrı 1970- Kırıkkale FK: 0-1
Niğde Belediyespor-Orduspor 1967: 2-5
Polatlı 1926- Turgutluspor: 4-3
Erciyes 38 Futbol-Sebat Gençlikspor: 1-1
Büyükçekmece Tepecikspor- Zonguldak Kömürspor: 0-2
Edirnespor-AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor: 0-2
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