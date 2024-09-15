TFF 3. Lig 2. Hafta Sonuçları - Son Dakika
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TFF 3. Lig 2. Hafta Sonuçları

TFF 3. Lig'de 2. hafta maçları tamamlandı, alınan sonuçlar gruplara göre sıralandı.

15.09.2024 23:49
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TFF 3. Lig'de 2. haftanın perdesi kapandı.

Gruplarda bugün yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

23 Elazığ FK-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: 0-0

Kahramanmaraşspor- Anadolu Üniversitesi: 1-0

Silifke Belediyespor-Muşspor: 0-0

Kırşehir Futbol- Düzce Cam Düzcespor: 0-2

Belediye Kütahyaspor-Ergene Velimeşespor: 2-0

Bursaspor- Tokat Belediye Plevnespor: 3-0

2. Grup:

Onuksports Kelkit Hürriyetspor-Etimesgut Belediyespor: 0-2

Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Amasyaspor: 0-2

Türk Metal 1963- Nevşehir Belediyespor: 0-0

Uşakspor- Balıkesirspor: 0-2

Muğlaspor-Smart Holding A.Ş. Çayelispor: 2-0

İnegöl Kafkasspor- Adıyaman FK: 2-1

3. Grup:

Viranşehir Belediyespor- Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor: 1-1

Pazarspor-10 Numara Sportif Efeler 09: 0-0

Alanya 1221 Futbol-1923 Mustafakemalpaşaspor: 2-3

Çorluspor 1947- Yozgat Belediyesi Bozokspor: 2-0

Aliağa Futbol- Küçükçekmece Sinopspor: 1-1

52 Orduspor FK- Bayburt Özel İdarespor: 2-1

Karabük İdmanyurdu-Osmaniyespor: 1-0

4. Grup:

Kolibri Ağrı 1970- Kırıkkale FK: 0-1

Niğde Belediyespor-Orduspor 1967: 2-5

Polatlı 1926- Turgutluspor: 4-3

Erciyes 38 Futbol-Sebat Gençlikspor: 1-1

Büyükçekmece Tepecikspor- Zonguldak Kömürspor: 0-2

Edirnespor-AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor: 0-2

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TFF 3. Lig 2. Hafta Sonuçları - Son Dakika

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