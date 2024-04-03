TFF 3. Lig'de 26. hafta maçları yapıldı.
Dört grupta bugün yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
1. Grup
Ayvalıkgücü Belediyespor- Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 4-3
Mardin 1969-Aliağa Futbol: 2-3
Tarsus İdman Yurdu-Kırıkkalegücü Futbol: 0-5
Malatya Arguvanspor-Kepezspor: 2-4
Artvin Hopaspor- Edirnespor: 1-0
Küçükçekmece Sinopspor- İnegöl Kafkasspor: 0-1
52 Orduspor- Karabük İdmanyurdu: 4-1
2. Grup
Amasyaspor FK- Pazarspor: 2-0
Amber Çay Eynesil Belediyespor- Turgutluspor: 4-2
Sapanca Gençlikspor- TPAO Batman Petrolspor: 0-0
Hacettepe 1945-Ergene Velimeşespor: 2-0
Kemerkent Bulvarspor-Silifke Belediyespor: 2-0
Efeler 09-3Gen Holding Elazığspor: 1-1
Kelkit Hürriyetspor- Karşıyaka: 0-2
3. Grup
Bornova 1877-Onvo Ağrı 1970: 3-1
Fatsa Belediyespor-Akhisarspor: 3-0
Sivas Dört Eylül Futbol- Belediye Kütahyaspor: 1-3
Osmaniyespor FK-Silivrispor: 0-2
Karaköprü Belediyespor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1-1
Merkür Jet Erbaaspor- Darıca Gençlerbirliği: 2-1
Büyükçekmece Tepecikspor-Kuşadasıspor: 1-3
4. Grup
Muş 1984 Muşspor-Armoni Alanya Kestelspor: 3-3
23 Elazığ FK-Orduspor 1967: 1-0
Nevşehir Belediyespor- Siirt İl Özel İdaresi: 1-0
İdaş Çatalcaspor-Sultanbeyli Belediyespor: 0-0
Bursa Yıldırımspor- Güneş Holding Çankayaspor: 0-1
Balıkesirspor-Sebat Gençlikspor: 4-1
Bergama Sportif Faaliyetler-Bitexen Adana 1954: 1-3
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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada, dün düzenlenen Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda bambaşka bir Fenerbahçe görüntüsü çizdiklerini söyledi. Baki, ayrıca Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına da cevap verdi ve maçın tarihindeki değişiklikle ilgili eleştirilerde bulundu.
Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele eden Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı sporcularıyla iftar sofrasında bir araya geldi. İftar sonrası Vali Koç, genç sporcularla sohbet ederek başarılar diledi. Vali Koç'un eşi Neslihan Gül Koç ise sporcuların emek ve katkılarını takdir etti ve başarılarının devamını diledi.
Trabzonspor taraftarları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı kararları protesto etmek amacıyla Trabzon'da bulunan TFF Bölge Müdürlüğü'nün önünde toplandı. Taraftar grupları, haksızlıklara karşı durduklarını ve federasyonun istifaya çağrıldığını belirtti.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, futbolun bütün paydaşlarının dil ve üsluplarını değiştirmediği sürece kalplerin ve gönlün değişemeyeceğini belirtti. Avcı, ayrıca Trabzonspor'un lig üçüncülüğü hedefine sağlıklı bir şekilde mücadele ettiklerini ve bugün kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti.
Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u 4-2 yendiği maçın sonunda Adana Demirsporlu yetkililer ile Fenerbahçe güvenlik görevlileri ve Mert Hakan Yandaş'ın şoförü arasında kavga çıktı. Olaylar nedeniyle öfkelenen eski başkan Murat Sancak, Fenerbahçeli Serdar Dursun'a "Mert Hakan Yandaş'a söyle, şoförüne sahip çıksın" dedi.
Fenerbahçe'nin Yukatel Adana Demirspor'u 4-2 yenmesinin ardından Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına cevap verdi. Baki, ayrıca maçın ardından takımın performansını ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Kupa maçının tarihini değiştirmemesini eleştirdi.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylarla ilgili tutuklanan 4 kişiden 2'sinin tahliyesine karar verildi. Tutuklulardan Hasan Ç. ve Kadir O. tahliye edilirken, diğer tutukluların tutukluluk halleri devam edecek.
Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, futbolun bu dönemde ikinci planda olduğunu belirtti. Omerovic, sahadaki eşitlik ve adaletin daha iyi olması gerektiğini düşündüğünü ifade etti.
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