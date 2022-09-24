Futbol: TFF 3. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 3. Lig

24.09.2022 21:16
Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig'de 4. hafta maçları tamamlandı.

TFF 3. Lig'de 4. hafta maçları tamamlandı.

Üç grupta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Yomraspor-Belediye Derincespor: 0-1

1954 Kelkit Belediyespor-1922 Konyaspor: 3-1

Karbel Karaköprü Belediyespor- Edirnespor: 2-0

BC Group Ağrı 1970-Entegre Solar Elazığspor: 1-0

Amasyaspor FK- Nevşehir Belediyespor: 0-0

Çatalcaspor- Belediye Kütahyaspor: 0-0

Eskişehirspor-Hacettepe 1945: 3-4

Karşıyaka-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 0-0

52 Orduspor FK-Yeni Mersin İdman Yurdu: 1-2

2. Grup:

Amberçay Eynesil Belediyespor-Kuşadasıspor: 0-0

Elazığ Karakoçan FK- Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 1-3

Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor- Karaman FK: 0-1

Armoni Alanya Kestelspor- Bayrampaşa: 2-0

Bulvarspor- Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1-1

Ergene Velimeşespor- Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 0-2

Turgutluspor-Orduspor 1967: 3-0

Darıca Gençlerbirliği-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-1

3. Grup:

Osmaniyespor FK- Büyükçekmece Tepecikspor: 1-0

Merkür Holding Erbaaspor- Malatya Arguvanspor: 1-2

Siirt İl Özel İdaresi-68 Aksaray Belediyespor: 0-0

Güneş Holding Çankaya FK- Niğde Anadolu FK: 3-0

Beyoğlu Yeni Çarşıspor- Artvin Hopaspor: 1-0

Bitexen Sapanca Gençlikspor- Kepez Belediyespor: 1-0

Efeler 09-Akhisarspor: 3-3

Bergama Belediyespor-Fatsa Belediyespor: 0-0

Bursa Yıldırımspor- Muş 1984 Muşspor: 0-0

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Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Belediye Kütahyaspor, Eskişehirspor, Orduspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: TFF 3. Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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