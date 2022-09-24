Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig'de 4. hafta maçları tamamlandı.
Üç grupta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Yomraspor-Belediye Derincespor: 0-1
1954 Kelkit Belediyespor-1922 Konyaspor: 3-1
Karbel Karaköprü Belediyespor- Edirnespor: 2-0
BC Group Ağrı 1970-Entegre Solar Elazığspor: 1-0
Amasyaspor FK- Nevşehir Belediyespor: 0-0
Çatalcaspor- Belediye Kütahyaspor: 0-0
Eskişehirspor-Hacettepe 1945: 3-4
Karşıyaka-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 0-0
52 Orduspor FK-Yeni Mersin İdman Yurdu: 1-2
2. Grup:
Amberçay Eynesil Belediyespor-Kuşadasıspor: 0-0
Elazığ Karakoçan FK- Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 1-3
Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor- Karaman FK: 0-1
Armoni Alanya Kestelspor- Bayrampaşa: 2-0
Bulvarspor- Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1-1
Ergene Velimeşespor- Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 0-2
Turgutluspor-Orduspor 1967: 3-0
Darıca Gençlerbirliği-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-1
3. Grup:
Osmaniyespor FK- Büyükçekmece Tepecikspor: 1-0
Merkür Holding Erbaaspor- Malatya Arguvanspor: 1-2
Siirt İl Özel İdaresi-68 Aksaray Belediyespor: 0-0
Güneş Holding Çankaya FK- Niğde Anadolu FK: 3-0
Beyoğlu Yeni Çarşıspor- Artvin Hopaspor: 1-0
Bitexen Sapanca Gençlikspor- Kepez Belediyespor: 1-0
Efeler 09-Akhisarspor: 3-3
Bergama Belediyespor-Fatsa Belediyespor: 0-0
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