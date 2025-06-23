TFF 3. Lig Grupları Belli Oldu: 2025-2026 Sezonu 4 Grup ile Oynanacak - Son Dakika
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TFF 3. Lig Grupları Belli Oldu: 2025-2026 Sezonu 4 Grup ile Oynanacak

23.06.2025 18:51
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Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 sezonunda TFF 3. Lig'de 4 grup oluşturulmasına karar verdi. Gruplar, kulüplerin talepleri doğrultusunda belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig'de gruplar belli oldu. 2025-2026 sezonunda ligin 4 grupta oynatılmasına karar verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda 3. Lig gruplarını belirledi. Federasyondan yapılan yazılı açıklamada 3. Lig Kulüpler Birliği'nin talebinin alındığı ve ligin bölgesel esaslar doğrultusunda 4 grupta oynatılmasına karar verildiği belirtildi.

2025-2026 sezonunda TFF 3. Lig grupları şu şekilde oluştu:

1. Grup

1923 Mustafakemalpaşa Spor Kulübü

Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri

Bulvarspor

Bursa Nilüfer Futbol Spor Kulübü

Çankaya Spor Kulübü

Çorlu Spor 1947

Edirnespor

Etimesgut Spor Kulübü

Fethiye İdman Yurdu

Galata

İnegöl Kafkas Spor Kulübü

İnkılap Futbol Spor Kulübü

Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü

Polatlı 1926 Spor Kulübü

Silivrispor

Yeşil Yalova FK Spor Kulübü

2. Grup

12 Bingöl Spor

Ağrı 1970 Spor Kulübü

Diyarbekir Spor

Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü

Kahramanmaraş Spor

Karaköprü Belediye Spor

Kırıkkale FK Spor Kulübü

Kırşehir Futbol Spor Kulübü

Kilis Bld. Spor

Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü

Mazıdağı Fosfat Spor

Niğde Belediyesi Spor

Osmaniyespor Futbol Kulübü

Silifke Belediye Spor

Suvermez Kapadokya Spor

Türk Metal 1963 Spor

3. Grup

1926 Bulancakspor

52 Orduspor FK

Amasyaspor FK

Artvin Hopaspor

Çayeli Spor

Düzcespor

Fatsa Belediyespor

Giresunspor

Karabük İdmanyurdu Spor

Kdz. Ereğli Belediye Spor

Orduspor 1967

Pazarspor

Sebat Gençlik Spor

Tokat Belediye Plevne Spor

Yozgat Belediyesi Bozok Spor

Zonguldak Spor Futbol Kulübü

4. Grup

Afyonspor Kulübü

Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü

Altay

Anadolu Üniversitesi

Ayvalıkgücü Belediyespor

Balıkesirspor

Belediye Kütahyaspor

Bornova 1877 Sportif Yatırımlar

Denizli İdmanyurdu Güreller Spor Kulübü

Efeler 09 Spor Futbol Kulübü

Eskişehirspor Kulübü

İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü

Karşıyaka

Nazillispor

Tire 2021 Futbol Kulübü

Uşak Spor - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor TFF 3. Lig Grupları Belli Oldu: 2025-2026 Sezonu 4 Grup ile Oynanacak - Son Dakika

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