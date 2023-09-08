TFF Başkanı Büyükekşi: Süper Kupa finali Suudi Arabistan'da olabilir - Son Dakika

TFF Başkanı Büyükekşi: Süper Kupa finali Suudi Arabistan'da olabilir

Son Güncelleme: 08.09.2023 18:31

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa finalinin yurt dışında oynanabileceğini belirtti. Büyükekşi, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile görüşmelerin başladığını ve maçın İngiltere veya Katar'da da oynanabileceğini ifade etti.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe ile Galatasaray oynayacağı Süper Kupa finalinin oynanacağı yer hakkında açıklamalarda bulundu.

"İNGİLTERE OLABİLİR KATAR OLABİLİR"

Finali yurt dışında oynatmak istediklerini belirten Büyükekşi, "Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa Finali'ni Türkiye'de değil yurt dışında oynatmak istiyoruz. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile ilk görüşmeyi yaptık. İngiltere olabilir, Katar olabilir. Ön görüşmeleri yapıyoruz. Türkiye'de oynatırsak, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynatırız" ifadelerini kullandı.

"BİZİM YAPACAK BİR ŞEYİMİZ YOK"

Kulüplerin yaptığı transferler hakkında da konuşan Büyükekşi, "Kulüpler oyuncularla yaptıkları transfer anlaşmalarını Lisans Kurulu'na gönderiyor. Anlaşmalar üzerinden oyuncu ya da başka bir kişi şikayette bulunmazsa, bizim yapacak bir şeyimiz olamaz. Diğer türlü olay polisiyeye girer. Lisans Kurulu'na tüm evraklar geliyor ve burada inceleniyor. Bizim daha başka yapacak bir şeyimiz yok" dedi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Son Dakika Spor TFF Başkanı Büyükekşi: Süper Kupa finali Suudi Arabistan'da olabilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF Başkanı Büyükekşi: Süper Kupa finali Suudi Arabistan'da olabilir - Son Dakika
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