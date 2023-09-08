TFF Başkanı Büyükekşi: Süper Kupa finali Suudi Arabistan'da olabilir

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe ile Galatasaray oynayacağı Süper Kupa finalinin oynanacağı yer hakkında açıklamalarda bulundu.
Finali yurt dışında oynatmak istediklerini belirten Büyükekşi, "Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa Finali'ni Türkiye'de değil yurt dışında oynatmak istiyoruz. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile ilk görüşmeyi yaptık. İngiltere olabilir, Katar olabilir. Ön görüşmeleri yapıyoruz. Türkiye'de oynatırsak, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynatırız" ifadelerini kullandı.
Kulüplerin yaptığı transferler hakkında da konuşan Büyükekşi, "Kulüpler oyuncularla yaptıkları transfer anlaşmalarını Lisans Kurulu'na gönderiyor. Anlaşmalar üzerinden oyuncu ya da başka bir kişi şikayette bulunmazsa, bizim yapacak bir şeyimiz olamaz. Diğer türlü olay polisiyeye girer. Lisans Kurulu'na tüm evraklar geliyor ve burada inceleniyor. Bizim daha başka yapacak bir şeyimiz yok" dedi.
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