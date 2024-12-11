Türk futbolunda yeni dönem: İlk paylaşım bile geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Türk futbolunda yeni dönem: İlk paylaşım bile geldi

Geniş Video İzle

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) resmi sosyal medya hesabını açarak yeni bir döneme adım attı. MHK'nin sosyal medya hesabından yapılan ilk paylaşımda ''Türk futbolunda yeni bir dönemin ilk adımını atıyoruz!'' denildi.

11.12.2024 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu tarihi bir hamleyle Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) resmi sosyal medya hesabını açtı.

MHK'nin paylaşımında sosyal medya hesabından hakem performansları değerlendirmeleri, haftalık hakem atamaları, eğitim ve gelişim faaliyetleri ve sistem güncellemeleri ile yürütülen projeler hakkında düzenli bilgilendirmeler yapılacağı açıklandı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu ile Merkez Hakem Kurulu arasında yapılan değerlendirmelerin ardından MHK'nin sosyal medya hesaplarının açılmasına karar verilmiştir. Çağın gereksinimlerine uygun kapsamlı iletişim stratejisi doğrultusunda Merkez Hakem Kurulu'na ilişkin tüm güncel gelişmeler mhk_resmi hesap adıyla Instagram ve X platformlarından paylaşılarak, kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

Hakemlik sisteminde verimlilik ve sürekli gelişim ilkeleri esas alınarak hayata geçirilen yeni iletişim modeliyle; hakemlik süreçlerinin daha bilinir hale getirilmesi, tüm paydaşlarla iş birliğinin daha da geliştirilmesi hedeflenmektedir.

"Şeffaf şekilde düzenli bilgilendirmede bulunulacak"

Bu amaçla basamak basamak ve yürütülen projelere uyumlu bir şekilde aşağıdaki konularda paylaşımlar yapılması planlanmaktadır. İlerleyen dönemlerde bu konuların arttırılması hedeflenmektedir."

Hakem Performans Değerlendirme Sistemi

VAR Kriterleri-Müdahale Kriterleri

Hakem Atama Kriterleri

Haftalık Atamalar

VAR Kayıtları

Haftalık Hakem Performansları

Tartışmalı Kararlar ve Olaylara İlişkin Kamuoyu Bilgilendirilmesi

UEFA ile FIFA ile İlgili Duyurular

Hakem Eğitim Sistemi ve Etkinlikler

MHK'nin ilk paylaşımı şöyle;

TFF'de yeni dönem: İlk paylaşım bile geldi
Türk futbolunda yeni dönem: İlk paylaşım bile geldi

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Merkez Hakem Kurulu, Sosyal Medya, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk futbolunda yeni dönem: İlk paylaşım bile geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Behlül Çakar:
    Yorumcular Eyüp maçında İLK ÖNCE; GS'ın yediği ilk gol iptal edilmeyliydi ve verilmeyen penaltısı var dediler. İlk 15 dakikada Thiam üç sert hareketten sarı kartlar alıp atılmalı dediler, sonra Sachezin sarı kartlık pozisyonları oluyor. Adil olması gereken TFFbaşkanı Eyüpün hakkı yendi diyerek algılarla GS'a karalama propagandası YAPI yor ! Ve sonra Sivas'ta GS'a operasyon çekiyolar ama başaramıyorlar! Bunları paylaşırsınız hesaplarınızdan TARAFLI TFF 16 0 Yanıtla
  • Behlül Çakar:
    Ülkemizi aşağılayan Morinyoyu paylaşırsın o hesaptan. Siyasi olay olsa çıkarlarına göre yediği kaba pisledihayin bile derlerdi. YALIOSMAN tek laf söyleyemedi. Sene başından beri ise Galatasaray'ı, teknik direkötürünü, başkanını hedef alıyor tehdit ediyor. FB lehine oluşturulan AYRICALIK düzeninin yıkılması için istifa istifa istifa! 11 0 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    Galatasaray hepinizi yenerek şampiyon olacak 5. yıldızı biz takicaz sizde nerenize ne takarsanız artik 8 0 Yanıtla
  • said örücü:
    kesinlikle değişim şart bunda tüm Türkiye hemfikir ama... bu değişimin sivas GS maçından sonra sanki aylardır GSS mağdur olmuş gibi zamana gelmesi tartışılmalıdır, geçen hafta eyüp spor veya medyaların sancheze yönelik hareketlerini tartışmadılar, beşiktaş maçı da öyle 1 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:09 Görüntü Halep’ten Araca dikkatli bakanlar plaka detayına takıldı Görüntü Halep'ten! Araca dikkatli bakanlar plaka detayına takıldı
15:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıllar önce ’’Görevden al’’ dediği ’Baş Haydut’un bilinmeyenleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce ''Görevden al'' dediği 'Baş Haydut'un bilinmeyenleri
15:28 Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi’ne baksın Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi'ne baksın
14:16 Esad ülkeden kaçarken kasada beş kuruş bırakmamış Esad ülkeden kaçarken kasada beş kuruş bırakmamış
13:47 Tarım ve Orman Bakanlığı, ünlü bir köfteciyi daha ifşa etti Tarım ve Orman Bakanlığı, ünlü bir köfteciyi daha ifşa etti
21:41 Manaj’dan VAR kayıtları açıklanır açıklanmaz ilginç paylaşım Manaj'dan VAR kayıtları açıklanır açıklanmaz ilginç paylaşım
21:32 Muhalifler, Hafız Esad’ın mezarında Muhalifler, Hafız Esad'ın mezarında
21:26 ABD, Suriye’de PKKYPG’nin arkasında durdu: Desteğe devam edeceğiz ABD, Suriye'de PKK/YPG'nin arkasında durdu: Desteğe devam edeceğiz
21:10 Sırf keyif olsun diye 41 kişiyi katleden Esad’ın komutanı yakalandı Sırf keyif olsun diye 41 kişiyi katleden Esad'ın komutanı yakalandı
20:36 İsrail tehlikesi TBMM kürsüsünde gündeme getirildi MHP’den kritik çağrı İsrail tehlikesi TBMM kürsüsünde gündeme getirildi! MHP'den kritik çağrı
20:20 AK Partili Katırcıoğlu: Sosyal medyaya yaş sınırlamasını gündemimizde tutmaya devam edeceğiz AK Partili Katırcıoğlu: Sosyal medyaya yaş sınırlamasını gündemimizde tutmaya devam edeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 16:19:26. #1.12#
SON DAKİKA: Türk futbolunda yeni dönem: İlk paylaşım bile geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.