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TFF, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi taraftarlara uyarı: Hurma demeyin - Son Dakika
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TFF, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi taraftarlara uyarı: Hurma demeyin

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçı öncesi Suudi Arabistan'a gidecek taraftarlara uyarılarda bulundu. TFF, hurma kelimesinin Arapça'da 'kadın' anlamına geldiğini belirterek, hurma alımı sırasında 'tamr' kelimesinin kullanılmasının daha uygun olacağını ifade etti.

28.12.2023 - 19:00,  Güncelleme: 19:05
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, maç için Suudi Arabistan'a gidecek taraftarlara uyarılarda bulundu.

"HURMA" DEMEYİN UYARISI

Uyarı metninde, "hurma" kelimesi Arapça'da "kadın" demek olduğu için hurma alımı sırasında "tamr" sözcüğünün kullanılmasının yararlı olacağı ifade edildi.

TFF'den Süper Kupa için Suudi Arabistan'a gidecek taraftarlara uyarı: Sakın hurma demeyin

Öte yandan Riyad'a gelecek Türk vatandaşları için şu uyarılarda bulunuldu:

  • Ülkede olası acil durumlar veya polise ulaşmak için aranması gereken numara 999'dur. Acil tıbbi durumlar ve ambulans için 997'nin aranması gerekmektedir.
  • Riyad'da bulunan hastaneler: Specialized Medical Center Hospital, King Faisal Specialist Hospital, Dr. Suleiman Al Habib Hospital, Dallah Hospital, Al Hammadi Hospital.
  • Türk vatandaşlarının kimlik belgeleri ve pasaportlarını sürekli yanında taşımaları tavsiye edilir.
  • Kadın ve erkekler için dünya genelinde kabul gören genel görgü kuralları çerçevesinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.
  • Telefon veya herhangi bir elektronik cihazla (drone vb.) izinsiz görüntü kaydedilmemesi gerekmektedir.
  • İçmek için sadece şişe su kullanılması tavsiye edilmektedir.
  • Türk ürünleri genel olarak birçok küçük veya büyük marketlerde bulunmaktadır. Suudi Arabistan'da bulunan büyük marketler ise: HyperPanda, Tamimi, Lulu, Othaim.
  • Riyad'da bulunan Türk restoranlar: Beyzade, Sultan Steak House, Mado, Nusret, Bursa Kebap, As-Saraya, Topkapı, Üsküdar Steak House, Florya Steak, Mama Noura.
  • Riyad'da bulunan dünya mutfakları: Cipriani (İtalya), Paul (Fransa), Eataly (Italya), Signor Sassi (Italya), MYAZU (Japonya), Loris (Lübnan), Shababik (Lübnan), Zafran (Hindistan), Wildfire Steakhouse (Brezilya), Kabana (Türk ve uluslararası mutfak).
  • Riyad'da yerel yemeklerinin yenilebileceği restoranlar: Saudi Restaurants, Najd Village, Nobles, Cafe Bateel, Al Baik (fast food).
  • Riyad'da gezilebilecek mekanlar: Murabba Sarayı, Ulusal Müze, Skybridge ve Kingdom Tower Alışveriş Merkezi, Boulevard Citiy ve Boulevard World, Wonder Garden, U Walk, KAFD.
  • Kamusal alanlarda genel görgü, kılık-kıyafet kurallarına riayet edilmesi gerekmektedir.
  • Ülkeye alkol, uyuşturucu, pornografik materyal veya domuz eti sokulmaması gerekmektedir.
  • Ulusal hassasiyet içeren konularla (Etnik köken, inanç, cinsiyet vb.) ilgili hakaret niteliğinde ifadelerde bulunulmaması gerekmektedir.
  • Polisle ve yerel makamlarla kurulacak iletişimde saygı kuralları çerçevesinde konuşulması ve hareket edilmesi önem taşımaktadır.
  • Suudi Arabistan'da tribünler haricinde kamusal alanlarda toplu bir şekilde tezahürat, gösteri, yürüyüş yapılmaması gerekmektedir. Bu tür eylemler "kamu düzenine tehdit" olarak algılanabilmektedir.
  • Stadyuma Galatasaray ve Fenerbahçe bayrakları ile Türk Bayrağı dışında başka bayrak alınmayacaktır.

İLETİŞİMİ KOLAYLAŞTIRACAK ARAPÇA İFADELER

Suudi Arabistan'da yerel halkta Türkçe bilen sayısı çok az, İngilizce bilen kişi sayısı nispeten sınırlı olmasından dolayı aşağıda Arapça karşılığı yazılı kelimeleri iletişim için kullanabilirsiniz;

  • Merhaba: Salam Alaykum
  • Teşekkür ederim: Shukran
  • Bir şey değil: Afwan
  • Nasılsınız?: Kaif halak? Veya Kaif al hal?
  • Ben iyiyim teşekkürler: Ana bikhayr shukran
  • İsminiz nedir?: Eysh Esmk?
  • Kaç para?: Be kam?
  • Lütfen: Min Fdlek
  • Evet: Eewa
  • Hayır: La
  • Hurma: Tamr (Hurma Arapça'da kadın anlamına geldiği için Hurma alımı sırasında Tamr denmesi yararlı olacaktır).
TFF, Suudi Arabistan\'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi taraftarlara uyarı: Hurma demeyin
YORUMLAR (3)
  • Eren Türkmen: Üstüne para verseler gitmeyeceğim ülkelerden biri Yanıtla 17 13
  • Ahmet Kçk: Tamam milletimize arabca ogretiriz artik Yanıtla 26 4
  • Sami Göksu: Sayın eren inancın buna müsait değil inancına görede seni almazlar merak etme Yanıtla 0 0

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Son Dakika Spor TFF, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi taraftarlara uyarı: Hurma demeyin - Son Dakika


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