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TFF, Galatasaray ve Başkan Dursun Özbek'i PFDK'ya sevk etti - Son Dakika
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TFF, Galatasaray ve Başkan Dursun Özbek'i PFDK'ya sevk etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray'ı ve sarı-kırmızılı takımın Başkanı Dursun Özbek'i hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF, Galatasaray ve Başkan Dursun Özbek\'i PFDK\'ya sevk etti
16.01.2024 - 22:02,
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Galatasaray'ı ve sarı-kırmızılı takımın Başkanı Dursun Özbek'i "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle; Galatasaray Kulübü Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'u ise "sportmenliğe aykırı hareketi" sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF Hukuk Müşavirliği'nce 16.01.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler belli oldu. TFF'den yapılan açıklamada Galatasaray'ın, sarı-kırmızılı takımın Başkanı Dursun Özbek'in ve Galatasaray Kulübü Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un PFDK'ya sevk edildiği duyuruldu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler şu şekilde:

"1- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü'nün 14.01.2024 tarihinde oynanan YILPORT SAMSUNSPOR-EMS YAPI SİVASSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki" çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- EMS YAPI SİVASSPOR Kulübü futbolcusu BANGALY FODE KOITA'nın 14.01.2024 tarihinde oynanan YILPORT SAMSUNSPOR-EMS YAPI SİVASSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 15.01.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin 14.01.2024 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki" çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve " saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4-FENERBAHÇE A.Ş.Kulübü'nün 14.01.2024 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki" saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve " merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 15.01.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MONDIHOME KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki" çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan videolu paylaşımın içeriğinde yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca ve 16.01.2024 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarda yer alan "sportmenliğe aykırı hareket " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

DURSUN AYDIN ÖZBEK'in (Galatasaray A.Ş. Kulübü Başkanı) müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabında (X) yapılan videolu paylaşımın içeriğindeki açıklamalarda yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca ve 16.01.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabında (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6-MONDIHOME KAYSERİSPOR Kulübü'nün 15.01.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MONDIHOME KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7-GALATASARAY A.Ş. Kulübünün12.01.2024 tarihinde Kulüp Başkanının ve Yöneticisinin kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca ve " sportmenliğe aykırı hareket " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

DURSUN AYDIN ÖZBEK'in (Galatasaray A.Ş. Kulübü Başkanı) 12.01.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabında (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

ERDEN TİMUR'un (Galatasaray A.Ş. Kulübü İdarecisi) 12.01.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabında (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarıncatedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8-KOCAELİSPOR Kulübü'nün 14.01.2024 tarihinde oynanan MANİSA FUTBOL KULÜBÜ-KOCAELİSPOR Trendyol 1. Lig müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan " sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca, Kulüp Başkanının ve Yöneticisinin 15.01.2024 tarihinde basın mensuplarına yaptığı ve Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca ve " sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ENGİN KOYUN'un (Kocaelispor Kulübü Başkanı) 14.01.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan " sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarıncave15.01.2024 tarihinde basın mensuplarına yaptığı ve kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan"hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

TUNCAY ARICAN'ın (Kocaelispor Kulübü İdarecisi) 15.01.2024 tarihinde basın mensuplarına yaptığı ve kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan " sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarıncatedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

ÖMÜR ÖZTÜRK'ün (Kocaelispor Kulübü İdarecisi) 14.01.2024 tarihinde sosyal medya hesabından (instagram) yapmış olduğu paylaşımında yer alan " sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarıncatedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Kulübü teknik sorumlusu BÜLENT AKAN'ın 13.01.2024 tarihinde oynanan İNEGÖLSPOR-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabaka sonrası flaş röportajda yapmış olduğu beyanlarında yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar"nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Kaynak: DHA
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Dursun Özbek, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF, Galatasaray ve Başkan Dursun Özbek'i PFDK'ya sevk etti - Son Dakika


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