TFF, Süper Kupa finali nedeniyle fikstürü kaydırdı - Son Dakika
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Spor

TFF, Süper Kupa finali nedeniyle fikstürü kaydırdı

Süper Kupa finalinin Şanlıurfa'da 7 Nisan'da oynanacak olması nedeniyle Süper Lig'te fikstür 1 hafta kaydırıldı. 32. hafta fikstürünün ileri bir tarihte oynanacağı açıklanırken, ligin bitiş tarihi de değişti. Bu kararla birlikte lig 26 Mayıs'ta bitecek.

21.02.2024 21:29
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 7 Nisan'da oynanacak Turkcell Süper Kupa finalinden dolayı 32. hafta fikstürünün ileri bir tarihte oynanacağını açıkladı. Takvim değişikliği nedeniyle futbol müsabaka talimatının 18. maddesi Süper Kupa finalinde uygulanmayacak. Böylece iki takımın da yeni transferleri maçta oynayabilecek.

TFF'den yapılan açıklamada, "7 Nisan 2024 tarihinde oynanmasına karar verilen Turkcell Süper Kupa müsabakası nedeniyle; Trendyol Süper Lig'in 5, 6, 7 ve 8 Nisan tarihlerinde oynanması planlanan 32. haftadan itibaren birer hafta kaydırılarak 26 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanmasına, Turkcell Süper Kupa müsabakasında takvim değişikliği nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 18. maddesinin bu maçta uygulanmamasına ve kulüplerin transfer ettiği futbolcuları finalde oynatabilmelerine karar verilmiştir" denildi.

TFF, Turkcell Süper Kupa finali nedeniyle fikstürü erteledi

YENİ TRANSFERLER FİNAL MAÇINDA OYNAYABİLECEK

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Süper Kupa müsabakasındaki takvim değişikliği nedeniyle futbol müsabaka talimatının 18. maddesinin söz konusu karşılaşmada uygulanmayacağı belirtildi.

Söz konusu maddenin uygulanmaması dolayısıyla kulüplerin, transfer ettikleri futbolcuları final müsabakasında oynatabileceği ifade edildi.

Ayrıca Süper Kupa karşılaşması nedeniyle Süper Lig'in, 32. haftadan itibaren birer hafta kaydırılarak tamamlanacağı aktarıldı.

SÜPER KUPA FİNALİ 7 NİSAN'DA ŞANLIURFA'DA OYNANACAK

Süper Lig devleri Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa finali 7 Nisan 2024 saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak. TFF'den yapılan açıklamada, "2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır" ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

29 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Suudi yetkililerle Atatürk pankartları ve İstiklal Marşı gibi konularda yaşadığı anlaşmazlıklar sonucu gerçekleşmemiş ve iki takım da sahaya çıkmadan yurda geri dönmüştü.

TFF, Süper Kupa finali nedeniyle fikstürü kaydırdı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor TFF, Süper Kupa finali nedeniyle fikstürü kaydırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ender Kervancıoğlu: İşin ucunda kupa varsa Galatasaray kazanır. Hiçbişey yoksa fener kazanır. Bu yıllardır böyle. 33 15 Yanıtla
  • Kadir Can: Mayıssa sıkıntı tinne ?? ASLAN ŞAMPİYON 22 16 Yanıtla
  • Özgür Kiday: GALATASARAY ?? 18 13 Yanıtla

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