Tıpatıp ikizi gibi! Osimhen'i Eskişehir'de gören şaşırıyor
Tıpatıp ikizi gibi! Osimhen'i Eskişehir'de gören şaşırıyor

Tıpatıp ikizi gibi! Osimhen\'i Eskişehir\'de gören şaşırıyor
20.08.2025 17:43
Eskişehir'de 8 yıldır yaşayan ve amatör bir kulüpte top koşturan Kamerunlu Youssouf Adamou'nun, Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız futbolcusu Victor Osimhen'e benzerliği dikkat çekiyor.

8 yıldır Türkiye'de yaşayan ve Anadolu Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Kamerunlu 24 yaşındaki Youssouf Adamou'nun, Galatasaray'ın 26 yaşındaki Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'e benzerliği dikkat çekiyor.

OSIMHEN İLE KARŞILAŞMAK İSTİYOR

Saçlarını Osimhen gibi kestiren ve boyatan Youssouf Adamou, Batıkent Spor Kulübü'nde orta saha oyuncusu olarak top koşturuyor. Arkadaşları tarafından kendisine Osimhen'in maskesi alınan Adamou'nun, ileride Nijeryalı golcü ile karşılaşacağına olan inancı da tam.

Tıpatıp ikizi gibi! Osimhen'i Eskişehir'de gören şaşırıyor

"OSIMHEN'E ÇOK BENZETİYORLAR'

Victor Osimhen'e benzerliği hakkında konuşan Kamerunlu Youssouf Adamou, "Kamerunluyum. Müslüman bir ailenin çocuğuyum. Anadolu Üniversitesi'nde okuyordum. Bu sene bitirdim. 4 yıllık İşletme Fakültesi'nden mezun oldum. Şu an 1. Amatör Lig'de Batıkent Spor Kulübü'nde oynuyorum. 6 numarada, orta saha ve kanat oynuyorum. Beni, Osimhen'e çok benzetiyorlar. Bence de Osimhen ile çok benziyoruz. Tarzlarımız biraz benziyor, benim gibi oynuyor ama o daha golcü. Ben de arkadan oyun kurmada iyiyim. Derler ya 'Çanakkale geçilmez', o mantıkla gol gelmesin diye kaleyi sağlama alıyorum. Topu da ön tarafa veriyorum. Kulübümüzde bir sürü forvetimiz var. Osimhen beni taklit etmeye çalışıyor ama o daha golcü" dedi.

Tıpatıp ikizi gibi! Osimhen'i Eskişehir'de gören şaşırıyor

'SEN ES-ES'Lİ OSIMHEN'SİN DİYORLAR'

Youssouf Adamou, stilinin Victor Osimhen'e benzerliği ve kendisine olan ilgiyle alakalı, "Saçımı Osimhen'den dolayı sarıya boyatmıyorum. Zaten böyle boyatıyordum ama annem pek hoş görmüyordu. Sonra dedim ki bu benim tarzım olsun. Geçen sene Osimhen gelince benim saçıma, 'Osimhen'in saçı' demeye başladılar. Ben de 'Hayır, bu benim saç stilim' dedim. Oshimhen benim yani. Maskeyi de geçen sene arkadaşlarım aldı. O kadar yoğun ilgi görüyorum ki tramvayda şapka takmak zorunda kaldım. Böyle olması çok hoşuma gidiyor. İlgi iyi, güzel ama bir yerden sonra da acelen oluyor, bir yere gitmen gerekiyor ama çocuklar sürekli durduruyor. 'Osi ağabey gel, fotoğraf çekilelim' diyorlar. Adımın Youssouf olduğunu söylüyorum, 'Sen, Es-Es'li Osimhen'sin' diyorlar" ifadelerini kullandı.

Tıpatıp ikizi gibi! Osimhen'i Eskişehir'de gören şaşırıyor

'ORTA SAHANIN OSIMHEN'İ BENİM'

Futbol kariyeri hakkında açıklamalarda bulunan Youssouf Adamou, şunları dile getirdi:

"Şu anlık kariyerimin başındayım, daha amatörde top koşturuyorum. Süper Amatör, BAL, 3. Lig ve 2. Lig'de yabancı oynayamıyor. Bu yüzden ben de o süre zarfında bir şeyler yapıyorum. Vatandaşlığı alıp, kimliğimi halledip, kendimi liglerde göstermek istiyorum çünkü ben amatöre fazlayım. Bu kadar da iddialıyım. Buradan tüm üst liglerdeki takımlara sesleniyorum; alın, görün, deneyin. Orta sahanın Osimhen'i benim. O forvet Osimhen, ben orta saha Osimhen. Bir gün onunla yan yana gelmeyi çok isterim. İlla denk geleceğiz, ben buna inanıyorum. Ya İstanbul'da ya Eskişehir'de ama bu sınırlar çerçevesinde, Anadolu'da ben ve Osimhen illa bir şekilde denk geleceğiz. Ben Kamerunluyum, o Nijeryalı. Aslında komşuyuz, yan kabile diyelim."

Kaynak: İHA

Victor Osimhen, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tıpatıp ikizi gibi! Osimhen'i Eskişehir'de gören şaşırıyor - Son Dakika

17:27
SON DAKİKA: Tıpatıp ikizi gibi! Osimhen'i Eskişehir'de gören şaşırıyor - Son Dakika
