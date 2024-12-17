Top çıktı mı, çıkmadı mı? İşte Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran pozisyona yapılan yorumlar - Son Dakika
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Top çıktı mı, çıkmadı mı? İşte Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran pozisyona yapılan yorumlar

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BeIN Trio ekibi, Galatasaray'ın Trabzonspor'u 4-3 mağlup ettiği maçın ardından tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Yorumcular, Trabzonspor'un Ozan Tufan ile bulduğu ikinci golü de değerlendirdi. İşte o yorumlar...

17.12.2024 08:43  Güncelleme: 08:56
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BeIN Trio ekibi, Galatasaray'ın Trabzonspor'u son dakika golüyle 4-3 mağlup ettiği maçın ardından tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

"YÜZDE 100 ÇIKTI DENEMEZ"

Trabzonspor'un Ozan Tufan ile bulduğu ikinci golde top auta çıktı mı?

Deniz Çoban: "Gol çizgisi teknolojisi bunu çözemiyor, sadece kale direkleri arasını değerlendirebiliyor. Aut çizgisini ölçemiyor. Bu şehir efsanesi. Bu top çizgiyi geçti mi, geçmedi mi, yüzde 100 emin olabilmek için sadece ve sadece kale direği hizasındaki kameradan bakmak lazım. Hepsi yanıltır. Gol çizgisi teknolojisinde 'aaa gol' diyoruz, santimle geçmemiş oluyor. Çizgiyi geçmiş olabileceği hissi uyanıyor ama yüzde 100 kanaat edemiyoruz. Bu pozisyon günahıyla sevabıyla yardımcı hakemin vicdanındadır. Yardımcı hakem, çok doğru yerden bu pozisyonu izliyor."

"Bu pozisyonla en son tartışılacak kişi VAR'dır. Neden? VAR'ın bu ve buna benzer pozisyona müdahale edebilmesi için çok net, 15-20 cm çıkmış, çıktığı yüzde 100 olan pozisyona karışır. VAR, bu pozisyona karışamaz. Bakıp çıkmış diyeceğiniz pozisyonda topun izdüşümü 1 milim bile olsa çizgiye değmiş olabilir. Dünyada kime sorarsanız sorun, VAR karışamaz der, çıkar işin içinden. Yardımcı hakeme güvenmek dışında yapabileceğimiz hiçbir şey yok."

"BİR AÇIDAN ÇIKMIŞ, BİR AÇIDAN ÇIKMAMIŞ"

Bahattin Duran: "Top çıkmamış gibi gözüküyor. Topun 1 milimetre izdüşümü bile çizgiye değiyorsa top oyunda kabul edilir. Topun çizgiye temas etmesi gerekir. Topun izdüşümünün çizgiye 1 milimlik teması bile çıkmadığı anlamına gelir. Sonuç, evet bir açıdan bakıyoruz, top net çıkmış gibi görünüyor. Birkaç açıdan bakıyoruz, çıkmamış gibi görünüyor."

"BU TOP ÇIKMAMIŞ"

Bülent Yıldırım: VAR sisteminde maç görevlisinin verdiği kararın aksini ispat edemezseniz, saha görevlisinin kararı kesindir. VAR böyle bir tespit yapamıyor. 1 açıdan çıkmış izlenimi yüksek, 3 açıdan çıkmamış izlenimi yüksek. VAR müdahil olamaz. Deneyimime göre söylüyorum, bu top çıkmamış.

TOPUN ÇAPI

Bahattin Duran: "Topun çevresi 2pr, 2pr'den 10.82'ye geliyor yarıçap, 22 cm olur büyük r."

"11 SANTİM ÇİM GÖRMELİYİZ"

Deniz Çoban: Tam çıkmış olması için 11 santim çim görmemiz lazım yani.

NE OLMUŞTU?

Trabzonspor, Galatasaray deplasmanında bulduğu 3. gol öncesi topun oyun alanı dışından mı yoksa içinden mi çevrildiği tartışma konusu oldu. 55. dakikada Ozan Tufan'ın attığı gol öncesi Eren Elmalı'ın çizgi üzerinden çevirdiği topun dışarıdan çevrildiği konusunda Galatasaraylı oyuncular itirazlarda bulundu. VAR ile görüşen hakem Oğuzhan Çakır, golde bir ihlal olmadığını söyledi ve gol kararını onadı.

Top çıktı mı, çıkmadı mı? İşte Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran pozisyona yapılan yorumlar

Galatasaray, Trabzonspor, Ozan Tufan, beIN, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Top çıktı mı, çıkmadı mı? İşte Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran pozisyona yapılan yorumlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Tarık Yüce:
    Yayıncı kuruluşun yurt dışı sahibiyle görüşün. Marka değerlerine zarar veriyor burada görevini kötüye kullanan kameraman ve yönetmenler. 95 0 Yanıtla
  • fitbool null:
    gs olunca r yaricap bile hesaplaniyor , fb olsaydi gol iptaldi 76 13 Yanıtla
  • Salih Karadayı:
    maç Trabzonsporun hakıyıdi bu hakemler varken zor Türkiye'nin en ahlaksız takımı g.s dir 13 62 Yanıtla
  • Yigit Köse:
    Kardeşim yukardaki resimde 23 numaranın yerinde orta hakem olsaydı sizce boşver yan hakem karar versin mi demeliydi? Ulan bariz dışarda top… 61 5 Yanıtla
  • Memduh Çoban:
    niye kale çizgi kamerası yok varda yayıncı kuruluş göstermiyormu gs olunca kameralar bile eksiliyor bence en az 10 cm çıkmış. 54 5 Yanıtla
  • Fahri Bozkurt:
    niye yer kamarasından gösteriyorsunuz durun kamarasından bir kere verdiniz ondan sonra yok linki orda top cıkmış görünüyor net talimat geldi sildiniz demi 44 5 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Çizgi içeridedir yoksa top neden çıksın? :) Ya abicim kavşak içine yol vermeyen halkın içinden çıkmış hakemden ne bekliyorsunuz ki siz.. 36 3 Yanıtla
  • Osman Kaan:
    Bein sport taraftarlarla ve takımlarla oynuyor, yapı yapı denilen şey yayıncı kuruluş biraz gözünüzü Açın. Hermac başka provakasyon yaparak maçlara ilgiyi arttırmayı hedefliyor lar, bugün Galatasaraya yarın fenerbahçe ye ertesi gün Beşiktaşa ve Trabzona. Devletin bu duruma el atması lazım 36 0 Yanıtla
  • Volkan Elçi:
    Yahu koskoca federasyon yalan söylemez diye düşünüyoruz. Adamları yalancı çıkarmamak için futbol katli yapıldı, rezillik yalancılık, eyyamcılık 35 0 Yanıtla
  • Fevzi dikbiyik:
    Türkiye TFF ve Hakemler var sistemi kaosu at gözlüğü ile sahaya çıkıyorlar sonuçlarda ortada 32 1 Yanıtla
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