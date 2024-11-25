Trabzonspor, Adana Demirspor'u 5-0 Mağlup Etti

Spor

Nurullah CABRİ/TRABZON,

STAT: Papara Park

HAKEMLER: Mehmet Türkmen, M. Emin Tuğral, Ali Alp

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Serkan Asan (Dk. 87 Ali Şahin Yılmaz), Hüseyin Türkmen (Dk. 67 Serdar Saatçı), Batagov, Arif Boşluk, Mendy, Umut Güneş (Dk.82 Salih), Visca (Dk. 67 Enis Destan), Cham, Cihan Çanak, Banza (Dk. 82 Poyraz Efe Yıldırım)

ADANA DEMİRSPOR: Vedat Karakuş, Manev, Semih Güler, Tolga Kalender, Arda Kurtulan, Maestro, Tayfun Aydoğan (Dk.89 Aksel Aktaş), Yusuf Sarı (Dk.88 Ahmet Yılmaz), Alioui (Dk. 83 Shehu), Ali Yavuz Kol (Dk. 46 Ozan Demirbağ), Yusuf Barasi (Dk. 83 Osman Kaynak)

GOLLER: Dk.3, Dk. 78 ve Dk. 85 Cham, Dk.50 ve Dk.54 Banza Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Hüseyin Türkmen (Trabzonspor) Maestro, Vedat Karakuş (Adana Demirspor)

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti.

3'üncü dakikada Trabzonspor öne geçti. Cihan Çanak ile duvar pası yapan Cham ceza sahasında topla buluşarak şutunu çekti. Cham'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

30'uncu dakikada ceza sahası dışından Cham'ın kullandığı serbest vuruş kalenin üzerinden auta çıktı.

41'inci dakikada ceza sahasına giren Ali Yavuz Kol'un ortasında Yusuf Sarı şık bir vuruş yaptı. Şutu kaleci Uğurcan Çakır kurtardı.

Maçın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

50'nci dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası dışından Cham'ın şutunda savunmadan seken top Banza'nın önünde kaldı. Banza'nın vuruşunda top ağları sarstı: 2-0.

54'üncü dakikada Trabzonspor farkı 3'e çıkardı. Ceza sahasında Cham'ın pasına gelişine vuran Banza'nın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.

77'inci dakikada Enis Destan'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş az farkla auta çıktı.

78'inci dakikada Enis Destan'ın ortasında ceza sahasında bulunan Cham'ın şutunda top ağlarla buluştu: 4-0.

85'inci dakikada Arif Boşluk'un yaptığı ortada ceza sahası içindeki Cham düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Cham bu golle maçta hat-trick yaptı: 5-0.

Karşılaşma bu skorla sona erdi.

GÜNEŞ'TEN KADRODA BÜYÜK DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, 3-1 mağlup oldukları Çaykur Rizespor karşılamasının ardından ilk 11'de 7 değişikliğe gitti. Malheiro, Denswil, Eren, Lundstram, Okay Yokuşlu, Enis Destan ve Ozan Tufan ilk 11'de şans bulamadı. Bu isimlerin yerine ilk 11'de Hüseyin Türkmen, Batagov, Serkan Asan, Cham, Umut Güneş, Cihan Çanak ve Arif Boşluk forma giydi.

10 İSİM KADRODA YER ALMADI

Sakatlıkları bulunan Okay Yokuşlu, Nwakaeme, Savic, hasta olan Barisic ve Lundstram kadroda yer almadı. Denswil, Bardhi, Orsic ve Umut Bozok ise kadro dışı bırakıldıkları için kadroda bulunmadı. Sarı kart cezalısı olan Malheiro da kadroda yer almayan isimlerden oldu.

4 FUTBOLCU İLK KEZ İLK 11'DE BAŞLADI

Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Arif Boşluk ve Batagov, Trabzonspor formasıyla ilk kez bir resmi maçta ilk 11'de görev aldı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Trabzonspor taraftarı maça ilgi göstermedi. Bazı tribünlerin cezalı olması ve taraftarın maça ilgi göstermemesi dolayısıyla tribünlerin büyük çoğunluğu boş kaldı. Konuk ekip Adana Demirspor taraftarları için ayrılan tribüne de az sayıda taraftar geldi.

CHAM'DAN HAT-TRİCK VE GOL KATKISI

Trabzonspor'un sahasında 5-0 mağlup ettiği Adana Demirspor karşılaşmasına Muhammed Cham damgasını vurdu. Hat-trick yapan ve 2 asist katkısı sağlayarak göz dolduran Cham, tribünlerden alkış aldı.