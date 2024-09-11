Trabzonspor'da Şenol Güneş için imza töreni düzenlendi -2

Spor

- Trabzonspor'da Şenol Güneş için imza töreni düzenlendi

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş:

"Taç giydik ama önemli olan gönüllere girmektir"

" Beşiktaş'ın havasını ve formunu kırmak istiyoruz"

TRABZON - Trabzonspor'da Teknik Direktör Şenol Güneş için imza töreni düzenlendi. Tecrübeli teknik adam, imzayı boş mukaveleye attığını söyleyerek, "Sözler karışlıklı verilir. Önemli olan ruhuyla, gönlüyle buraya yaşamaktır. Arzu ettiğiniz takımı, iddiayı göreceğiz diye düşünüyorum" dedi.

Trabzonspor Kulübü, Teknik Direktör Şenol Güneş için imza töreni düzenledi. Trabzon'un Ortahisar İlçesi'ndeki Ganita Sahil Parkı'nda yapılan törene, Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan'ın yanı sıra Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon milletvekilleri, Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Trabzonspor'un eski yöneticileri ve taraftarlar katıldı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, sözlerine baba memleketi Sürmene'den gelen şehit haberiyle üzüldüklerini ve Ömer Fatih Ayar'ı kaybetmenin acısını yaşadıklarını belirterek, "Ailesinin ve Türk ulusunun başı sağ olsun, üzgünüz ama bir taraftan da kızgınız. Bu olayların bitmesi ve huzur içinde bir Türkiye olmasını diliyorum" dedi.

"İmzayı boş mukaveleye attım"

Trabzonspor'da olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirten Güneş, "Heyecanım var. Bu heyecanımı sizlerin ve başkan, yönetimin heyecanıyla yaşıyorum. Ben de beklemiyordum. İmza töreni öncesi kaleci formamı müzeden almışlar. 1987 yılında yine bir Beşiktaş maçında jübile yaptığım bir maçta giydiğim formaydı. Futbolu bırakmıştım. Doğup büyüdüğüm, büyük bir heyecan ve coşkuyla iş yaptığım Trabzonspor'a tekrar geri döndüm. Bana bu sıcak ortamı sağladığınız için çok teşekkür ediyorum. Hep burada halkın içinde oldum. Başkanın projelerini dinlediğimde daha da heyecanlı oldum. Kulübün ekonomik yapısından, sportif başarısından toplumdaki durumdan çok heyecanlı bir şekilde bahsetti. Olağanüstü bir isteği ve heyecanı var. Sadece sahada teknik olarak yardımcı olmamı istedi. Ben de buraya geldim. İmzayı bugün attım ve imzayı da boş mukaveleye attım. İmza önemli değil. İmza atmasak bile Trabzonspor'un başarısı için elimden gelen her şeyi yapacağımın sözünü veriyorum. İmzalar kağıt üzerinde atılır. Sözler karışlıklı verilir. Önemli olan ruhuyla, gönlüyle buraya yaşamaktır. Arzu ettiğiniz takımı, iddiayı göreceğiz diye düşünüyorum. Zorluklarımız var. Önümüzde üç maçımız var. Beşiktaş, Kayseri ve Gaziantep, milli takım oyuncuları perşembe günü tamamlanıyor. Bu dönemi aşmak istiyoruz. Arkasında bir aylık çalışma dönemimiz var. Devreye kadar herkesin beğeniyle izlediği, güzel bir futbol takımı ortaya çıkarmak istiyoruz. Yoksa başkan heyecanını kaybeder diye korkuyoruz. Çünkü o sonuçları aldıkça daha da hızlanıyor. İnşallah bunları sağlarız" ifadelerini kullandı.

"Taç giydik ama önemli olan gönüllere girmektir"

Şenol Güneş, camianın bir bütün olduğunu dile getirerek, "Camia bir bütündür, bütün olan camiada herkes önemlidir. Ama bizi biz yapan Trabzonspor'un 1966'da başlayan, 1967'de kurularak bugünlere gelen bu camianın sadece sportif olarak düşünmüyorum. Ekonomik olarak da şehrimize katkı yapması için uğraştık. Gençlerimizi geliştirip, yarıştırmak istiyoruz. İhtiyaç duyduğumuz alanda da dışarıdan oyuncu alabileceğimizi başkan söyledi. Trabzonspor, Trabzon'dan doğdu ama artık buraya sığmıyor. Türkiye'ye, Avrupa'ya, Asya'ya, dünyanın her tarafına ulaşabiliyor. Büyük bir camia ve kulüp havası var. Buna laik olmak istiyoruz. Çok başarılar, başarısızlıklar gördüm ama burada göreceğim başarıyı sizinle paylaşarak gurur duymak istiyorum. Yaptığımız işlerde zaman zaman tahta oturduk, taç giydik ama önemli olan gönüllere girmek. Gönüllerde olduğumu biliyorum. Sizin de benim gönlümde olduğumuz bilin ve hep beraber el ele takıma destek olarak bu yarışmada başarılı olalım" cümlelerine yer verdi.

"Onuachu'nun yüzde yüz katkı vereceğini düşünüyorum"

Transfer çalışmalarıyla ilgili gelen bir soruyu da tecrübeli teknik adam, "Türkiye'de 13 Eylül'de bitecek. Avrupa'da bitirildi. Transfer devam ediyor ve değişimler olabilir. 14 yabancı oyuncumuz var. Transferleri zaten başkanımız yapıyor. Her türlü teklifi getiriyorlar ve talepleri değerlendiriyoruz. Forvet bölgesine Banza'yı aldık ama henüz bizimle birlikte olmadı. Onuachu olsaydı belki alınmayacaktı. Alacağımız oyuncu bir yük değil, katkı yapan olması lazım. Onuachu, kesinlikle çok faydalı oldu. Bu işin teknik ve ekonomik tarafı var. Gelişmelere göre oturup değerlendireceğiz. Oyuncu da hoca da Trabzonspor'a katkı yapması için alınacaktır. Elimizdeki birçok oyuncu henüz sahaya çıkmadı. Çıkanlar da istenilen verimi henüz vermedi. Onlara daha bakmadan başka birini almak olmaz. Yüzde 100 katkı yapacak olacaksa ki bu Onuachu'da bunlardan biri. Katkı yaptı. Eldeki oyuncuların da durumlarına bakarak koşullar oluşursa bakacağız. Olursa olacak 3 gün içerisinde olmasa da biz çaresiz değiliz. Çözüm üreteceğiz. Eldeki oyunculardan daha iyisini alacağız. Bunlardan bir tanesi de Onuachu, başkan da söyledi. Gelişmeleri takip edip değerlendireceğiz" cevabını verdi.

"Beşiktaş'ın havasını ve formunu kırmak istiyoruz"

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacakları Beşiktaş'ın saha sonuçlarına bakıldığında iyi bir hava ve form yakaladığına dikkat çekerek, "Biz bunu kırmak istiyoruz. Ona karşı üstünlük sağlamak istiyoruz. Bize ilk dakikadan itibaren son dakikaya kadar destek olun. Kim oynarsa oynasın sahadaki oyunculara destek olun. Maçın ne zaman sonuçlanacağı belli olmaz. Böyle bir maç olacak. Benim için ilk maç olacak, takım içinde yeni bir başlangıç olacak. Oyuncularım sahada, biz kulübe de taraftarlarımızsa tribünde aynı duygu ve düşünceyi paylaşırsak başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Takımınızı seviyorsunuz. Sevginiz hiç kirlenmesin, güveninizde asla kaybolmasın" şeklinde konuştu.

Ertuğrul Doğan: "Şenol hocama ve ekibine güveniyorum"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan ise üzüntülü olduklarını aktararak, "Şehidimiz Ömer Fatih Ayar kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarının ve ülkemizin başı sağ olsun. Bugün buraya gelirken, abilerimizi, kardeşlerimizi gördüm. Hepsini saygıyla selamlıyorum. Büyük Trabzonspor taraftarı sağ olsun, Şenol hocamızı karşılamaya geldiler. Şenol hocamla ilk telefonla görüşmemizden, buluşmamızdan sonra kendisindeki Trabzonspor sevgisini ve aşkını gözlerimle şahit olmak farklı bir duygu. Biz onların şampiyonluklarıyla büyüdük. Biz Şenol hocam gibilerin sayesinde Trabzonspor taraftarı olduk. Bizim için burada bugün onunla başkan olarak böyle bir tören yapmak benim için çok büyük gurur. Kendisi de ilk andan itibaren tüm heyecanını bize yansıttı. Bizimle herhangi bir şey konuşmadan, hiçbir şeye girmeden boş mukaveleye imza attı. Şenol hocamızı anlatmaya gerek yok. Çok önemli ekonomik hamlelerin dibindeyiz ama sahada bizi, taraftarımızı mutlu eden sonuçlar alamadık. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Şenol hocamla yeni bir dönemin açılacağını düşünüyorum. Kendisine çok güveniyorum. Sonuçlar ne olursa olsun Trabzonspor teknik heyetine ve oyuncularına sahip çıkmanız. Birlik olmak zorundayız. İçeride bu birlikteliği sağlarsak inanın her şey çok daha hızlı bir şekilde yoluna girecek" diye konuştu.