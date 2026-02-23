Trabzonspor, Gaziantep'i 2-1 Geçti - Son Dakika
Trabzonspor, Gaziantep'i 2-1 Geçti

Trabzonspor, Gaziantep\'i 2-1 Geçti
23.02.2026 12:04
Trabzonspor, Gaziantep FK'yi deplasmanda 2-1 yenerek Avrupa'ya giden yolda önemli bir adım attı.

Trabzonspor, Süper Lig'de deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ederek kritik 3 puanı hanesine yazdırdı. Bordo mavililer, geriye düştüğü mücadelede ortaya koyduğu reaksiyonla dikkat çekti. Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, deplasmanda dikkat çeken bir istatistik yakalayıp yüzde 61 galibiyet oranına ulaştı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ederek haftayı Avrupa'ya gitme yolunda önemli bir adım attı. Bu sezon Süper Lig'de skor dezavantajı yaşadığı maçlarda en fazla puan toplayan takım olan Trabzonspor, Gaziantep deplasmanında da geri dönüş karakterini ortaya koydu. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyunun kontrolünü eline alan bordo-mavililer, hem savunmada hem hücumda dengeli bir performans sergiledi.

ONANA DUVAR OLDU, 6 ÖNEMLİ KURTARIŞ YAPTI

Bordo mavililerin tecrübeli kalecisi Andre Onana, yaptığı 6 kurtarışla galibiyetin mimarlarından biri oldu. Ayağını etkili kullanan Kamerunlu kaleci, attığı 18 uzun pasın 11'inde isabet sağladı. Kritik anlarda yaptığı müdahalelerle Gaziantep FK'nın üstünlüğünü artırmasına izin vermeyen Onana, takımını adeta oyunda tuttu.

MUÇİ'DEN ÜST ÜSTE 3'ÜNCÜ KATKI

Trabzonspor'un beraberlik golünde Augusto'ya asist yapan Ernest Muçi, üst üste 3'üncü lig maçında da skor katkısı üretmiş oldu. Arnavut oyuncu karşılaşmayı 4 kilit pasla tamamlayarak bu alanda sahanın en iyisi oldu. Hücum bağlantılarını sağlayan Muçi, üretken performansıyla öne çıktı.

ONUACHU KRALLIKTA ZİRVEDE

Trabzonspor'un gol makinesi Paul Onuachu, Gaziantep FK karşısında da fileleri havalandırarak ligdeki gol sayısını 17'ye yükseltip, gol krallığında yeniden ilk sıraya yerleşti. Nijeryalı santrfor, yalnızca golleriyle değil, takım oyununa katkısıyla da dikkatleri üzerine çekti. Onuachu, girdiği 9 ikili mücadelenin 5'ini kazanırken, 4 hava topu mücadelesinin 3'ünde üstünlük sağladı. Hücumda topu saklama becerisi ve hava hakimiyetiyle atakların şekillenmesinde önemli rol oynayan Onuachu, takımına galibiyeti getiren golü de kaydetmiş oldu.

GAZİANTEP'E KARŞI ÜSTÜNLÜK SÜRÜYOR

Trabzonspor, Gaziantep ile oynadığı son 7 Süper Lig maçının 5'ini kazandı. Bordo mavililer bu galibiyetlerin tamamında en az 2'şer gol atarken toplam 15 gol kaydetti.

TEKKE İLE DEPLASMANDA TARİHİ PERFORMANS

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, deplasmanda dikkat çeken bir istatistik yakaladı. Tekke, Süper Lig'de en az üç deplasman maçına çıkan teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet yüzdesine sahip isim oldu. Göreve geldikten sonra deplasmanda çıktığı 18 maçın 11'ini kazanan bordo-mavililer (4 beraberlik 3 mağlubiyet), yüzde 61'lik galibiyet oranı yakaladı. Trabzonspor, deplasmanında aldığı son galibiyetle hem geri dönüş karakterini bir kez daha gösterdi hem de zirve yarışındaki iddiasını güçlü şekilde sürdürdü.

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de bordo mavili takımın Gaziantep FK karşısında deplasmanda aldığı galibiyeti farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı.

Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

Kuzey Ekspres: İşte bu çok güzel oldu

Günebakış: Trabzon'un dönüşü

Sonnokta: Fırtına'nın dönüşü

Taka: Siyah incinin heykelini hazırlayın

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor, Gaziantep'i 2-1 Geçti - Son Dakika

12:04
SON DAKİKA: Trabzonspor, Gaziantep'i 2-1 Geçti - Son Dakika
