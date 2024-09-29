Trabzonspor, Konyaspor'u 3-2 Yendi

Spor

Nurullah CABRİ/TRABZON,

STAT: Papara Park

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, M. Tuğberk Curbay

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Stefano Denswil, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan(Dk. 37 Cham), Edin Visca (Dk. 90 Orsic), Enis Bardhi(Dk. 46 Lundstram), Anthony Nwakaeme(Dk. 84 Serdar Saatçı), Simon Banza (Dk.90 Draguş)

KONYASPOR: Slowik, Boranijasevic, Adil Demirbağ, Bazoer (Dk 74. Damjanovic), Guilherme, Jetovic (Dk. 68 Umut Nayir), Uğurcan Yazğılı (Dk. 58 Keyta), Ndao (Dk. 57 Aleksic), Pedrinho, Yusuf Erdoğan (Dk. 68 Melih İbrahimoğlu), Blaz Kramer

GOLLER: Dk. 16 Edin Visca, Dk. 45+4(P), Dk. 54 Simon Banza (Trabzonspor)- Dk.24 Adil Demirbağ, Dk. 89 Keyta (Konyaspor)

SARI KART: Edin Visca, Denswil, Malheiro, Serdar Saatçı, Adil Demirbağ

Süper Lig 7'inci haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.

6'ncı dakikada ceza sahasında topla buluşan Ozan Tufan pasını Simon Banza'ya gönderdi. Banza ceza sahası içinde topa vurdu. Bu şutu kaleci Slowik rahat bir şekilde kurtardı.

9'uncu dakikada savunma arkasına sarkan Kramer topla buluşarak ceza sahası içine girdi. Kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Kramer'e, Denswil'in kayarak yaptığı müdahale ile top kornere çıktı.

16'ncı dakika Trabzonspor öne geçti. Enis Bardhi'nin kullandığı serbest vuruş savunmadan döndü. Dönen top ceza sahası dışında Edin Visca'nın önünde kaldı. Visca'nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş sonrası meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

24'üncü dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmakta zorlandığı top Bazoer'in önünde kaldı. Bazoer arka direğe doğru yerden gönderdiği ortada Adil, eşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

42'nci dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Pedrinho sert bir vuruş yaptı. Doğrudan kaleye giden topu Uğurcan Çakır kurtardı.

45'inci dakikada Nwakaeme'nin kullandığı kornere Simon Banza yükselerek kafa vurdu. Kaleye giden top Kramer'in eline çarptı. Pozisyon ardından Trabzonsporlu oyunculardan yoğun itiraz geldi. Hakem, VAR kontrolü sonrası penaltı noktasını gösterdi.

45+4'üncü dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Simon Banza meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

İlk yarı Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

54'üncü dakikada Okay Yokuşlu'nun pasında ceza sahası içinde bulunan Simon Banza aşırtma bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi: 3-1.

72'nci dakikada Lundstram'ın uzun pasında topla buluşan Nwakaeme rakibinden sıyrılarak ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Nwakaeme'nin şutunu Slowik kurtardı.

76'ncı dakikada ceza sahası içinde topsuz alanda Denswil, Kramer'e arkadan müdahale yaptı. Müdahale ardından Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

79'uncu dakikada penaltı atışında topun başına geçen Umut Nayir'in vuruşunda top direğe çarparak dışarı çıktı.

89'uncu dakikada Aleksic'in şutunda savunmadan dönen top Pedrinho'nun önünde kaldı. Pedrinho müsait durumdaki Keyta'ya pas attı. Keyta düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-2.

Maç Trabzonspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

GÜNEŞ'TEN 2 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş geçen hafta 0-0 beraber biten Gaziantep FK karşılamasının ardından ilk 11'de 2 değişikliğe gitti. Cihan Çanak ve Muhammed Cham bu maçta ilk 11'de şans bulamazken onların yerine Enis Bardhi ve cezası biten Edin Visca ilk 11'de yer aldı.

7 İSİM SAKAT OLDUĞU İÇİN KADRODA YER ALMADI

Sakatlıkları bulunan Cihan Çanak, Stefan Savic, Umut Bozok, Enis Destan, Hüseyin Türkmen, Arseniy Batagov ve Serkan Asan kadroda yer almadı. Özellikle stoper bölgesinde oynayan isimlerin sakat olmasından dolayı Mendy stoper bölgesinde maça başladı.

TARAFTARLARDAN MAÇA İLGİ

Trabzonspor taraftarları da karşılaşmaya ilgi gösterip, tribünlerin büyük bir bölümünü doldurdu. Taraftarlar ilgi gösterdiği maç boyunca takımlarına coşkuyla destek verdi.

Öte yandan konuk ekip taraftarları için ayrılan misafir tribününde az sayıda Konyasporlu taraftar müsabakayı takip etti.