Trabzonspor, Kupada Farklı Galip Geldi - Son Dakika
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Trabzonspor, Kupada Farklı Galip Geldi

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u 3-0 yenerek gruba avantajlı başladı.

09.01.2025 11:51
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Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenen Trabzonspor, bu sezon iç ve dış saha maçlarında farklı bir görüntü ortaya koydu.

Bordo-mavililer, Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında toplam 12 iç saha karşılaşmanın sadece 2'sinde mağlup oldu. 6 karşılaşmayı kazanan Karadeniz ekibi, 4 müsabakada da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, oynadığı 12 resmi deplasman karşılaşmasında ise 1 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı.

Ligde sadece iç sahada kazandı

Ligin 18 haftalık bölümünde sadece iç sahada kazanan Trabzonspor, evindeki 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve bir mağlubiyet aldı.

17 maç sonunda 19 puanı bulunan Karadeniz ekibi, iç sahada 15, deplasmanda ise 4 beraberlik, 5 mağlubiyet ile 4 puan topladı.

Kupaya farklı başlangıç

Ziraat Türkiye Kupası'nda tek karşılaşmayı sahasında Corendon Alanyaspor karşı oynayan Trabzonspor, bu karşılaşmadan da 3-0 gibi farklı bir sonuçla ayrıldı.

Bordo-mavililer, aldığı farklı sonuçla gruba avantajlı bir skorla başlayarak kupada taraftarının yüzünü güldürdü.

Karadeniz ekibi, Avrupa Kupaları'nda sahasında oynadığı 3 maçta ise 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

Sahasındaki maçlar

Trabzonspor, ligde sahasında oynadığı 8 lig maçında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2, RAMS Başakşehir ve Sipay Bodrum FK'yı 1-0, Adana Demirspor'u 5-0 mağlup edip, Beşiktaş'la 1-1, Bellona Kayserispor ve Kasımpaşa'yla da 2-2 berabere kaldı.

Karadeniz ekibi, sahasındaki tek yenilgiyi 90+12. dakikada yediği golle Fenerbahçe karşısında 3-2'lik sonuçla aldı.

Bordo-mavililer, Avrupa'da ise evinde UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımını 1-0 mağlup ederken, 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien ekibine 1-0 yenildi, UEFA Konferans Ligi'nde İsviçre'nin St. Gallen takımı ile 1-1 berabere kaldı.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor'u 3-0 yendi.

Deplasman grafiği

Trabzonspor ligde deplasman maçlarında ise Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor ve Gaziantep FK ile 0-0, Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken, Göztepe, Corendon Alanyaspor ve Reeder Samsunspor'a 2-1, Çaykur Rizespor'a 3-1, Galatasaray'a 4-3 yenildi.

Karadeniz ekibi, Avrupa Kupaları'nda ise UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımını 2-0 yendi, 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien ekibine 2-0 mağlup olurken UEFA Konferans Ligi'nde St. Gallen takımı ile 0-0 berabere kaldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor, Kupada Farklı Galip Geldi - Son Dakika

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