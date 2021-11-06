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Trabzonspor maçından notlar - Son Dakika

Trabzonspor maçından notlar

06.11.2021 18:57
Trabzonspor maçından notlar

Sergen Yalçın'dan 6 değişiklikSavunma sil baştanN'Koudou 11 maç sonra kadrodaBeşiktaşlı taraftarlardan Abdullah Avcı'ya tepkiBeşiktaş'tan LÖSEV'e destekTrabzonspor'da 3 değişlikDorukhan Toköz eski takımına ilk kez rakip olduOLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,- Süper Lig'in 12'nci haftasında...

Sergen Yalçın'dan 6 değişiklik

Savunma sil baştan

N'Koudou 11 maç sonra kadrodaBeşiktaşlı taraftarlardan Abdullah Avcı'ya tepkiBeşiktaş'tan LÖSEV'e destek Trabzonspor'da 3 değişlik Dorukhan Toköz eski takımına ilk kez rakip oldu

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL,- Süper Lig'in 12'nci haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Erkan Özdamar düdük çaldı. Özdamar'ın yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Erdinç Sezertam üstlendi.SERGEN YALÇIN'DAN 6 DEĞİŞİKLİKBeşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Sporting'e 4-0 kaybedilen karşılaşmanın 11'inde 6 değişikliğe giderek Trabzonspor karşısında takımını sahaya sürdü. Sergen Yalçın; Sporting maçına 11'de başlayan Necip Uysal, Montero, Rıdvan Yılmaz, Mehmet Topal, Atiba Hutchinson ve Kenan Karaman'ın yerine Rosier, Vida, Umut Meraş, Pjanic, Teixeira ve Güven Yalçın'a görev verdi.Kaleyi A Milli takım kadrosuna da çağırılan Ersin Destanoğlu'na emanet eden Yalçın, savunma dörtlüsünü; Rosier, Welinton, Vida ve Umut Meraş'tan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Josef'i görevlendiren Sergen Yalçın, hücum hattının sağında Ghezzal, ortasında Alex Teixeira ve Pjanic, solunda ise Larin'i sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Güven Yalçın oldu.Beşiktaş'ın Trabzonspor karşısındaki 11'i şöyle: "Ersin Destanoğlu – Rosier, Welinton, Vida, Umut Meraş, Josef, Ghezzal, Pjanic, Teixeira, Larin, Güven Yalçın."SAVUNMA SİL BAŞTANSiyah-beyazlı ekipte, Sporting'e 4-0 kaybedilen karşılaşmanın savunma kurgusu Trabzonspor karşısında değişti. Sergen Yalçın, sakatlıkları nedeniyle Portekiz deplasmanında forma giyemeyen Vida ve Rosier'i 11'e koydu. Ayrıca o maçta yedek kulübesinde oturan Umut Meraş da Trabzonspor karşısında formasına kavuştu. Sporting maçında oynayan ve Trabzonspor karşısında da savunmada değişmeyen tek isim Welinton oldu.N'KOUDOU 11 MAÇ SONRA KADRODASiyah-beyazlı ekibin Fransız kanat oyuncusu Kevin N'Koudou, 11 maçlık aranın ardından kadroya döndü.N'Koudou, Trabzonspor maçıyla birlikte takıma döndü. Son olarak Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılamada görev alan ve yaşadığı sakatlık sonrasında ligde 7, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta formasından ayrı kalan N'Kouodu, Trabzonspor maçının 21 kişilik kadrosuna dahil edildi. BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARDAN ABDULLAH AVCI'YA TEPKİBeşiktaş taraftarları karşılaşma öncesinde eski teknik direktörleri Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi. Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra tazminatı konusunda davalık olan Abdullah Avcı'ya tepki gösterildi. Stadyumda yer alan Beşiktaş taraftarları maç öncesinde eski teknik direktörleri aleyhinde uzun süre tezahüratlarda bulundu.BEŞİKTAŞ'TAN LÖSEV'E DESTEKSiyah-beyazlı ekipte, Trabzonspor maçı öncesinde Lösemili Çocuklar Haftası'na destek geldi. Beşiktaşlı futbolcular, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle karşılaşma öncesinde ısınmaya LÖSEV tişörtleriyle çıktı. TRABZONSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİKTrabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın kadrosunda 3 değişikliğe giderek Beşiktaş maçına çıktı. Tecrübeli teknik adam; Edgar Ie'nin yerine Hüseyin Türkmen, Siopis'in yerine Bakasetas, Gervinho'nun yerine ise Nwakaeme'yi sahaya sürdü. Kalede Uğurcan Çakır'dan vazgeçmeyen Avcı, savunma dörtlüsünü Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen, Hugo ve Trondsen'den oluşturdu. Orta sahada Berat Özdemir, Hamsik ve Bakasetas'ı görevlendiren Avcı, hücum hattının sağında Abdülkadir Ömür, solunda Nwakaeme'yi 11'de oynattı. Avcı'nın gol yollarındaki tercihi ise Djaniny oldu.DORUKHAN TOKÖZ ESKİ TAKIMINA İLK KEZ RAKİP OLDUGeçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan Dorukhan Toköz, eski takımına karşı ilk kez görev yaptı.

Geçtiğimiz sezon sonunda siyah-beyazlı ekiple sözleşmesi sona eren Dorukhan Toköz, Avrupa kulüpleriyle yaptığı görüşmelerden sonuç alamamış ve sonrasında Trabzonspor'a imza atmıştı. Dorukhan Toköz, Trabzonspor formasıyla ilk kez Vodafone Park'ta görev yaptı. 25 yaşındaki futbolcu, Bruno Peres'in yokluğunda mücadeleye 11'de başladı.


Sergen Yalçın, Abdullah Avcı, Trabzonspor, LÖSEV, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor maçından notlar - Son Dakika Spor


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