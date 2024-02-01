 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Trabzonspor maçını Arda Kardeşler yönetecek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzonspor maçını Arda Kardeşler yönetecek

Trabzonspor maçını Arda Kardeşler yönetecek

Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 24. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemleri duyurdu. Haftanın programında MKE Ankaragücü - Sivasspor, Hatayspor - Fatih Karagümrük, Samsunspor - Galatasaray gibi maçlar yer alıyor.

01.02.2024 12:09
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSTANBUL,

Süper Lig'in 24. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Futbol Federasyonu'nun yapılan açıklamaya göre Dijital Atama Yöntemi ile belirlenen hakemler ve haftanın programı şöyle;

YARIN:

17.00 MKE Ankaragücü - Sivasspor (Eryaman) ABDULKADİR BİTİGEN

17.00 Hatayspor - Fatih Karagümrük (Mersin) ÖMER FARUK TURTAY

20.00 Samsunspor - Galatasaray (Samsun Yeni 19 Mayıs) TUGAY KAAN NUMANOĞLU

3 ŞUBAT CUMARTESİ:

13.30 Rizespor - Konyaspor (Çaykur Didi) CİHAN AYDIN

16.00 Başakşehir - İstanbulspor (Başakşehir Fatih Terim) EMRE KARGIN

19.00 Gaziantep FK - Kayserispor (Kalyon) MURAT ERDOĞAN

19.00 Antalyaspor - Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya) VOLKAN BAYARSLAN

4 ŞUBAT PAZAR:

13.30 Pendikspor - Adana Demirspor (Pendik) DİRENÇ TONUSLUOĞLU

16.00 Kasımpaşa - Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan) OĞUZHAN ÇAKIR

19.00 Beşiktaş - Trabzonspor (Tüpraş) ARDA KARDEŞLER

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

İstanbulspor, Trabzonspor, Eryaman, Futbol, Süper Lig, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor maçını Arda Kardeşler yönetecek - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 13:31:23. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor maçını Arda Kardeşler yönetecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement