Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 12. haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:YARIN20.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa: Halis Özkahya20.00 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus6 KASIM CUMARTESİ13.30 Demir Grup Sivasspor - GZT Giresunspor: Ümit Öztürk16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük16.00 Fraport TAV Antalyaspor - Altay: Mert Güzenge19.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Erkan Özdamar7 KASIM PAZAR13.30 Göztepe - İttifak Holding Konyaspor: Yasin Kol16.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Galatasaray: Atilla Karaoğlan16.00 Adana Demirspor - Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor: Cüneyt Çakır
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Trabzonspor maçını Erkan Özdamar yönetecek - Son Dakika Spor