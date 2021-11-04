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Trabzonspor maçını Erkan Özdamar yönetecek - Son Dakika

Trabzonspor maçını Erkan Özdamar yönetecek

04.11.2021 13:17
Trabzonspor maçını Erkan Özdamar yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor maçında Erkan Özdamar düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor maçında Erkan Özdamar düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 12. haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:

YARIN20.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa: Halis Özkahya20.00 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus6 KASIM CUMARTESİ13.30 Demir Grup Sivasspor - GZT Giresunspor: Ümit Öztürk16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük16.00 Fraport TAV Antalyaspor - Altay: Mert Güzenge19.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Erkan Özdamar7 KASIM PAZAR13.30 Göztepe - İttifak Holding Konyaspor: Yasin Kol16.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Galatasaray: Atilla Karaoğlan16.00 Adana Demirspor - Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor: Cüneyt Çakır


- İstanbul

Trabzonspor, Cumartesi, 6 Kasım, Kasım, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor maçını Erkan Özdamar yönetecek - Son Dakika Spor


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