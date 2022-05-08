Trabzonspor taraftarları Yenikapı'da şampiyonluğu kutladı! Birçok sanatçı sahne aldı - Son Dakika
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Trabzonspor taraftarları Yenikapı'da şampiyonluğu kutladı! Birçok sanatçı sahne aldı

08.05.2022 17:56

Trabzonspor taraftarları, İstanbul Yenikapı Miting Alanı'nda şampiyonluğu coşkuyla kutladı. Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde süren kutlamalarda birçok sanatçı da sahne aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor'un binlerce taraftarı, İstanbul Yenikapı Miting Alanı'nda şampiyonluk kutlamalarına başladı.

Trabzonspor taraftarı, İstanbul'u inletti! İşte Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamalarından görüntüler
Trabzonspor taraftarı, İstanbul'u inletti! İşte Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamalarından görüntüler

TRABZONSPOR TARAFTARI GÖNLÜNCE EĞLENİYOR

Erken saatlerden itibaren alanı doldurmaya başlayan bordo-mavili taraftarlar, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde miting alanına alınıyorlar. İstiklal Marşı okuyarak yapılan açılış sonrası binlerce taraftar kurulan podyum etrafında sahne alan sanatçılar eşliğinde gönüllerince eğleniyor.

Trabzonspor taraftarı, İstanbul'u inletti! İşte Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamalarından görüntüler
Trabzonspor taraftarı, İstanbul'u inletti! İşte Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamalarından görüntüler
Trabzonspor taraftarı, İstanbul'u inletti! İşte Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamalarından görüntüler
Trabzonspor taraftarı, İstanbul'u inletti! İşte Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamalarından görüntüler
Trabzonspor taraftarı, İstanbul'u inletti! İşte Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamalarından görüntüler
Trabzonspor taraftarı, İstanbul'u inletti! İşte Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamalarından görüntüler
Trabzonspor taraftarı, İstanbul'u inletti! İşte Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamalarından görüntüler
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Son Dakika Spor Trabzonspor taraftarları Yenikapı'da şampiyonluğu kutladı! Birçok sanatçı sahne aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor taraftarları Yenikapı'da şampiyonluğu kutladı! Birçok sanatçı sahne aldı - Son Dakika
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