Trabzonspor'um hasreti 833 güne çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Trabzonspor'um hasreti 833 güne çıktı

Haberin Videosunu İzleyin
Trabzonspor\'um hasreti 833 güne çıktı
14.02.2026 23:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Trabzonspor\'um hasreti 833 güne çıktı
Haber Videosu

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'ye sahasında 3-2 yenilen Trabzonspor'un, İstanbul'un üç büyükleri karşısında 833 günlük galibiyet hasreti sona ermedi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında 833 günlük galibiyet hasretini sonlandıramadı.

TRABZONSPOR'UN HASRETİ 833 GÜNE YÜKSELDİ

İstanbul'un üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz ekibi, daha sonra galibiyet sevinci yaşayamadı. Bordo-mavililer, söz konusu rakipleri karşısında çıktığı son 13 lig müsabakasında 3 beraberlik ve 10 yenilgiyle galibiyet göremedi.

ÜÇ BÜYÜKLER ÖNÜNDEKİ SON 13 KARŞILAŞMA

Trabzonspor, Fenerbahçe maçının ardından 2023-2024 sezonunda Galatasaray'a 5-1, deplasmanda Beşiktaş'a 2-0, evinde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Bordo-mavililer, geçen sezon ise Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken Fenerbahçe'ye evinde 3-2, İstanbul'da oynadığı maçlarda ise Galatasaray'a 4-3, Beşiktaş'a 2-1, Fenerbahçe'ye 4-1, iç sahada sarı-kırmızılı takıma 2-0 yenilerek 11 sezon sonra bu maçları galibiyetsiz kapadı. Trabzonspor, bu sezon oynadığı ilk büyük karşılaşmasında ise İstanbul'da Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu, Galatasaray ile deplasmanda 0-0, Beşiktaş ile kendi evinde 3-3 berabere kaldı. Karadeniz ekibi, bu akşam Fenerbahçe'ye de 3-2 kaybederek söz konusu maçlardaki kötü gidişatını sürdürdü.

Trabzonspor'um hasreti 833 güne çıktı

SON GALİBİYET ABDULLAH AVCI İLE

Trabzonspor, büyük maçlarda son galibiyetini teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde aldı. Bordo-mavililer, 2023-2024 sezonunun 11. haftasında İstanbul'da Fenerbahçe karşısında 3-2 galip gelerek son büyük galibiyetini yaşadı. Karadeniz ekibi, daha sonra görev yapan Şenol Güneş ve Fatih Tekke yönetiminde büyük maçlarda galibiyet elde edemedi.

İKİ KUPA FİNALİNİ DE KAYBETTİ

Ligde bu rakiplerine karşı son 12 karşılaşmasını kazanamayan Trabzonspor, bu süreçte iki kez Ziraat Türkiye Kupası finalini kaybetti. Bordo-mavililer, 2023-2024 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş'a 3-2, geçen sezon da Galatasaray'a Gaziantep'te 3-0 mağlup olarak kupa sevinci yaşayamadı.

Trabzonspor'um hasreti 833 güne çıktı

SÜPER KUPA YARI FİNALİNDE DE KAYBETTİ

Trabzonspor, bu sezon Turkcell Süper Kupa yarı finalinde de Galatasaray karşısında kaybetti. Gaziantep'te oynanan karşılaşmasında bordo-mavililer, sahadan 4-1'lik yenilgi ile ayrılarak finale yükselemedi. Trabzonspor, üç büyük rakibine karşı Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'da olmak üzere son 16 resmi karşılaşmada 3 beraberlik ve 13 yenilgi yaşadı.

Trendyol Süper Lig, Trabzonspor, Fenerbahçe, İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'um hasreti 833 güne çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    hamsiler yeniliyor Fransız kedileri bağırıyor)))))))))) 6 5 Yanıtla
    Alp.148811 Alp.148811:
    O Rams Parka geleceksiniz... 0 0
  • Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    Fenerbahce armasının oldugu heryer bizimdir. 5 5 Yanıtla
  • 061400Ho 061400Ho:
    GS a kendileri gönüllü yeniliyorlar 4 1 Yanıtla
  • Alp.148811 Alp.148811:
    Bu futbolla 833'de olur 8.833'de hiçbir taktik yok,oyun okuma yok, galibiyet için bir oyun yok, evinde Fenevi yenemiyorsan sen bir hiçsin.... 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Antalya’da 80 öğrenci Samsunspor maçının ardından tribünü temizledi Antalya'da 80 öğrenci Samsunspor maçının ardından tribünü temizledi
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’dan AK Parti’ye geçeceği iddialarına yanıt Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'dan AK Parti'ye geçeceği iddialarına yanıt
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Kazada hurdaya dönen araçtan yara almadan kurtuldu Kazada hurdaya dönen araçtan yara almadan kurtuldu
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
Trump: İran’da rejim değişmesi olabilecek en iyi senaryodur Trump: İran'da rejim değişmesi olabilecek en iyi senaryodur
IMF’den Türkiye’nin ekonomi programına övgü IMF'den Türkiye'nin ekonomi programına övgü
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım

00:30
Samsun’da gece yarısı 4 büyüklüğünde deprem
Samsun'da gece yarısı 4 büyüklüğünde deprem
23:18
Fatih Tekke’den Fenerbahçe’nin galibiyetine olay yorum
Fatih Tekke'den Fenerbahçe'nin galibiyetine olay yorum
22:51
Fenerbahçe’den Trabzonspor’a tavla ve kavuklu gönderme
Fenerbahçe'den Trabzonspor'a tavla ve kavuklu gönderme
22:38
İçişleri Bakanı Çiftçi: Kumar ve yasa dışı bahis çetelerinin üzerine çökülecek
İçişleri Bakanı Çiftçi: Kumar ve yasa dışı bahis çetelerinin üzerine çökülecek
22:27
Yoğun bakım iddialarıyla ilgili Ufuk Özkan’dan açıklama
Yoğun bakım iddialarıyla ilgili Ufuk Özkan'dan açıklama
22:09
Trabzonspor taraftarı maç biter bitmez çılgına döndü
Trabzonspor taraftarı maç biter bitmez çılgına döndü
22:02
Gol düellosunda 3 puan Fenerbahçe’nin
Gol düellosunda 3 puan Fenerbahçe'nin
22:01
Hatay’da su birikintisine düşen çocuk hayatını kaybetti
Hatay'da su birikintisine düşen çocuk hayatını kaybetti
19:58
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Bakan atamaları erken seçime gitmede yeni halka
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Bakan atamaları erken seçime gitmede yeni halka
18:12
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti
18:10
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 01:11:47. #7.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor'um hasreti 833 güne çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.