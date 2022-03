Trabzonspor'un eski başkanlarından şampiyonluk sözleri - Son Dakika

Trabzonspor'un eski başkanları Salih Erdem, Şamil Ekinci, Ahmet Celal Ataman, Mustafa Günaydın, Mehmet Ali Yılmaz, Sadri Şener, Faruk Nafiz Özak, Nuri Albayrak ve İbrahim Hacıosmanoğlu şampiyonluğa koşan takımın geçmişinden örnekler vererek bugünü değerlendirdi.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık 2021-22 sezonunun bitimine 11 hafta kalırken, topladığı 66 puanla rakiplerine fark atan Trabzonspor'da camia şampiyonluğa hazırlanıyor. Tarihinin en erken şampiyonluğunu yakalamaya çalışan bordo mavili kulübün eski başkanları, TSYD Trabzon şubesinin dergisine takımın ve yönetimin başarısını değerlendirerek camiaya tavsiyelerde bulundular.

KURUCU BAŞKAN ERDEM: BİRKAÇ HAFTA DAHA SABIRTrabzonspor'u kuran 20 kişiden ve hayattaki 2 kurucu başkandan biri olan kulübün 4'üncü başkanı Salih Erdem, yıllarca aradan sonra alınacak şampiyonluğun kenti ve camiayı rahatlatacağını söyledi. Kurucu başkan Erdem, "Bu şehir bunu hak etti. Yalnız şimdiden her tarafa şampiyon olduk diye yazmak biraz heyecanlı ve aceleci davranış. Tam destekle birlikte birkaç hafta daha sabır. Esas olan bu sezon olduğu gibi o oyuncuları bir arada kaynaştırmaktır. Ama başarı sadece yıldız isimlerle gelmez. Bir yandan da takımı gençleştirme çalışmaları var bu çok önemli ve doğru hamle. Yönetimin kurmayları güzel işler yapıyor" ifadelerini kullandı.EKİNCİ: YENİDEN O HAVAYI SOĞUMAK DUYGUSAL OLACAKBordo mavili kulüpte görev yaptığı sürede 4 lig, 2 Türkiye Kupası , 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 1 Başbakanlık Kupası kazandıran kulübün 5'inci başkanı Şamil Ekinci, takımın şampiyonluğa ilerleyişini, "Böylesine bir kulüp ve güçlü bir camianın hedefi her zaman zirvedir. Trabzonspor'umuzun bugünkü başarılarını büyük bir gurur ve mutlulukla takip ediyorum. Hep beraber sevineceğiz inşallah. Takımımızın şampiyonluk kutlamalarında da mutlaka bulunmak isteriz. Çünkü yeniden o havayı solumak, o anları yaşamak bizim için de çok duygusal olacak" sözleriyle değerlendirdi.ATAMAN: AVCI'YI AHMET SUAT HOCAYA BENZETİYORUMTrabzonspor'un 6'ncı başkanı Ahmet Celal Ataman, Trabzonspor'a uzun yıllar boyunca zarar verildiğini ancak gerekli cevabın verilemediğini söyledi. Şampiyonluk yolunda ilerleyen takım için camiaya seslenen Ataman, "Bize bizden başka dost yok, baltaların toprağa gömülmesi gereken dönem, tam da bu dönem" sözleriyle seslenen Ataman, "Futbolcular yetenekli zaten ama en önemlisi inanmış, 90 artılarda bile maç yeni başlamış gibi konsantre. Teknik direktör tam bizim yapımıza uygun, basiretli. Oyunu yaşıyor, açıklamaları tutarlı. Maç içinde kendini kaybetmiyor, Ahmet Suat hocaya benzetiyorum bu yönünü" diye konuştu.GÜNAYDIN: MİLAT OLACAKTrabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetimin teknik ekibe müdahale etmemesinin başarıya ulaşmada önemli etken olduğunu belirten kulübün 7'nci başkanı Mustafa Günaydın, "Benim dönemimden önce ve benim dönemimde de anlayış böyleydi. Sonrasında İstanbul kulüpleri bizim gibi olamadı ama bizi kendileri gibi yaptılar. İşin içine para girdi, teknik departmanların işine müdahale edildi, yabancı futbolcu savurganlığı arttı. Trabzonspor bu sezon tarihi bir fırsat yakaladı. Bu takım şampiyon olacak fakat bu sıradan bir şampiyonluk olmamalı. Bu şampiyonluk Türk futbolunun durumunu yeniden gözden geçirmesi için önemli. Belki de bir milat olacak" dedi.YILMAZ: RESMİLEŞTİĞİNDE KEYFİNİ ÇIKARMALIBordo mavili kulüpte 12 yıl görev alan ve son resmi şampiyonluk olarak kayıtlara geçen başarıda kulübün başında bulunan onursal başkan ve kulübün 8'inci başkanı Mehmet Ali Yılmaz da, çekişmeli geçen lig sonrası şampiyon olduklarını ifade ederek, "Bugünkü dönem ile o zamanı kıyaslamak elbette mümkün değil. Trabzonspor o dönem, 50 puan aldı ki, bu son yıllardaki en yüksek puandı. İkinci olan Fenerbahçe , 45, Galatasaray ve Beşiktaş 'ın ise 44'er puanı vardı. O dönemki şampiyonlukların anlamı ve tadı çok farklıydı. Yalnızca 2 yabancı kullanma hakkımız vardı. Şimdi ise daha kolay, her takımda vasıfları tartışılan 14 yabancı var. Ancak şampiyonluk her zaman şampiyonluktur. Resmileştiğinde bunun keyfini çıkarmalı, emeği geçenleri kutlamalıyız" diye konuştu.ŞENER: DİLİMİZİ ISIRALIM10'uncu başkan Sadri Şener, takımın gidişatından memnun olduğunu ve her maçtan sonra başkan Ahmet Ağaoğlu'nu tebrik ettiğini söyleyerek, "Bu ekiple iftihar ediyoruz, çok mutlu oluyoruz takımımızın başarısıyla. Hem başkanımız, hem yönetim kurulumuz, hem oyuncularımız inşallah mutlu sona ulaştırırlar. Takımımız şampiyonluğa giderken dilimizi ısırmamız lazım. Yarın bir olay olur belli olmaz. Çünkü bunları geçmişte de yaşadık. Bakın şimdi de 'Statta çökme var' diyorlar. Bugüne kadar hep bir şeyler oldu da. O yüzden insan tam emin olamıyor, korkuyor biraz. Ama görüntü o ki inşallah bu sene mutlu sona ulaşacağız" ifadelerini kullandı.ÖZAK: EL BİRLİĞİ YAPMAMIZ LAZIMTrabzonspor'un 11'inci başkanı Faruk Nafiz Özak, "Bu yönetim iş başına geldiği zaman, statta toplantı yaptık. Gelirler azalmış, uçan kuşa borcumuz var. Bu tablodan gelinen noktaya, bardağın dolu tarafından bakarsak çok mutluyuz. Yönetim özverili, takım iyi oynuyor, hoca ile şehir bütünleşti, tribünler dolu. Dünyanın her tarafından insanlar Trabzonspor formalarını giyerek geliyorlar. Şampiyon olsak dahi, bekleyen sorunları alt alta yazarak çalışmalar yapmalıyız. Önemli bir borç var. Herkese görev düşüyor, sadece yönetime sen çöz dememek lazım. El birliği yapmamız, karşılıksız para bulmamız lazım" tavsiyesinde bulundu.ALBAYRAK: GELECEK PLANLAMASI YAPILMASI ÇOK DEĞERLİTrabzonspor'un başarısının örnek olduğunu belirten bordo mavili kulübün 14'üncü başkanı Nuri Albayrak, "Bütçe farkı ile Anadolu takımlarının hakkını yemek için onları ezenlerin, bugün adaletin sağlanması ile geldikleri nokta ortada. Ligin bugün zirvesinde Trabzonspor ve Anadolu takımlarının olması ve büyük olarak adlandırılan İstanbul takımlarının olmaması gerçeği ortaya koyuyor. Yönetimlerin doğru veya yanlışları olabilir fakat camianın bütünlüğü ve taraftarın coşkulu desteği takıma olumlu yansır. Göreve geldikten sonra Ahmet Ağaoğlu'nu desteklememizdeki en önemli gösterge de doğru planlama yapmasıdır. Ligde yarışacak bir kadro oluşturmanın yanı sıra geleceğe dair planlama yapılıp bu doğrultuda yerli ve genç oyuncu alınmasını çok değerli buluyorum" dedi.HACIOSMANOĞLU: KASKETİNİ DE KENDİSİNİ DE AYRI SEVİYORUM

Trabzonspor'un 15'inci başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da "Başkanından oyuncusuna, yönetiminden teknik kadrosuna, personelinden taraftarına, bu büyük camiaya bu gururu yaşattıkları için minnettarız. Trabzonspor'da tarihi bir başarıya imza atan ve kısa sürede kupalara ambargo koyan Abdullah Avcı'nın kasketini de kendisini de ayrı seviyorum. Trabzonspor efsanesinin doğduğu o yıllardaki gibi, bu sezon yaşanacak şampiyonluğun değerini, bundan sonra üst üste yaşanacak şampiyonluklar katlayacak. Üst üste şampiyonluklar yaşamak istiyorsak, bütçede oluşan açığı hep beraber kapatmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.