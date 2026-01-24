Galatasaray, Uğurcan\'dan sonra Trabzonspor\'dan bir ismi daha alıyor

Ara transfer döneminde çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, Trabzonspor forması giyen genç orta saha Chris Inao Oulai için girişimlerini yoğunlaştırdı. Sarı-kırmızılıların transferde sona yaklaştığı öğrenildi.

İKİ BAŞKAN YENİDEN BİR ARAYA GELDİ

Galatasaray, sezon başında Bastia'dan 5,5 milyon euro karşılığında Trabzonspor'a transfer olan 19 yaşındaki Oulai için bir kez daha masaya oturdu. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in transfer görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

RAKAMLAR YAKLAŞTI

Trabzonspor cephesinin Oulai için ilk etapta 40 milyon euro talep ettiği, Galatasaray'ın ise 27,5 milyon euro önerdiği aktarıldı. İlk görüşmenin ardından masadan kalkan taraflar, yapılan ikinci toplantıda tekliflerini güncelledi. Bu görüşmede Dursun Özbek'in teklifini 30 milyon euroya yükselttiği, Ertuğrul Doğan'ın ise beklentisini 35 milyon euro seviyelerine çektiği ifade edildi.

TRANSFER AN MESELESİ

Taraflar arasındaki farkın 5 milyon euroya kadar düşmesiyle birlikte transferin olumlu sonuçlanma ihtimalinin güçlendiği belirtildi. Trabzonspor'un önümüzdeki dönemde yapması gereken yüksek tutarlı ödemelerin de bu transferde belirleyici olabileceği kaydedildi.

FENERBAHÇE VE AVRUPA KULÜPLERİ DE TAKİPTE

Chris Inao Oulai için yalnızca Galatasaray'ın değil, Fenerbahçe'nin de devrede olduğu öne sürüldü. Ayrıca birçok Avrupa kulübünün sezon başından bu yana genç futbolcuyu yakından izlediği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Oulai, bu sezon Trabzonspor formasıyla ligde 10 maça çıktı. Genç orta saha bu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. 19 yaşındaki futbolcu, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da ilk 11'de görev alıyor.