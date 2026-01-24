Galatasaray, Uğurcan'dan sonra Trabzonspor'dan bir ismi daha alıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaray, Uğurcan'dan sonra Trabzonspor'dan bir ismi daha alıyor

Galatasaray, Uğurcan\'dan sonra Trabzonspor\'dan bir ismi daha alıyor
24.01.2026 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ara transfer döneminde Galatasaray, Trabzonspor'un genç orta saha oyuncusu Chris Inao Oulai için transfer görüşmelerini hızlandırdı. İki kulüp başkanının bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. İlk etapta 40 milyon euro talep eden Trabzonspor'a Galatasaray 27,5 milyon euro teklif etti. Taraflar arasındaki farkın 5 milyon euroya kadar düştüğü ve transferin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.

Ara transfer döneminde çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, Trabzonspor forması giyen genç orta saha Chris Inao Oulai için girişimlerini yoğunlaştırdı. Sarı-kırmızılıların transferde sona yaklaştığı öğrenildi.

İKİ BAŞKAN YENİDEN BİR ARAYA GELDİ

Galatasaray, sezon başında Bastia'dan 5,5 milyon euro karşılığında Trabzonspor'a transfer olan 19 yaşındaki Oulai için bir kez daha masaya oturdu. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in transfer görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

RAKAMLAR YAKLAŞTI

Trabzonspor cephesinin Oulai için ilk etapta 40 milyon euro talep ettiği, Galatasaray'ın ise 27,5 milyon euro önerdiği aktarıldı. İlk görüşmenin ardından masadan kalkan taraflar, yapılan ikinci toplantıda tekliflerini güncelledi. Bu görüşmede Dursun Özbek'in teklifini 30 milyon euroya yükselttiği, Ertuğrul Doğan'ın ise beklentisini 35 milyon euro seviyelerine çektiği ifade edildi.

TRANSFER AN MESELESİ

Taraflar arasındaki farkın 5 milyon euroya kadar düşmesiyle birlikte transferin olumlu sonuçlanma ihtimalinin güçlendiği belirtildi. Trabzonspor'un önümüzdeki dönemde yapması gereken yüksek tutarlı ödemelerin de bu transferde belirleyici olabileceği kaydedildi.

Transfer an meselesi! Galatasaray bir bomba daha patlatıyor

FENERBAHÇE VE AVRUPA KULÜPLERİ DE TAKİPTE

Chris Inao Oulai için yalnızca Galatasaray'ın değil, Fenerbahçe'nin de devrede olduğu öne sürüldü. Ayrıca birçok Avrupa kulübünün sezon başından bu yana genç futbolcuyu yakından izlediği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Oulai, bu sezon Trabzonspor formasıyla ligde 10 maça çıktı. Genç orta saha bu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. 19 yaşındaki futbolcu, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da ilk 11'de görev alıyor.

Trabzonspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Uğurcan'dan sonra Trabzonspor'dan bir ismi daha alıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ferudun Ozmen Ferudun Ozmen:
    İyi ki bu defa da Fenerbahçe istemedi yoksa yine ortalık karışırdı Oulai camiasız kalırdı başkan TV kanallarına çıkar dünyalarıda verseniz oyuncumuzu ben başkan olduğum sürece hiç bir rakibimize vermem derdi. İyi iyi hadi hayırlısı olsun galatasarayın pilot takımı Trabzonspora. 17 9 Yanıtla
  • 875387 875387:
    bunlar bu paralari nasıl veriyor .araştırılsın .himmetsaray ???????? 4 4 Yanıtla
    Ali Arat Ali Arat:
    fener gibi ottan değil yani. anlayana. sen fb yi araştır 109 m e nasıl çıkardın bir anda ? 2 2
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı
Eski milli sporcu, kuryelik yaparken öldü Eski milli sporcu, kuryelik yaparken öldü
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi İzleyenler Bakan Tekin’i etiketliyor Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı
2015 yılında duyurulan projeye mahkemeden onay çıktı: Kadıköy sahiline cami geliyor 2015 yılında duyurulan projeye mahkemeden onay çıktı: Kadıköy sahiline cami geliyor
Ahmet Özer’e “Kent Uzlaşısı“ davasında 6 yıl 3 ay hapis cezası Ahmet Özer'e "Kent Uzlaşısı" davasında 6 yıl 3 ay hapis cezası

12:02
Bakan Şimşek: FITCH ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir
Bakan Şimşek: FITCH ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir
11:46
Ardahan’da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
Ardahan'da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
11:32
Gençlik nereye gidiyor Sokak ortasında kaydedilen görüntüye bakın
Gençlik nereye gidiyor? Sokak ortasında kaydedilen görüntüye bakın
11:28
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi
11:11
ABD’de halkın öfkesi dinmiyor Felç edici soğuklara rağmen yüz binler meydanlarda
ABD'de halkın öfkesi dinmiyor! Felç edici soğuklara rağmen yüz binler meydanlarda
11:08
Balıkesir beşik gibi Peş peşe iki deprem daha meydana geldi
Balıkesir beşik gibi! Peş peşe iki deprem daha meydana geldi
11:02
Bayğaralar’a şafak baskını: Bakan Yerlikaya, nefes kesen operasyonun görüntülerini paylaştı
Bayğaralar'a şafak baskını: Bakan Yerlikaya, nefes kesen operasyonun görüntülerini paylaştı
10:16
Savaş çanları çalıyor İran’dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok
Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 12:33:05. #7.11#
SON DAKİKA: Galatasaray, Uğurcan'dan sonra Trabzonspor'dan bir ismi daha alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.