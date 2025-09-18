Trendyol 1. Lig 6. Hafta Başlıyor

Trendyol 1. Lig'in 6. haftası yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 6. haftanın programı şöyle:
Yarın:
14.30 Serikspor-Bandırmaspor (Aktepe)
17.00 Eminevim Ümraniyespor-Alagöz Holding Iğdır FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)
17.00 İstanbulspor-Arca Çorum FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Atakaş Hatayspor- Boluspor (Mersin)
16.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sipay Bodrum FK (Aktepe)
16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Özbelsan Sivasspor (Van Atatürk)
19.00 Manisa FK- Esenler Erokspor (Manisa 19 Mayıs)
19.00 Adana Demirspor-Erzurumspor (Yeni Adana)
21 Eylül Pazar:
16.00 SMS Grup Sarıyerspor-Atko Grup Pendikspor (Stat belli değil)
19.00 Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Yeni Sakarya Atatürk)
