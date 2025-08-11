Trendyol 1. Lig'de 1. Hafta Tamamlandı

Trendyol 1. Lig'de 1. hafta müsabakaları bugün oynanan tek maçla tamamlandı.
Esenler Erokspor, sahasındaki mücadelede Adana Demirspor'la 2-2 berabere kaldı.
Atakaş Hatayspor deplasmanında ilk yarıyı 1-0 geride kapatmasına karşın sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, gol fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Ligin yeni ekiplerinden İmaj Altyapı Vanspor, 2-0 geriye düştüğü mücadelede Boluspor'u deplasmanda 3-2 yenmeyi başardı.
Sonuçlar
Ligde 1. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Eminevim Ümraniyespor- Manisa FK: 2-1
Erzurumspor FK- Sivasspor: 2-0
İstanbulspor-Serikspor: 0-0
Alagöz Holding Iğdır FK- SMS Grup Sarıyer: 2-1
Atakaş Hatayspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 1-3
Bandırmaspor- Sakaryaspor: 1-1
Boluspor-İmaj Altyapı Vanspor: 2-3
Arca Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler: 2-0
Sipay Bodrum FK-Atko Grup Pendikspor: 1-1
Esenler Erokspor-Adana Demirspor: 2-2
Puan durumu
Trendyol 1. Lig'de 1. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|2.ARCA ÇORUM FK
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|3.ERZURUMSPOR FK
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|4.İMAJ ALTYAPI VANSPOR
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|1
|3
|5.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|6.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|7.ESENLER EROKSPOR
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|8.ATKO GRUP PENDİKSPOR
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|9.BANDIRMASPOR
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|10.SAKARYASPOR
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|11.SİPAY BODRUM FK
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|12.İSTANBULSPOR
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|13.SERİKSPOR
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|14.BOLUSPOR
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
|15.MANİSA FK
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|16.SMS GRUP SARIYER
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|17.ATAKAŞ HATAYSPOR
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|18.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|19.SİVASSPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|20.ADANA DEMİRSPOR
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|-5
2. haftanın programı
Trendyol 1. Lig'de 2. hafta maçlarının programı şöyle:
15 Ağustos Cuma:
21.30 Serikspor-Eminevim Ümraniyespor (Bodrum İlçe)
16 Ağustos Cumartesi:
16.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor (Aktepe)
19.00 SMS Grup Sarıyer-Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
21.30 Adana Demirspor-Arca Çorum FK (Yeni Adana)
21.30 Atko Grup Pendikspor-Bandırmaspor (Pendik)
17 Ağustos Pazar:
19.00 Sivasspor-Sipay Bodrum FK (BG Grup 4 Eylül)
19.00 İmaj Altyapı Vanspor-Esenler Erokspor (Stadı belli değil - Ev sahibi ekip seyircisiz)
21.30 Sakaryaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Yeni Sakarya Atatürk - Ev sahibi ekip seyircisiz)
21.30 Manisa FK-Atakaş Hatayspor (Manisa 19 Mayıs)
18 Ağustos Pazartesi:
21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK (Diyarbakır)
