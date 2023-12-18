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Trendyol 1. Lig'de 16. hafta mücadelesi başlıyor - Son Dakika
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Trendyol 1. Lig'de 16. hafta mücadelesi başlıyor

Trendyol 1. Lig'de 16. hafta mücadelesi, yarın yapılacak üç maçla başlayacak. Adanaspor-Altay karşılaşması, Yeni Adana Stadı'nın zemin bakım çalışması nedeniyle Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanacak. Maç programı şu şekildedir: Tuzlaspor-Sakaryaspor, Bitexen Giresunspor-Gençlerbirliği, Kocaelispor-Bodrum FK, Ankara Keçiörengücü-Teksüt Bandırmaspor, Erzurumspor FK-Ümraniyespor, Adanaspor-Altay, Göztepe-Eyüpspor, Boluspor-Manisa FK, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Ahlatcı Çorum FK.

Trendyol 1. Lig\'de 16. hafta mücadelesi başlıyor
18.12.2023 - 11:05,  Güncelleme: 11:08
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Trendyol 1. Lig'de 16. hafta mücadelesi, yarın yapılacak üç maçla başlayacak.

Adanaspor- Altay karşılaşması, Yeni Adana Stadı'nın zemin bakım çalışması nedeniyle Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 16. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

14.00 Tuzlaspor- Sakaryaspor (Pendik)

17.00 Bitexen Giresunspor- Gençlerbirliği (Çotanak Spor Kompleksi)

20.00 Kocaelispor- Bodrum FK (Yıldız Entegre Kocaeli)

20 Aralık Çarşamba:

14.00 Ankara Keçiörengücü-Teksüt Bandırmaspor (Aktepe)

14.00 Erzurumspor FK-Ümraniyespor (Erzurum Kazım Karabekir)

17.00 Adanaspor-Altay (Ümraniye Belediyesi Şehir)

20.00 Göztepe- Eyüpspor (Gürsel Aksel)

21 Aralık Perşembe:

14.00 Boluspor- Manisa FK (Bolu Atatürk)

17.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Ahlatcı Çorum FK (11 Nisan)

Kaynak: AA
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Adanaspor, Trendyol, Ümraniye, Altay, Son Dakika

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