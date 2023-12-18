Trendyol 1. Lig\'de 16. hafta mücadelesi başlıyor

Trendyol 1. Lig'de 16. hafta mücadelesi, yarın yapılacak üç maçla başlayacak.
Adanaspor- Altay karşılaşması, Yeni Adana Stadı'nın zemin bakım çalışması nedeniyle Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 16. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
14.00 Tuzlaspor- Sakaryaspor (Pendik)
17.00 Bitexen Giresunspor- Gençlerbirliği (Çotanak Spor Kompleksi)
20.00 Kocaelispor- Bodrum FK (Yıldız Entegre Kocaeli)
20 Aralık Çarşamba:
14.00 Ankara Keçiörengücü-Teksüt Bandırmaspor (Aktepe)
14.00 Erzurumspor FK-Ümraniyespor (Erzurum Kazım Karabekir)
17.00 Adanaspor-Altay (Ümraniye Belediyesi Şehir)
20.00 Göztepe- Eyüpspor (Gürsel Aksel)
21 Aralık Perşembe:
14.00 Boluspor- Manisa FK (Bolu Atatürk)
17.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Ahlatcı Çorum FK (11 Nisan)
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