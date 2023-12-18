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Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı - Son Dakika
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Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında yapılacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı. Maçlarda görev yapacak hakemler ve maç saatleri şu şekildedir: Tuzlaspor-Sakaryaspor: Erdem Mertoğlu (14.00), Bitexen Giresunspor-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır (17.00), Kocaelispor-Bodrum FK: Mehmet Türkmen (20.00), Ankara Keçiörengücü-Teksüt Bandırmaspor: İlker Yasin Avcı (14.00), Erzurumspor FK-Ümraniyespor: Davut Dakul Çelik (14.00), Adanaspor-Altay: Muhammet Ali Metoğlu (17.00), Göztepe-Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay (20.00), Boluspor-Manisa FK: Ömer Tolga Güldibi (14.00), ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Ahlatcı Çorum FK: Mehmet Ali Özer (17.00).

Trendyol 1. Lig\'in 16. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı
18.12.2023 - 12:23,
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Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

14.00 Tuzlaspor- Sakaryaspor: Erdem Mertoğlu

17.00 Bitexen Giresunspor- Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

20.00 Kocaelispor- Bodrum FK: Mehmet Türkmen

20 Aralık Çarşamba:

14.00 Ankara Keçiörengücü-Teksüt Bandırmaspor: İlker Yasin Avcı

14.00 Erzurumspor FK-Ümraniyespor: Davut Dakul Çelik

17.00 Adanaspor- Altay: Muhammet Ali Metoğlu

20.00 Göztepe- Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay

21 Aralık Perşembe:

14.00 Boluspor- Manisa FK: Ömer Tolga Güldibi

17.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Ahlatcı Çorum FK: Mehmet Ali Özer

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı - Son Dakika


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