Trendyol Süper Lig 11. Hafta Sonuçları

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçları tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Samsunspor, Antalyaspor'u 2-0 yendi. Lider Galatasaray, bay geçtiği haftayı 28 puanla ilk sırada tamamladı.
Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya kendi evinde 3-1 yenildiği haftanın en önemli maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'u son dakika golüyle deplasmanda 3-2 mağlup etti.
Sonuçlar:
Gaziantep FK-Göztepe: 2-1
Net Global Sivasspor- Çaykur Rizespor: 2-1
Bellona Kayserispor- Adana Demirspor: 0-0
Beşiktaş-Kasımpaşa: 1-3
TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir: 3-2
ikas Eyüpspor-Atakaş Hatayspor: 2-0
Sipay Bodrum FK-Corendon Alanyaspor: 0-0
Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-3
Samsunspor-Onvo Antalyaspor: 2-0
Puan durumu
Ligde 11. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|10
|9
|1
|0
|29
|9
|20
|28
|2.SAMSUNSPOR
|11
|8
|1
|2
|22
|10
|12
|25
|3.FENERBAHÇE
|10
|7
|2
|1
|23
|9
|14
|23
|4.BEŞİKTAŞ
|10
|6
|2
|2
|19
|10
|9
|20
|5.İKAS EYÜPSPOR
|11
|5
|4
|2
|17
|11
|6
|19
|6.NET GLOBAL SİVASSPOR
|11
|5
|2
|4
|17
|16
|1
|17
|7.GÖZTEPE
|10
|4
|3
|3
|17
|13
|4
|15
|8.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
|10
|4
|3
|3
|17
|14
|3
|15
|9.KASIMPAŞA
|11
|3
|5
|3
|15
|17
|-2
|14
|10.TÜMOSAN KONYASPOR
|11
|4
|2
|5
|14
|18
|-4
|14
|11.TRABZONSPOR
|10
|2
|6
|2
|11
|11
|0
|12
|12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|10
|3
|3
|4
|14
|15
|-1
|12
|13.SİPAY BODRUM FK
|11
|3
|2
|6
|8
|13
|-5
|11
|14.ONVO ANTALYASPOR
|11
|3
|2
|6
|12
|22
|-10
|11
|15.CORENDON ALANYASPOR
|11
|2
|4
|5
|9
|14
|-5
|10
|16.ÇAYKUR RİZESPOR
|10
|3
|1
|6
|7
|18
|-11
|10
|17.BELLONA KAYSERİSPOR
|10
|1
|6
|3
|9
|15
|-6
|9
|18.ATAKAŞ HATAYSPOR
|10
|0
|3
|7
|7
|17
|-10
|3
|19.ADANA DEMİRSPOR
|10
|0
|2
|8
|9
|24
|-15
|2
12. hafta
8 Kasım Cuma:
20.00 Kasımpaşa-Bellona Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)
9 Kasım Cumartesi:
13.30 ONVO Antalyaspor-Sipay Bodrum FK (Corendon Airlines Park Antalya)
16.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK (Mersin)
19.00 Adana Demirspor-ikas Eyüpspor (Yeni Adana)
19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)
10 Kasım Pazar:
13.30 Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor (Gürsel Aksel)
16.00 Galatasaray-Samsunspor (RAMS Park)
19.00 RAMS Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Fenerbahçe-Net Global Sivasspor (Ülker)
Son Dakika › Spor › Trendyol Süper Lig 11. Hafta Sonuçları - Son Dakika
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