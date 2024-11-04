Trendyol Süper Lig 11. Hafta Sonuçları

Spor

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçları tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Samsunspor, Antalyaspor'u 2-0 yendi. Lider Galatasaray, bay geçtiği haftayı 28 puanla ilk sırada tamamladı.

Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya kendi evinde 3-1 yenildiği haftanın en önemli maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'u son dakika golüyle deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Sonuçlar:

Gaziantep FK-Göztepe: 2-1

Net Global Sivasspor- Çaykur Rizespor: 2-1

Bellona Kayserispor- Adana Demirspor: 0-0

Beşiktaş-Kasımpaşa: 1-3

TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir: 3-2

ikas Eyüpspor-Atakaş Hatayspor: 2-0

Sipay Bodrum FK-Corendon Alanyaspor: 0-0

Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-3

Samsunspor-Onvo Antalyaspor: 2-0

Puan durumu

Ligde 11. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY 10 9 1 0 29 9 20 28 2.SAMSUNSPOR 11 8 1 2 22 10 12 25 3.FENERBAHÇE 10 7 2 1 23 9 14 23 4.BEŞİKTAŞ 10 6 2 2 19 10 9 20 5.İKAS EYÜPSPOR 11 5 4 2 17 11 6 19 6.NET GLOBAL SİVASSPOR 11 5 2 4 17 16 1 17 7.GÖZTEPE 10 4 3 3 17 13 4 15 8.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 10 4 3 3 17 14 3 15 9.KASIMPAŞA 11 3 5 3 15 17 -2 14 10.TÜMOSAN KONYASPOR 11 4 2 5 14 18 -4 14 11.TRABZONSPOR 10 2 6 2 11 11 0 12 12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 10 3 3 4 14 15 -1 12 13.SİPAY BODRUM FK 11 3 2 6 8 13 -5 11 14.ONVO ANTALYASPOR 11 3 2 6 12 22 -10 11 15.CORENDON ALANYASPOR 11 2 4 5 9 14 -5 10 16.ÇAYKUR RİZESPOR 10 3 1 6 7 18 -11 10 17.BELLONA KAYSERİSPOR 10 1 6 3 9 15 -6 9 18.ATAKAŞ HATAYSPOR 10 0 3 7 7 17 -10 3 19.ADANA DEMİRSPOR 10 0 2 8 9 24 -15 2 12. hafta 8 Kasım Cuma: 20.00 Kasımpaşa-Bellona Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan) 9 Kasım Cumartesi: 13.30 ONVO Antalyaspor-Sipay Bodrum FK (Corendon Airlines Park Antalya) 16.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK (Mersin) 19.00 Adana Demirspor-ikas Eyüpspor (Yeni Adana) 19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi) 10 Kasım Pazar: 13.30 Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor (Gürsel Aksel) 16.00 Galatasaray-Samsunspor (RAMS Park) 19.00 RAMS Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim) 19.00 Fenerbahçe-Net Global Sivasspor (Ülker)

Kaynak: AA