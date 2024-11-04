Trendyol Süper Lig 11. Hafta Sonuçları - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig 11. Hafta Sonuçları

Süper Lig'de 11. hafta maçları tamamlandı. Samsunspor, Antalyaspor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Lider Galatasaray, bay geçtiği haftayı 28 puanla ilk sırada tamamladı. Beşiktaş, Kasımpaşa'ya 3-1 yenilirken, Fenerbahçe, Trabzonspor'u son dakika golüyle 3-2 mağlup etti. Haftanın diğer sonuçları arasında Gaziantep FK-Göztepe: 2-1, Sivasspor-Çaykur Rizespor: 2-1, Kayserispor-Adana Demirspor: 0-0 gibi karşılaşmalar bulunuyor.

04.11.2024 22:46
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Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçları tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Samsunspor, Antalyaspor'u 2-0 yendi. Lider Galatasaray, bay geçtiği haftayı 28 puanla ilk sırada tamamladı.

Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya kendi evinde 3-1 yenildiği haftanın en önemli maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'u son dakika golüyle deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Sonuçlar:

Gaziantep FK-Göztepe: 2-1

Net Global Sivasspor- Çaykur Rizespor: 2-1

Bellona Kayserispor- Adana Demirspor: 0-0

Beşiktaş-Kasımpaşa: 1-3

TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir: 3-2

ikas Eyüpspor-Atakaş Hatayspor: 2-0

Sipay Bodrum FK-Corendon Alanyaspor: 0-0

Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-3

Samsunspor-Onvo Antalyaspor: 2-0

Puan durumu

Ligde 11. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.GALATASARAY109102992028
2.SAMSUNSPOR1181222101225
3.FENERBAHÇE107212391423
4.BEŞİKTAŞ106221910920
5.İKAS EYÜPSPOR115421711619
6.NET GLOBAL SİVASSPOR115241716117
7.GÖZTEPE104331713415
8.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ104331714315
9.KASIMPAŞA113531517-214
10.TÜMOSAN KONYASPOR114251418-414
11.TRABZONSPOR102621111012
12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ103341415-112
13.SİPAY BODRUM FK11326813-511
14.ONVO ANTALYASPOR113261222-1011
15.CORENDON ALANYASPOR11245914-510
16.ÇAYKUR RİZESPOR10316718-1110
17.BELLONA KAYSERİSPOR10163915-69
18.ATAKAŞ HATAYSPOR10037717-103
19.ADANA DEMİRSPOR10028924-152

12. hafta

8 Kasım Cuma:

20.00 Kasımpaşa-Bellona Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)

9 Kasım Cumartesi:

13.30 ONVO Antalyaspor-Sipay Bodrum FK (Corendon Airlines Park Antalya)

16.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK (Mersin)

19.00 Adana Demirspor-ikas Eyüpspor (Yeni Adana)

19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)

10 Kasım Pazar:

13.30 Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor (Gürsel Aksel)

16.00 Galatasaray-Samsunspor (RAMS Park)

19.00 RAMS Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Fenerbahçe-Net Global Sivasspor (Ülker)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig 11. Hafta Sonuçları - Son Dakika

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