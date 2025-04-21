Trendyol Süper Lig'de 32. Haftanın Sonuçları ve Puan Durumu - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'de 32. Haftanın Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta oynanan tek maçla sona erdi.

21.04.2025 22:35
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Trendyol Süper Lig'de 32. hafta oynanan tek maçla sona erdi.

Haftanın kapanış maçında Corendon Alanyaspor, Reeder Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.

Galatasaray, Sipay Bodrum FK'yi 2-0 mağlup ettiği haftada Fenerbahçe, Bellona Kayserispor'la 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alırken sarı-kırmızılı ekip puan farkını 5'e yükseltti.

Sonuçlar

Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor: 2-3

Galatasaray-Sipay Bodrum FK: 2-0

Kasımpaşa-Net Global Sivasspor: 3-1

Adana Demirspor- Trabzonspor: 0-1

Göztepe- Beşiktaş: 1-1

RAMS Başakşehir- Gaziantep FK: 2-1

Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor: 1-0

Fenerbahçe-Bellona Kayserispor: 3-3

Corendon Alanyaspor-Reeder Samsunspor: 1-0

Puan durumu

Ligde 32. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP
1.GALATASARAY30245173294477
2.FENERBAHÇE30226277304772
3.REEDER SAMSUNSPOR31156104537851
4.İKAS EYÜPSPOR31148948331550
5.BEŞİKTAŞ301310743311249
6.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ301461049391048
7.TRABZONSPOR301191048361242
8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ30126124040042
9.KASIMPAŞA31101295355-242
10.GÖZTEPE301010104738940
11.TÜMOSAN KONYASPOR31117133843-540
12.ONVO ANTALYASPOR30117123453-1940
13.BELLONA KAYSERİSPOR30910113849-1137
14.ÇAYKUR RİZESPOR30114153649-1337
15.CORENDON ALANYASPOR3097143343-1034
16.SİPAY BODRUM FK3197152335-1234
17.NET GLOBAL SİVASSPOR3187164153-1231
18.ATAKAŞ HATAYSPOR3047193257-2519
19.ADANA DEMİRSPOR3024242674-48-2
NOT: Adana Demirspor'a 12 puan silme cezası verildi.

33. haftanın programı

25 Nisan Cuma:

20.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor (Tüpraş)

26 Nisan Cumartesi:

16.00 Net Global Sivasspor-Onvo Antalyaspor (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Sipay Bodrum FK-Reeder Samsunspor (Grey Beton Bodrum)

19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)

27 Nisan Pazar:

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Adana Demirspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)

19.00 Bellona Kayserispor-Çaykur Rizespor (RHG Enertürk Enerji)

19.00 ikas Eyüpspor-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)

28 Nisan Pazartesi:

20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir (Gürsel Aksel)

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Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Puan Durumu, Futbol, Spor, Son Dakika

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