Trendyol Süper Lig'de 33. Haftanın Programı Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trendyol Süper Lig'de 33. Haftanın Programı Açıklandı

Trendyol Süper Lig\'de 33. Haftanın Programı Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasının programı belirlendi. Programda yer alan maçlar şu şekildedir: Beşiktaş-MKE Ankaragücü, İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük, Tümosan Konyaspor-Corendon Alanyaspor, Yılport Samsunspor-Yukatel Adana Demirspor, Mondihome Kayserispor-Trabzonspor, RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor, Bitexen Antalyaspor-Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK-Kasımpaşa, Galatasaray-Siltaş Yapı Pendikspor ve EMS Yapı Sivasspor-Fenerbahçe.

28.03.2024 16:57  Güncelleme: 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de 33. haftanın programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre program şöyle:

19 Nisan Cuma:

20.00 Beşiktaş- MKE Ankaragücü (Beşiktaş Park)

20 Nisan Cumartesi:

13.30 İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Tümosan Konyaspor-Corendon Alanyaspor (Medaş Konya Büyükşehir)

19.00 Yılport Samsunspor-Yukatel Adana Demirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Mondihome Kayserispor- Trabzonspor (RHG Enertürk Enerji)

21 Nisan Pazar:

13.30 RAMS Başakşehir- Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Bitexen Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Corendon Airlines Park)

19.00 Gaziantep FK- Kasımpaşa (Kalyon)

19.00 Galatasaray-Siltaş Yapı Pendikspor (Rams Park)

22 Nisan Pazartesi:

20.00 EMS Yapı Sivasspor- Fenerbahçe (BG Grup 4 Eylül)

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Fatih Karagümrük, Adana Demirspor, MKE Ankaragücü, İstanbulspor, Gaziantep FK, Galatasaray, Trabzonspor, Kayserispor, Antalyaspor, Fenerbahçe, Pendikspor, Samsunspor, Başakşehir, Hatayspor, Kasımpaşa, Sivasspor, Konyaspor, Rizespor, Beşiktaş, Tümosan, Türkiye, Futbol, Samsun, Konya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig'de 33. Haftanın Programı Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Bakırköy'de Futbol Sahasına Yapılan Tesis Tartışmalara Yol Açtı
    17:28 Bakırköy'de Futbol Sahasına Yapılan Tesis Tartışmalara Yol Açtı

    Bakırköy Zuhuratbaba'da bulunan Yücespor futbol sahasına yapılmak istenen tesis, Bakırköy Belediyesi ile mahalle sakinlerini karşı karşıya getirdi. İnşaat çalışmasını engellemek için iş makinesinin önüne yatan mahalle sakinleri gözaltına alındı.

  • Milli Sporcu Buket Kaya'nın Hayatını Kaybettiği Trafik Kazasında Sanık Tahliye Edildi
    17:23 Milli Sporcu Buket Kaya'nın Hayatını Kaybettiği Trafik Kazasında Sanık Tahliye Edildi

    Kayseri'de milli sporcu Buket Kaya'nın hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin hakkında dava açılan otomobil sürücüsü ilk duruşmada tahliye edildi. Sanık, olay günü alkol aldıklarını ve Buket'in aracı kullanamayacağını söylemesi üzerine direksiyona geçtiğini iddia etti. Kazada yaralanan müşteki, R.Ö'den şikayetçi olmadığını belirtti. Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

  • Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final Maçlarının Programı Açıklandı
    17:14 Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final Maçlarının Programı Açıklandı

    Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarının programı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu. İlk maçlar 23 Nisan Salı ve 24 Nisan Çarşamba günleri oynanacak.

  • Söke Basket ve Kuşadası Academy, finalde karşı karşıya geldi
    17:08 Söke Basket ve Kuşadası Academy, finalde karşı karşıya geldi

    Söke Basket Spor Kulübü (SBK) ve Kuşadası Academy Spor Kulübü (KASK), gruplarındaki 7 maçını da yenilgisiz tamamlayarak finalde karşı karşıya geldi. Final maçında sporcular, velilere anlamlı bir mesaj vermek için pankart açtı. Kulüplerin antrenörleri ise çocukların kötü alışkanlıklardan kurtulması ve saygı değerlerini öğrenmelerinin önemini vurguladı. Her iki kulübün kurucu antrenörü ise velilere teşekkür etti ve çocukların gelişimi için çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

  • Trendyol Süper Lig'in 33. haftasının fikstürü açıklandı
    17:06 Trendyol Süper Lig'in 33. haftasının fikstürü açıklandı

    Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasının maç programını duyurdu. Beşiktaş - MKE Ankaragücü, İstanbulspor - Fatih Karagümrük, Konyaspor - Corendon Alanyaspor gibi maçlar bu hafta oynanacak.

  • Vestel Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası Antalya'da başlıyor
    17:03 Vestel Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası Antalya'da başlıyor

    Vestel Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, 27 ülkeden 108 sporcunun katılımıyla Antalya'da başlıyor. Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, organizasyonun Türkiye'de 7'nci, Antalya'da ise ilk kez düzenlendiğini belirtti. Vestel'in sponsorluğunda gerçekleştirilen organizasyonun Türk cimnastiğine büyük güç katacağı ifade edildi. Organizasyonun son günü 31 Mart'ta yapılacak.

  • Ahlatcı Çorum FK, Ankara Keçiörengücü maçına en iyi oyunlarını ortaya koymak için çıkacak
    17:00 Ahlatcı Çorum FK, Ankara Keçiörengücü maçına en iyi oyunlarını ortaya koymak için çıkacak

    Ahlatcı Çorum FK'nin teknik direktörü Serkan Özbalta, Ankara Keçiörengücü maçında en iyi oyunlarını sergilemek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Özbalta, takımının play-off hattında merkezi bir konuma geldiğini ancak henüz bir şeyin garantilenmediğini vurguladı. Mücadeleci ve inatçı bir şekilde oynayacaklarını ifade eden Özbalta, taraftarların desteğiyle istedikleri sonucu almayı hedeflediklerini söyledi.

  • Niğde Belediyespor Yönetimi TFF Kararlarını Eleştirdi
    16:46 Niğde Belediyespor Yönetimi TFF Kararlarını Eleştirdi

    Niğde Belediyespor yönetimi, seyircisiz maç cezasının haksız olduğunu belirterek TFF'yi eleştirdi. Başkan Atilla Tasalı, rakipleri Akşehirspor'a verilen 3 puanın masa başında verildiğini söyledi. Futbol Şube Direktörü İdris Gündoğan ise bir lobi olduğunu iddia ederek yetkilileri göreve davet etti.

  • Federasyon oruç tutma yasağı koydu! Yıldız futbolcu, milli takım kampından ayrıldı
    16:20 Federasyon oruç tutma yasağı koydu! Yıldız futbolcu, milli takım kampından ayrıldı

    Fransa Futbol Federasyonu'nun Ramazan ayında antrenman yapan futbolcuların oruç tutmalarını yasaklayan yeni düzenlemesi nedeniyle Mahamadou Diawara, milli takım kampından ayrıldı. Olimpik Lyon futbolcusunun yerine Nantes'tan Dehmaine Tabibou Assoumani çağrıldı.


17:16 Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, esnaf ziyaretinde vatandaşa yumruk attı Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, esnaf ziyaretinde vatandaşa yumruk attı
16:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli’de atılan slogan karşısında şaşkınlık yaşadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de atılan slogan karşısında şaşkınlık yaşadı
15:25 Alacaklılar kapıya dayanmıştı Ekol Asansörleri, 34 yıllık faaliyetinin ardından iflasını açıkladı Alacaklılar kapıya dayanmıştı! Ekol Asansörleri, 34 yıllık faaliyetinin ardından iflasını açıkladı
14:38 İsmailağa ile Cübbeli Ahmet arasındaki kavgada yeni perde Tartışma yaratan video yeniden dolaşıma sokuldu İsmailağa ile Cübbeli Ahmet arasındaki kavgada yeni perde! Tartışma yaratan video yeniden dolaşıma sokuldu
14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere zam için tarih verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere zam için tarih verdi
17:00 Bakanlık harekete geçti “Jasmine bebek“ için toplatma kararı Bakanlık harekete geçti! "Jasmine bebek" için toplatma kararı
16:20 Federasyon oruç tutma yasağı koydu Yıldız futbolcu, milli takım kampından ayrıldı Federasyon oruç tutma yasağı koydu! Yıldız futbolcu, milli takım kampından ayrıldı
15:59 İngiltere’de gösteri uçağı düştü, pilot yanarak can verdi İngiltere'de gösteri uçağı düştü, pilot yanarak can verdi
15:52 Sarıyer’deki çatışmanın arkasından “Kürt Tilkisi“ çıktı Sarıyer'deki çatışmanın arkasından "Kürt Tilkisi" çıktı
15:49 Tek bir konuya dikkat çekti Ancelotti’den 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçı sonrası Arda’ya telefon Tek bir konuya dikkat çekti! Ancelotti'den 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçı sonrası Arda'ya telefon
14:50 “Ben Hz. Meryem“ videosu ortalığı karıştırdı Hedefteki isimden açıklama geldi: Gerçek değil, dava açıyorum "Ben Hz. Meryem" videosu ortalığı karıştırdı! Hedefteki isimden açıklama geldi: Gerçek değil, dava açıyorum
14:30 AKP İzmir adayı Hamza Dağ’a TKP’li olduğunu söyleyen kişi tartışma yarattı AKP İzmir adayı Hamza Dağ'a TKP'li olduğunu söyleyen kişi tartışma yarattı
14:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bursa’da gövde gösterisi Mitinge 90 bin kişi katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursa'da gövde gösterisi! Mitinge 90 bin kişi katıldı
14:06 Birçok suçla yargılanan rapçi Diddy’nin cinsel ilişki ağında model Daphne Joy’un da adı geçiyor Birçok suçla yargılanan rapçi Diddy'nin cinsel ilişki ağında model Daphne Joy'un da adı geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2024 17:50:46. #1.12#
SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig'de 33. Haftanın Programı Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement