Süper Lig 5. Hafta Hakemleri Belli Oldu - Son Dakika
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Süper Lig 5. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Süper Lig 5. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta heyecanı milli maç arasının ardından 14 Eylül Cumartesi, 15 Eylül Pazar ve 16 Eylül Pazartesi günü oynanacak maçlarla devam edecek. Haftanın hakemleri de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden açıklandı. Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak haftanın önemli müsabakasında hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

11.09.2024 14:13
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Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta heyecanı milli maç arasının ardından 14 Eylül Cumartesi, 15 Eylül Pazar ve 16 Eylül Pazartesi günü oynanacak maçlarla devam edecek. Haftanın hakemleri de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden açıklandı. Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak haftanın önemli müsabakasında hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Süper Lig'de 5. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

14 Eylül Cumartesi

17.00 Sivasspor - Gaziantep FK: Muhammet Ali Metoğlu

17.00 Samsunspor - Konyaspor: Oğuzhan Çakır

20.00 Bodrum FK - RAMS Başakşehir: Zorbay Küçük

20.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler

15 Eylül Pazar

17.00 Kayserispor - Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi

17.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

20.00 Alanyaspor - Hatayspor: Ozan Ergün

20.00 Trabzonspor - Beşiktaş: Ali Şansalan

16 Eylül Pazartesi

20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor: Yasin Kol - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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