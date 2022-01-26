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TSSF Başkan Adayı Oğuz Aydın'ın hedefi su altını tüm ülkeye yaymak Açıklaması - Son Dakika

TSSF Başkan Adayı Oğuz Aydın'ın hedefi su altını tüm ülkeye yaymak Açıklaması

26.01.2022 15:26
TSSF Başkan Adayı Oğuz Aydın'ın hedefi su altını tüm ülkeye yaymak Açıklaması

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkan Adayı Oğuz Aydın, su altı branşını göl ve havuzların olduğu tüm şehirlere yaymak istediğini söyledi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkan Adayı Oğuz Aydın, su altı branşını göl ve havuzların olduğu tüm şehirlere yaymak istediğini söyledi.

Aydın, AA Spor Sohbetleri'nde yaptığı açıklamada, 29 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek olağan genel kurulda göreve talip olduğunu belirtti.

Beşinci olağan genel kurul değerlendirme toplantısı sonucunda yüzde 15'lik yeterli delege desteğini alarak aday olduğunu anımsatan Aydın, "Artık değişim zamanı diyoruz. Yenilikçi, dinamik, ilkeli, katılımcı ve hakkaniyetli bir yönetim kurarak su altı branşını tüm Türkiye'ye yaymak istiyoruz." diye konuştu.

Aydın, bilgi ve tecrübelerini su altı camiası için kullanmak istediğini belirterek, "Ben değil biz diyerek görev yapacağımız, şeffaflığın, adaletin, yüksek katılımcılığın, başarının ve buna benzer birçok güzelliğin, değerin yeniden yeşereceği, şekilleneceği yeni bir dönem bizleri bekliyor. 'Makamlar insanlara değil, insanlar makamlara şeref kazandırır' sözünden hareketle görev yapmak kısmet olduğunda ben ve çalışma arkadaşlarım sürekli ne yapabiliriz, yaptığımız işleri ve çalışmaları nasıl güçlendirebiliriz bunun bilincinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Halihazırda sistemin kendi kendine yaptığı işleri yapmanın marifet olmadığını savunan Aydın, şunları kaydetti:

"Bizim sadece rutin prosedürleri yerine getirip kenara çekilmek gibi bir lüksümüz yok. Biz 4 mevsim ürün elde edilene kadar, başarılı çıkıp, sürdürülebilir hale gelene kadar sahada çalışmaya devam edeceğiz. Sözde değil özde bir anlayışla, her konuda ortak bir akılla federasyonumuzu yöneteceğiz. Federasyonumuz çatısı altında yer alan tüm branşların aktif ve katılımcı olduğu bir yapı inşa edeceğiz.

Güzel ülkemizin 7 bölgesinde faaliyetlerin icra edilebilmesi için temsilcilikler oluşturacak, kurumlarımızı, il temsilciliklerimizi 365 gün esasına göre aktif bir şekilde çalıştıracağız. Kuracağımız bölge ofislerimizle kulüplerimiz ve federasyonumuz arasında güçlü bir iletişim bağı kuracağız. Güçlü bir ödül yönetmeliğini hayata geçirecek, kulüplerimizi ve sporcularımızı bu şekilde onore edeceğiz. Sponsorluk anlaşmaları ile faaliyet takvimimizde yer alan tüm organizasyonları zamanında yapacağız. Tüm faaliyetleri sporcularımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak icra edeceğiz."

"İstiklal Marşı'mızın coşkuyla okunması adına hiçbir fedakarlıktan kaçmayacağız"

Oğuz Aydın, seçilmesi durumunda Gençlik ve Spor Bakanlığı başta olmak üzere devletin tüm kademeleriyle koordineli bir şekilde çalışacağını söyledi.

Türk bayrağının uluslararası platformda göndere çekilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını anlatan Aydın, "İstiklal Marşı'mızın coşkuyla okunması adına hiçbir fedakarlıktan kaçmayacağız. Bu noktada teknik kadroları oluştururken emek ve başarıyı kıstas olarak alacağız. Dijital altyapımızı oluşturacak, bu mecrada eğitim kurulu faaliyetleri çıktıları başta olmak üzere birçok veriyi bir tıkla ulaşabilir hale getireceğiz." diye konuştu.

Faaliyetlerin tanıtımı adına medya kuruluşlarıyla sürekli iletişim halinde olacaklarını aktaran Aydın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yerel yönetimlerimiz, bizim en önemli partnerimiz olacak. Tüm illerimizde yerel yöneticilerimizle sıcak bir merhabamızın olacağı bir yapı oluşturacağız. Hatalar, yanlışlar, eksikler derken çok zaman kaybettik. Bu noktadan sonra kaybedebilecek tek bir dakikamız yok. İleriye, hep daha ileriye koşacağız. Spor altyapımızın daha güçlenmesi, spor kültürü aşılanmış, mutlu, sağlıklı ve zinde bireylerin yetişmesi adına devletimizin her kademesi ile uyum içerisinde görev yapacağız. Bu vesile ile sahadaki varlıklarıyla yapılan tüm faaliyetleri özel ve değerli kılan camiamıza yürekten teşekkür ediyorum."

TSSF Başkan Adayı Oğuz Aydın'ın hedefi su altını tüm ülkeye yaymak Açıklaması

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Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, Oğuz Aydın, Aydın, su, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TSSF Başkan Adayı Oğuz Aydın'ın hedefi su altını tüm ülkeye yaymak Açıklaması - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: TSSF Başkan Adayı Oğuz Aydın'ın hedefi su altını tüm ülkeye yaymak Açıklaması - Son Dakika
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