Avrupa'da Türk gecesi! İşte ülke puanında son durum - Son Dakika

Avrupa'da Türk gecesi! İşte ülke puanında son durum

Son Güncelleme: 18.08.2023 01:02

Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor, Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde Play-Off turuna yükseldi. Galatasaray, Molde'yi elemesi halinde gruplara kalacak. Fenerbahçe, Twente'yi, Beşiktaş Dinamo Kiev'i, Adana Demirspor ise Genk'i eleyerek Play-Off biletini aldı. Türkiye Avrupa'daki yoluna kayıpsız devam ediyor. UEFA Ülke Puanı sıralamasında Türkiye 10. sırada yer alıyor. Türkiye'nin ilk 10'da yer alması halinde 2024-2025 sezonu Süper Lig şampiyonu doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alacak.

Temsilcilerimizden Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor ise Konferans Ligi'nde Play-Off turuna yükseldi.

TÜM TAKIMLARIMIZ PLAY-OFF'TA

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off turuna adına yazdırdı. Cimbom, Molde'yi elemesi halinde gruplara kalacak. Maribor engelini rahat geçen Fenerbahçe, Neftçi Bakü'yü eleyen Beşiktaş ile Osijek'i kupanın dışına iten Adana Demirspor, Konferans Ligi'nde Play-Off biletini kaptı

RAKİPLERİMİZ

Türkiye Avrupa'daki yoluna kayıpsız devam ediyor. Bu sezon Avrupa kupalarında yer alan temsilcilerimiz Play-Off turuna kalmayı başardı. İşte play-off'taki rakiplerimiz

  • Galatasaray - Molde
  • Fenerbahçe - Twente
  • Beşiktaş - Dinamo Kiev
  • Adana Demirspor - Genk

UEFA Ülke Puanı Sıralaması son durum;

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT TAKIM GÖNDERECEĞİZ

UEFA Ülke Puanı sıralamasında 2023-2024 sezonu sonunda Türkiye'nin ilk 10'da yer alması halinde; 2024-2025 sezonu Süper Lig şampiyonu Devler Ligi'nde ön eleme oynamayacak. Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu lider bitiren takım doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alacak.

Adana Demirspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa'da Türk gecesi! İşte ülke puanında son durum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa'da Türk gecesi! İşte ülke puanında son durum - Son Dakika
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