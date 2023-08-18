Avrupa'da Türk gecesi! İşte ülke puanında son durum

Temsilcilerimizden Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor ise Konferans Ligi'nde Play-Off turuna yükseldi.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off turuna adına yazdırdı. Cimbom, Molde'yi elemesi halinde gruplara kalacak. Maribor engelini rahat geçen Fenerbahçe, Neftçi Bakü'yü eleyen Beşiktaş ile Osijek'i kupanın dışına iten Adana Demirspor, Konferans Ligi'nde Play-Off biletini kaptı
Türkiye Avrupa'daki yoluna kayıpsız devam ediyor. Bu sezon Avrupa kupalarında yer alan temsilcilerimiz Play-Off turuna kalmayı başardı. İşte play-off'taki rakiplerimiz
UEFA Ülke Puanı Sıralaması son durum;
UEFA Ülke Puanı sıralamasında 2023-2024 sezonu sonunda Türkiye'nin ilk 10'da yer alması halinde; 2024-2025 sezonu Süper Lig şampiyonu Devler Ligi'nde ön eleme oynamayacak. Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu lider bitiren takım doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alacak.
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