Türk Takımlarının Avrupa Kupası Rakipleri Belli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Türk Takımlarının Avrupa Kupası Rakipleri Belli Oldu

Türk Takımlarının Avrupa Kupası Rakipleri Belli Oldu
27.05.2026 06:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beş Türk takımı Avrupa kupaları için eleme maçlarına çıkacak. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş eleme oynayacak.

Önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında oynamak için eleme maçı oynaması gereken Türk takımlarının olası rakipleri belli oldu.

Süper Lig'den beş takım önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında mücadele etme imkanına sahip.

Bunlardan şampiyon Galatasaray doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılacağı için bir eleme oynamayacak.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi, Trabzonspor ve Beşiktaş Avrupa Ligi, Başakşehir ise Konferans Ligi için eleme turlarını geçmek zorunda.

Fenerbahçe'ye İskoç veya Leh rakip

Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda, İskoçya'dan Hearts ya da Polonya'dan Gornik Zabrze takımlarından biriyle eşleşecek.

Kura çekimi 17 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

İlk maç 21 ya da 22 Temmuz'da, rövanş 28 ya da 29 Temmuz'da oynanacak.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmesi için Ağustos ayı boyunca üçüncü ön eleme ve play-off turlarını da geçmesi gerekiyor.

Bu turlarda elenmesi durumunda ise Avrupa Ligi'nin elemelerine katılacak

Hearts, şampiyonluğa çok yaklaştığı İskoç Premiership Ligi'nde Celtic'in arkasında iki puan farkla ikinci oldu.

Gornik Zabrze ise sezon boyu büyük çekişmeye sahne olan Polonya ulusal ligini ikinci sırada tamamladı. Gornik Zabrze'nin en son 1987/88 sezonunda olmak üzere ligde 14 şampiyonluğu bulunuyor.

Zabrze şehrinin takımı olan takım geçen sezon Polonya Kupası'nı da kaldırdı.

Geçen sezona Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile başlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda Hollanda'nın saf dışı bırakmıştı.

Play-off turunda ise Portekiz'in güçlü ekiplerinden Benfica'ya elenerek UEFA Avrupa Ligi'nde oynamaya hak kazanmıştı.

Bu elenmenin ardından görevine , daha sonra Benfica'nın başına geçerek Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmişti.

Daha sonra Domenico Tedesco'nun göreve getirildiği sarı lacivertliler, Avrupa Ligi'nde grup aşamasını sekiz maçta topladığı 12 puanla 19'uncu sırada tamamlamıştı.

Son 16 turu için yapılan eleme maçında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Avrupa'ya veda etti. Nottingham Forest'ı, iki ayrı dönemde Fenerbahçe'yi de çalıştıran Portekizli teknik direktör çalıştırıyor.

Kupa galibi Trabzon doğrudan play-off'ta

Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor, bu sayede Avrupa Ligi için doğrudan play-off'a kalacak ve bu elemeyi geçerse Avrupa Ligi'nde oynamaya hak kazanacak.

Rakibine elenirse ise yola Konferans Ligi'nde devam edecek.

Avrupa Ligi'nde play-offlar öncesinde üç tur ön eleme oynanacağı için bordo mavililerin karşısına çıkma ihtimali olan çok sayıda takım var.

Bunlardan bir kısmı şöyle:

Braga (Portekiz), Rangers (İskoçya), Ferencvaros (Macaristan), Viktoria Plzen (Çekya), Midtjylland (Danimarka), PAOK (Yunanistan), Salzburg (Avusturya), Shamrock Rovers (İrlanda), KuPS Kuopio (Finlandiya), Hapoel Be'er Sheva (İsrail), Drita (Kosova), Lincoln Red Imps (Cebelitarık), Borac Banja Luka (Bosna Hersek), St. Truiden (Belçika).

Trabzonspor'un rakibi 3 Ağustos'taki kurada belli olacak, maçlar 20-27 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Trabzonspor Süper Lig'i üçüncü bitirdiği için, Türkiye Kupası'nı kazanmasa da Avrupa Ligi'ne gidecekti. Fakat o durumda play-off'lardan değil, 2. eleme turundan başlayacaktı.

Karadeniz ekibinin Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla bu kontenjan ligde dördüncü olan Beşiktaş'a geçti.

Beşiktaş'ın rakibi 17 Haziran'da belli olacak

Ligdeki konumuyla Konferans Ligi'ne gitmeyi hak eden Beşiktaş, Trabzonspor'un 10. defa Türkiye Kupası'nı kazanması sayesinde kendisini Avrupa Ligi 2. tur elemesinde buldu.

Bu tur için kura çekimi 17 Haziran'da gerçekleşecek.

Beşiktaş ilk maçına 23 Temmuz'da çıkacak, rövanş maçı ise 30 Temmuz'da oynanacak.

Siyah beyazlılar geçen sezon Avrupa Ligi ve Konferans Ligi ön elemelerini geçemeyerek Avrupa kupalarında boy gösterememişti.

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki olası rakipleri şöyle:

Braga (Portekiz), Olimpiakos (Yunanistan), Midtjylland veya Kopenhag (Danimarka), Ferencvaros (Macaristan), Viktoria Plzen (Çekya), Karabağ (Azerbaycan), Maccabi (İsrail), Anderlecht (Belçika), Pafos (Kıbrıs), Rangers veya Celtic (İskoçya).

Kara kartallar play-off öncesi elenirse Konferans Ligi ön elemelerinde, play-off'ta elenirse de doğrudan Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

Başakşehir 10. Avrupa macerasında

Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı kazanmasından faydalanan bir diğer takım da Süper Lig'i Beşiktaş'ın üç puan gerisinde 5. sırada bitiren Başakşehir oldu.

İstanbul temsilcisi böylece Konferans Ligi 2. eleme turunda oynama hakkı kazandı.

Bu Başakşehir'in Avrupa sahnesindeki 10. sezonu olacak.

Bu turda ilk maç 23 Temmuz'da, rövanşı ise 30 Temmuz'da.

Başakşehir'in olası rakiplerini görmek için öncelikle 1. eleme turunun sonucunu beklemek gerekecek.

Kaynak: BBC

Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk Takımlarının Avrupa Kupası Rakipleri Belli Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Arabasında iki saat uyuyakaldı, görme yetisini yüzde 90 kaybetti Arabasında iki saat uyuyakaldı, görme yetisini yüzde 90 kaybetti
Darbedilen kadını kurtarmak isteyen 2 kardeş bıçaklandı Darbedilen kadını kurtarmak isteyen 2 kardeş bıçaklandı
Gölette kadın cesedi bulundu Rukiye’nin ölümündeki gizem görüntülerle daha da derinleşti Gölette kadın cesedi bulundu! Rukiye'nin ölümündeki gizem görüntülerle daha da derinleşti
Özgür Özel, genel başkanlık mührünü Süreyya Öneş Derici’ye emanet etti Özgür Özel, genel başkanlık mührünü Süreyya Öneş Derici'ye emanet etti
Trump’tan İran’a nükleer çağrı: Zenginleştirilmiş uranyum yok edilmeli Trump’tan İran’a nükleer çağrı: Zenginleştirilmiş uranyum yok edilmeli
Şili’de 6,9 büyüklüğünde deprem Tsunami açıklaması geldi Şili'de 6,9 büyüklüğünde deprem! Tsunami açıklaması geldi
ABD ordusu İran’a saldırdı Art arda patlama sesleri duyuldu ABD ordusu İran'a saldırdı! Art arda patlama sesleri duyuldu
Eski eşinin evine molotofkokteyli attı Doğalgaz kombisi bomba gibi patladı Eski eşinin evine molotofkokteyli attı! Doğalgaz kombisi bomba gibi patladı
Kılıçdaroğlu ilk röportajı verdi: İktidar yürüyüşümüz başlamıştır arınacağız, kazanacağız Kılıçdaroğlu ilk röportajı verdi: İktidar yürüyüşümüz başlamıştır; arınacağız, kazanacağız
Güzelbahçe Belediyesi’ne operasyon Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon! Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında
Kılıçdaroğlu operasyonu çekti Genel merkezde çalışan 24 kişi işten çıkarıldı Kılıçdaroğlu operasyonu çekti! Genel merkezde çalışan 24 kişi işten çıkarıldı
İstinaftan emsal karar Mesai dışı WhatsApp mesajı fazla mesai sayılacak İstinaftan emsal karar! Mesai dışı WhatsApp mesajı fazla mesai sayılacak
Bayram yolculuğunun gizli maliyeti Bir aile tek molada adeta servet ödüyor Bayram yolculuğunun gizli maliyeti! Bir aile tek molada adeta servet ödüyor
AVM’de yabancı madde püskürttü, 19 kişiyi hastanelik etti AVM'de yabancı madde püskürttü, 19 kişiyi hastanelik etti
Markette akılalmaz olay Saçlarını kıskanıp ateşe verdi Markette akılalmaz olay! Saçlarını kıskanıp ateşe verdi
50 yılık çikolata devi iflas bayrağını çekti 50 yılık çikolata devi iflas bayrağını çekti

06:07
Bahçeli’den sağduyu çağrısı: CHP’de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti
Bahçeli'den sağduyu çağrısı: CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti
23:24
Hakan Safi’nin “İyi ki getirmişsiniz diyeceksiniz“ dediği transfer ortaya çıktı
Hakan Safi'nin "İyi ki getirmişsiniz diyeceksiniz" dediği transfer ortaya çıktı
23:08
Fas’ın Dünya Kupası kadrosu belli oldu En-Neysri ve Ziyech’e büyük şok
Fas'ın Dünya Kupası kadrosu belli oldu! En-Neysri ve Ziyech'e büyük şok
23:02
Kılıçdaroğlu, Özel’in grup başkanlığının iptali için TBMM’ye başvurdu
Kılıçdaroğlu, Özel'in grup başkanlığının iptali için TBMM'ye başvurdu
22:37
Gürcistan’da binlerce kişinin katılımıyla hükümet karşıtı gösteri düzenlendi
Gürcistan'da binlerce kişinin katılımıyla hükümet karşıtı gösteri düzenlendi
22:09
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Kurban Bayramı mesajı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı
22:02
Acun Ilıcalı 9 ay önce söylediklerinde haklı çıktı
Acun Ilıcalı 9 ay önce söylediklerinde haklı çıktı
21:46
Beşiktaş ve Galatasaray, Gedson Fernandes transferinde karşı karşıya
Beşiktaş ve Galatasaray, Gedson Fernandes transferinde karşı karşıya
21:31
Beşiktaş’ın gündemindeydi Amedspor’a hoca oluyor
Beşiktaş'ın gündemindeydi! Amedspor'a hoca oluyor
21:29
Dere kenarında bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu
Dere kenarında bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu
21:27
Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklandı
Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklandı
20:32
UEFA Konferans Ligi’nde kupa sahibini buluyor
UEFA Konferans Ligi'nde kupa sahibini buluyor
20:31
Devlet Bahçeli, Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu’nu telefonla aradı
Devlet Bahçeli, Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradı
19:29
Ferhat Göçer’den sevgilisi Ömür Gedik’in “keçi“ paylaşımına dikkat çeken yorum
Ferhat Göçer'den sevgilisi Ömür Gedik'in "keçi" paylaşımına dikkat çeken yorum
19:14
İsrail, Lübnan’ın güneyinde kara operasyonuna başladı
İsrail, Lübnan'ın güneyinde kara operasyonuna başladı
16:53
Şırnak’ta iki aile arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı
Şırnak’ta iki aile arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 06:31:31. #7.12#
SON DAKİKA: Türk Takımlarının Avrupa Kupası Rakipleri Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.