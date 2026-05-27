Türk Takımlarının Avrupa Kupası Rakipleri Belli Oldu

Önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında oynamak için eleme maçı oynaması gereken Türk takımlarının olası rakipleri belli oldu.

Süper Lig'den beş takım önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında mücadele etme imkanına sahip.

Bunlardan şampiyon Galatasaray doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılacağı için bir eleme oynamayacak.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi, Trabzonspor ve Beşiktaş Avrupa Ligi, Başakşehir ise Konferans Ligi için eleme turlarını geçmek zorunda.

Fenerbahçe'ye İskoç veya Leh rakip

Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda, İskoçya'dan Hearts ya da Polonya'dan Gornik Zabrze takımlarından biriyle eşleşecek.

Kura çekimi 17 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

İlk maç 21 ya da 22 Temmuz'da, rövanş 28 ya da 29 Temmuz'da oynanacak.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmesi için Ağustos ayı boyunca üçüncü ön eleme ve play-off turlarını da geçmesi gerekiyor.

Bu turlarda elenmesi durumunda ise Avrupa Ligi'nin elemelerine katılacak

Hearts, şampiyonluğa çok yaklaştığı İskoç Premiership Ligi'nde Celtic'in arkasında iki puan farkla ikinci oldu.

Gornik Zabrze ise sezon boyu büyük çekişmeye sahne olan Polonya ulusal ligini ikinci sırada tamamladı. Gornik Zabrze'nin en son 1987/88 sezonunda olmak üzere ligde 14 şampiyonluğu bulunuyor.

Zabrze şehrinin takımı olan takım geçen sezon Polonya Kupası'nı da kaldırdı.

Geçen sezona Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile başlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda Hollanda'nın saf dışı bırakmıştı.

Play-off turunda ise Portekiz'in güçlü ekiplerinden Benfica'ya elenerek UEFA Avrupa Ligi'nde oynamaya hak kazanmıştı.

Bu elenmenin ardından görevine , daha sonra Benfica'nın başına geçerek Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmişti.

Daha sonra Domenico Tedesco'nun göreve getirildiği sarı lacivertliler, Avrupa Ligi'nde grup aşamasını sekiz maçta topladığı 12 puanla 19'uncu sırada tamamlamıştı.

Son 16 turu için yapılan eleme maçında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Avrupa'ya veda etti. Nottingham Forest'ı, iki ayrı dönemde Fenerbahçe'yi de çalıştıran Portekizli teknik direktör çalıştırıyor.

Kupa galibi Trabzon doğrudan play-off'ta

Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor, bu sayede Avrupa Ligi için doğrudan play-off'a kalacak ve bu elemeyi geçerse Avrupa Ligi'nde oynamaya hak kazanacak.

Rakibine elenirse ise yola Konferans Ligi'nde devam edecek.

Avrupa Ligi'nde play-offlar öncesinde üç tur ön eleme oynanacağı için bordo mavililerin karşısına çıkma ihtimali olan çok sayıda takım var.

Bunlardan bir kısmı şöyle:

Braga (Portekiz), Rangers (İskoçya), Ferencvaros (Macaristan), Viktoria Plzen (Çekya), Midtjylland (Danimarka), PAOK (Yunanistan), Salzburg (Avusturya), Shamrock Rovers (İrlanda), KuPS Kuopio (Finlandiya), Hapoel Be'er Sheva (İsrail), Drita (Kosova), Lincoln Red Imps (Cebelitarık), Borac Banja Luka (Bosna Hersek), St. Truiden (Belçika).

Trabzonspor'un rakibi 3 Ağustos'taki kurada belli olacak, maçlar 20-27 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Trabzonspor Süper Lig'i üçüncü bitirdiği için, Türkiye Kupası'nı kazanmasa da Avrupa Ligi'ne gidecekti. Fakat o durumda play-off'lardan değil, 2. eleme turundan başlayacaktı.

Karadeniz ekibinin Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla bu kontenjan ligde dördüncü olan Beşiktaş'a geçti.

Beşiktaş'ın rakibi 17 Haziran'da belli olacak

Ligdeki konumuyla Konferans Ligi'ne gitmeyi hak eden Beşiktaş, Trabzonspor'un 10. defa Türkiye Kupası'nı kazanması sayesinde kendisini Avrupa Ligi 2. tur elemesinde buldu.

Bu tur için kura çekimi 17 Haziran'da gerçekleşecek.

Beşiktaş ilk maçına 23 Temmuz'da çıkacak, rövanş maçı ise 30 Temmuz'da oynanacak.

Siyah beyazlılar geçen sezon Avrupa Ligi ve Konferans Ligi ön elemelerini geçemeyerek Avrupa kupalarında boy gösterememişti.

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki olası rakipleri şöyle:

Braga (Portekiz), Olimpiakos (Yunanistan), Midtjylland veya Kopenhag (Danimarka), Ferencvaros (Macaristan), Viktoria Plzen (Çekya), Karabağ (Azerbaycan), Maccabi (İsrail), Anderlecht (Belçika), Pafos (Kıbrıs), Rangers veya Celtic (İskoçya).

Kara kartallar play-off öncesi elenirse Konferans Ligi ön elemelerinde, play-off'ta elenirse de doğrudan Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

Başakşehir 10. Avrupa macerasında

Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı kazanmasından faydalanan bir diğer takım da Süper Lig'i Beşiktaş'ın üç puan gerisinde 5. sırada bitiren Başakşehir oldu.

İstanbul temsilcisi böylece Konferans Ligi 2. eleme turunda oynama hakkı kazandı.

Bu Başakşehir'in Avrupa sahnesindeki 10. sezonu olacak.

Bu turda ilk maç 23 Temmuz'da, rövanşı ise 30 Temmuz'da.

Başakşehir'in olası rakiplerini görmek için öncelikle 1. eleme turunun sonucunu beklemek gerekecek.