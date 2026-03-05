Türkiye Atıcılık Takımı Avrupa Şampiyonası'ndan 7 Madalya ile Döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye Atıcılık Takımı Avrupa Şampiyonası'ndan 7 Madalya ile Döndü

Türkiye Atıcılık Takımı Avrupa Şampiyonası\'ndan 7 Madalya ile Döndü
05.03.2026 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Atıcılık Milli Takımı, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 7 madalya kazandı.

Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 7 madalya kazanan Türkiye Atıcılık Milli Takımı, yurda döndü.

Ay-yıldızlı kafileyi, Ankara'daki Esenboğa Havalimanı'nda bakanlık ve federasyon temsilcileri ile yakınları çiçeklerle karşıladı.

Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, milli sporcuların şampiyonadan 2 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 7 madalyayla döndüğünü hatırlattı.

Avrupa Şampiyonası'nı geçen yıl da başarılı geçirdiklerine işaret eden Kocakaya, "Bu sonucu bekliyorduk. Aslında oraya çok iddialı gitmiştik. Sporcularımız zaten gerçekten çok çalıştılar. Antrenörleriyle beraber uzun zamandır çalışıyorlar. Burada beklediğimiz sonuçları aldılar. Biraz daha iyi sonuçlar alabilir miydik, onu hep düşünürüz. Bu takımın hedefi bellidir. Olimpiyatlarda ülkemize madalyalar kazandırmak istiyoruz. Bu da bir yoldu. Ermenistan'da milli marşı çaldırmanın, sporcularım için büyük gurur olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Damla Köse'nin, kadınlar 10 metre havalı tüfek solo kategorisinde Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandırdığının hatırlatılması üzerine Kocakaya, şunları söyledi:

"Kadın tüfekte son 1-2 yıldır ciddi bir ivme var bizde. Damla geçen yıl da aynı branşta Avrupa ikincisi olmuştu, bu sene Avrupa şampiyonu oldu. Damla'nın karışık takımda dünya ikinciliği var. Hızla gelişen bir sporcumuz. Aslında Damla'nın yanında Elif Duygu'nun ferdi de aldığı bronz madalya da ciddi bir işaret. Onun da çok iyi geliştiğini gösteriyor. Bunun yanında bizim gençler dünya rekortmeni bir sporcumuz daha var, Elif Berfin. Bizim çok iyi üç kadın tüfekçimiz var. İnşallah üçünün de olimpiyatlarda Türkiye'yi gururla temsil edeceğine inanıyorum."

Yusuf Dikeç: "Güzel, bereketli bir yarışmaydı"

Şampiyonanın kapanış gününde takım arkadaşları İsmail Keleş ve Buğra Selimzade ile erkekler 10 metre havalı tabanca trio kategorisinde altın madalya alan Yusuf Dikeç, "Güzel, bereketli bir yarışma oldu. Aslında 2-3 madalyamız daha çıkardı. Çünkü İlayda, aynı şekilde İsmail, kıl payı kaçırdılar." dedi.

Ermenistan'daki organizasyonda 1 altın ve 2 gümüş madalya elde eden Yusuf Dikeç, "Aslında bunların hepsi şunu gösteriyor. Disiplinli ve düzenli çalışmanın bir sonucu olarak tabii bizim hedefimiz, Los Angeles 2028 Olimpiyatları. Allah nasip ederse oraya kadar hiç durmadan tam gaz çalışacağız. Madalyayı aldıktan sonra yaşlı olarak ben kenara çekileceğim, gençler devam edecek." ifadelerini kullandı.

Şevval İlayda: "Daha büyük başarılar istiyoruz"

Erivan'daki organizasyonu birer gümüş ve bronz madalyayla tamamlayan Şevval İlayda Tarhan, daha büyük başarıları hedeflediklerini dile getirdi.

Avrupa Şampiyonası'nda geçen yıl 5 madalya alarak Türk spor tarihine geçen milli atıcı, şunları kaydetti:

"Her müsabakada olduğu gibi bazı aksilikler, bazı tatsızlıklar, şanssızlıklar oldu. Tabii ki daha fazlasıyla dönebilirdik. Her zaman daha iyisi olabilir ama bu seferlik en iyimiz bu kadarmış. Bir sonrakinde kazanmış olduğumuz madalya sayısının üzerine çıkmak istiyoruz. Daha büyük başarılar istiyoruz. Ama esas büyük hedefimiz, büyük resimdeki hedefimiz olimpiyatlar. Yani bunlar da olimpiyatlara giden süreçteki merdivenler. İyi ya da kötü bir şekilde bu merdivenleri geçiyoruz ama esas hedefimiz için tabii ki daha büyük odaklıyız. Madalyalar üzerimde emeği bulunan herkese ve Ermenistan'da marşımızı okuttuğumuz, Ermenistan'da bayrağımızı dalgalandırdığımız için bütün vatanımıza armağan olsun."

Yusuf Dikeç ise kazandığı madalyaları atıcılık sporuna başlayan Türk gençlerinin hepsine armağan etti.

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Ermenistan, Türkiye, Ankara, Avrupa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Atıcılık Takımı Avrupa Şampiyonası'ndan 7 Madalya ile Döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran maça saatler kala müjdeyi verdi Sadettin Saran maça saatler kala müjdeyi verdi
Kuşum Aydın’ın son halini görenler tanıyamıyor Kuşum Aydın'ın son halini görenler tanıyamıyor
2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz 2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz
ABD Savunma Bakanı: İran’a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz ABD Savunma Bakanı: İran'a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz
Bremen’de bomba alarmı, Merkez Tren İstasyonu tahliye edildi Bremen'de bomba alarmı, Merkez Tren İstasyonu tahliye edildi
’’Savaştan korktu kaçtı’’ denilen Ronaldo hakkında korkutan haber ''Savaştan korktu kaçtı'' denilen Ronaldo hakkında korkutan haber
6 gollü düelloda kazanan Erzurumspor 6 gollü düelloda kazanan Erzurumspor
’’Suçsuz günahsız’’ deniyordu Gerçek çok başka çıktı ''Suçsuz günahsız'' deniyordu! Gerçek çok başka çıktı
ABD, Hint Okyanusu’nda İran gemisini batırdı: 87 ölü ABD, Hint Okyanusu'nda İran gemisini batırdı: 87 ölü

13:10
12.000 kişilik Azadi Stadyumu da savaşa boyun eğdi
12.000 kişilik Azadi Stadyumu da savaşa boyun eğdi
12:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
12:35
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Akıllı olun’’ mesajı
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Akıllı olun'' mesajı
12:05
ABD’nin kayıpları artıyor “Yenilmez“ denilen savaş uçağı düştü
ABD'nin kayıpları artıyor! "Yenilmez" denilen savaş uçağı düştü
11:56
Türkiye’nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
Türkiye'nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
11:50
Başkan açıkladı Osimhen’in sözleşmesinde o madde yokmuş
Başkan açıkladı! Osimhen'in sözleşmesinde o madde yokmuş
11:23
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı’na İHA saldırısı
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı
11:06
Avrupa’da uykular kaçtı Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
11:06
EuroLeague’den Fenerbahçe Beko’ya şok ceza
EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya şok ceza
10:55
Eşel mobile rağmen akaryakıta çifte zam İşte yeni fiyatlar
Eşel mobile rağmen akaryakıta çifte zam! İşte yeni fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 13:28:57. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye Atıcılık Takımı Avrupa Şampiyonası'ndan 7 Madalya ile Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.