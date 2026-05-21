Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Tuncer: Uluslararası madalyalara uzak değiliz
Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Tuncer: Uluslararası madalyalara uzak değiliz

21.05.2026 12:13
Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, altyapıyı güçlendirme, üniversite ve kulüplerle işbirlikleri yaparak uluslararası başarı hedeflediklerini belirtti. Lisanslı sporcu sayısının 14 bin 576'ya ulaştığını, pony branşına önem verdiklerini ve Avrupa şampiyonluğu ile olimpiyat kotası almayı amaçladıklarını söyledi. Tuncer, atlı cimnastik gibi branşları canlandırdıklarını ve Türk insanının spora ilgisinin arttığını vurguladı.

Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, altyapının güçlendirilmesi, branşlara yapılan yatırımlar, üniversite ve kulüplerle gerçekleştirilen işbirlikleriyle kaliteli sporcu yetiştirerek uluslararası alanda başarı hedeflediklerini söyledi.

Kocaeli Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzalamak için geldiği Kocaeli'de AA muhabirine açıklama yapan Tuncer, binicilik sporunda altyapının güçlendirilmesine yönelik yoğun çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Tuncer, binicilikte lisanslı at sayısının 7 bin 179, sporcu sayısının ise 14 bin 576 olduğunu aktararak, disiplinli çalışmalar sayesinde sporcu profilinin her geçen yıl büyüdüğünü kaydetti.

Özellikle çocukların gelişimine katkısı nedeniyle pony branşına ayrı önem verdiklerini dile getiren Tuncer, bunun karşılığını da almaya başladıklarını ifade etti.

Tuncer, 26 olan angajman sayısının 300'e yaklaştığı bilgisini paylaşarak, "Bu demek oluyor ki her yıl bu sayıda çocuk yukarıya doğru çıkıyor. Alttan da devamlı giriş var. Kulüpleri ziyaret ediyorum. Başarılı çocuklar var. Binerek gelenlerden de daha başarılı sonuçlar elde etmeye başlıyoruz. Bugün İtalya'da sporcularımız var. Hollanda ve Belçika'da yine bu sporcularımız müsabakalara katıldı. Uluslararası çapta başarılar elde etme düşüncesiyle ve inancıyla hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Uluslararası madalyalara uzak değiliz"

Binicilik sporunun uzun yıllar yalnızca maddi imkanı olanların yapabildiği branş olarak topluma lanse edildiğini belirten Tuncer, kendileriyle bu sporun daha yapılabilir hale geldiğini söyledi.

Tuncer, biniciliğin yakında büyük atılımlarla kendini göstermeye başlayacağından bahsederek "Uluslararası başarılardan çok umudumuz var. Avrupa şampiyonluğu, dünya şampiyonluğu ve büyük ihtimalle branşlarımızdan birkaçıyla olimpiyata katılma hedefimiz var. Olimpiyata katıldığımız takdirde insanların bu konudaki bilgisi artacak. Bu da spora olan talebi olumlu etkileyecek." diye konuştu.

Atlı cimnastik branşıyla ilgili üniversitelerle protokol imzaladıklarını kaydeden Tuncer, bunun canlandırdıkları branşlardan biri olduğunu ifade etti.

Tuncer, iyi binicilere sahip olduklarını vurgulayarak "Uluslararası madalyalara uzak değiliz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora verdiği desteğe değinen Tuncer, Türkiye'de güzel bir binicilik tesisi olması için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

"Federasyon, üniversite ve kulüplerle yapılan işbirlikleri toplam kaliteyi artırıyor"

Tuncer, geleceğin yöneticilerinin bu spor dalından çıkacağı görüşünü dile getirerek, binicilikte çocukların küçük yaşta sevk ve idareyi öğrendiğini belirtti.

Tuncer, at ve binici uyumunun önemine işaret ederek, "Her gün artan başarı var ki geçen sene Balkan Şampiyonası'ndan sporcularımız şampiyon olarak döndüler. Hem gençlerden hem de usta binicilerimizden başarılar bekliyoruz. İnşallah olimpiyat kotası da alacağımızı düşünüyorum. Ondan sonra spor dalımız iyice ortaya çıkacak, parlayacak. Çok büyük sporcu potansiyelinin oluşacağını düşünüyorum. Üniversitelerden de mezun olan gençlerimiz de daha donanımlı olarak çıkmaya başlayacak çünkü federasyon, üniversite ve kulüplerle yapılan işbirlikleri toplam kaliteyi artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu sporu yapan çocukların gelişimini yakından gördüğünü anlatan Tuncer, "Türk insanının da bu spora ilgisi her gün artıyor. Güzel başarılı sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum. At ile Türk, eşleştirilen bir yapı. Özellikle gençlerimiz ve çocuklarımız bu işte oldukça başarılılar. Üzerine biraz düşüldüğü zaman, iyi antrenörlerle çalıştıkları zaman başarılı oluyorlar." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

