Türkiye\'de ilk doğal vücut geliştirme yarışması İzmir\'de 60\'a yakın sporcuyla yapıldı

Dünya Doğal Vücut Geliştirme (WNBF) Türkiye Başkanı Ömer Faruk Darçın, bu yıl doğal vücut geliştirme yarışmasına Türkiye ve yurt dışından yaklaşık 60 sporcu katıldığını, yarışmacılara doping kontrolü kapsamında yalan makinesi testi uygulandığını söyledi. Darçın, dereceye giren sporculardan alınan idrar örneklerinin ise ABD'deki laboratuvarlara gönderildiğini açıkladı.

Dünya Doğal Vücut Geliştirme Federasyonu'nun (WNBF) Türkiye Başkanı Ömer Faruk Darçın, doğal vücut geliştirme yarışmasını ve federasyonun dopingle mücadele çalışmalarını değerlendirdi. Yaklaşık 14 yıldır fitness ve vücut geliştirme alanında faaliyet gösterdiğini anlatan Darçın, 2023 yılında Ukrayna'da ilk profesyonel unvanını kazandığını, 2024 yılından bu yana da 'WNBF Türkiye Başkanlığı' görevini yürüttüğünü söyledi.

WNBF'nin 37 yıllık geçmişi bulunduğunu belirten Darçın, organizasyonun Türkiye'deki ilk doğal vücut geliştirme yarışmasını İzmir'de gerçekleştirdiklerini ifade etti. Uluslararası formatta düzenlenen yarışmaya yaklaşık 60 sporcunun katıldığını aktaran Darçın, özellikle yurt dışından gelen sporcuların organizasyondan olumlu izlenimlerle ayrılmasını önemsediklerini dile getirdi.

"Türkiye'deki ilk yarışmamız olması nedeniyle titiz davrandık"

Yarışmanın hazırlık sürecinde sahne düzeninden sporcuların karşılanmasına kadar bütün ayrıntıları değerlendirdiklerini belirten Ömer Faruk Darçın, "Türkiye'yi temsil ettiğimiz bir organizasyondu. Yurt dışından gelen sporculara özellikle dikkat ettik. Organizasyonun akışının güzel olması, ülkemizden iyi izlenimlerle ayrılmaları ve sahnenin profesyonel şartlarda hazırlanması bizim için önemliydi. Türkiye'deki ilk yarışmamız olması nedeniyle bıraktığımız izlenime çok dikkat ettik. Yerli sporcularımız için de ilk heyecandı" diye konuştu.

"Doping maddelerini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz"

Doğal vücut geliştirme sporunun temelinde doping kullanılmadan gelişim sağlanmasının bulunduğunu anlatan Başkan Darçın, yarışmalarda uygulanan denetimlere ilişkin bilgi verdi. Darçın, "Biz tamamen doping kullanımıyla mücadele ediyoruz. Doping maddelerini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Spor, etik ve ahlak anlayışımızda bu maddelere yer yok. Bunun için katı doping prosedürlerimiz var. Sporculardan idrar testi alıyoruz, yalan makinesi testine sokuyoruz. Eski bir istihbarat polisi üç gün boyunca yarışmacılara yalan makinesi testi uyguladı. Şampiyon olan sporcularımızdan alınan idrar örnekleri de Amerika'daki laboratuvarlarımıza gönderildi. Test sonuçlarını WNBF Türkiye'nin resmi sosyal medya hesabından paylaştık" dedi.

"Genç yaşlarda sağlık sorunlarına yol açabiliyor"

Doping maddelerinin kas gelişimini hızlandırabildiğini ancak ciddi sağlık riskleri taşıdığını sözlerine ekleyen Darçın, genç sporcuları doğal yöntemlerle gelişmeye çağırarak, "Sağlık çok önemli. Herkesin spor yapması ve hareket etmesi gerekiyor. Bunu doğal gıdalarla, düzenli uyku, antrenman ve istikrarla yapmak en güzeli. Doping maddeleri gelişimi hızlandırıyor ancak insan vücudunda birçok zarara neden olabiliyor. Kalp, böbrek ve damar hastalıkları gibi ciddi sorunlar ortaya çıkabiliyor. Özellikle genç yaşlarda bu maddelerin kullanımından endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Doping kullanmadan da kas geliştirmek mümkün"

Türkiye'de doğal yollarla kas gelişiminin sınırlı olduğuna yönelik bir algıyla karşılaştıklarını anlatan Ömer Faruk Darçın, bu düşünceyi değiştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Darçın, "Doping maddesi kullanmadan da gençlerin yarışabileceğini, bu sporu yapabileceğini ve çok güzel kas kütlelerine ulaşabileceğini göstermeye çalışıyoruz. Doğal gelişimlerini beklemelerini, ne kadar iyi gelişebileceklerini araştırmalarını ve bunun üzerine yoğunlaşmalarını istiyoruz. Kariyer çok önemli. Gençlerin kendilerini bir alanda geliştirmeleri, uzmanlaşmaları gerekiyor. Bunun yanında spor yapmaları da çok önemli. Herkesin spor yapmasını öneriyorum. Ancak aşırı hırs her zaman hata yaptırabilir. Doğal gelişimlerini beklemelerini ve bu sürece odaklanmalarını tavsiye ediyorum" dedi.