FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olan Türkiye, dünya sıralamasında birinci oldu - Son Dakika
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FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olan Türkiye, dünya sıralamasında birinci oldu

17.07.2023 10:05

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olarak dünya sıralamasında birinci sıraya yükseldi. Türkiye, ABD'yi geride bırakarak liderlik koltuğuna oturdu. Turnuva boyunca gösterdikleri performansla dikkat çeken milliler, tarihi bir başarı elde etti.

FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, dünya sıralamasına da damga vurdu. Ay-yıldızlılar, tarihi başarıyla birlikte 1. sıraya yerleşti.

ABD'Yİ GEÇTİK

FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Sıralaması'nda Türkiye, 358.49 puanla 1. sıraya yükseldi. ABD ise 358.45 puanla 2. sırada yer alıyor. İtalya, 354.41 puanla 3, Çin ise 352.35 puanla 4. sırada.

Dünyanın zirvesindeyiz! Şampiyon olan Türkiye'den tarihi sıçrama

İLK SETİ ÖNDE TAMAMLADIK

Mücadeleye Ebrar Karakurt'un kullandığı etkili servislerle 3-0'lık seriyle başlayan milliler, setin başında etkili oyununu sürdürerek 3 sayılık (8-11) farkı korudu. Çin başantrenörü Cai Bin'in molasının ardından hücum etkinliğini artıran Asya ekibi, aradaki farkı kapatarak bir sayıyla (13-12) öne geçti. Setin ortalarına kadar iki ülke de karşılıklı sayılar alırken, Derya Cebecioğlu'nun servis turunda yakalanan 4 sayılık seriyle 19-16 öne geçen milliler, son ana kadar çekişmeli geçen ilk seti 25-22 önde tamamladı.

Dünyanın zirvesindeyiz! Şampiyon olan Türkiye'den tarihi sıçrama

İKİNCİ SET ÇİN'İN

İkinci sete etkili başlayan milli takım, setin başlarında dört sayılık (5-9) fark yakaladı. Smaçör ve orta oyuncularından arka arkaya sayılar bulan Çin, aradaki farkı bir sayıya (9-10) indirdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli'nin molasının ardından toparlanan milliler, Vargas'ın servis turunda farkı yeniden 4 sayıya (10-14) çıkardı. Milli takımın hücumda yaptığı hatalardan 5 sayılık seri yakalan Asya ekibi, 16-15 öne geçti. Farkın kapanmasına müsaade etmeyen Çin, ikinci seti 25-22 önde bitirdi.

Dünyanın zirvesindeyiz! Şampiyon olan Türkiye'den tarihi sıçrama

VARGAS VE EDA ERDEM İLE FARKI AÇTIK

Üçüncü sete her iki ülke de karşılıklı sayılar alarak başlarken, milliler, Ebrar Karakurt'la arka arkaya bulduğu sayılarıyla farkı 4 sayıya (5-9) çıkardı. Asya ekibi orta hücumlarıyla farkı kapatmaya çalışsa da milliler, Vargas ve Eda Erdem Dündar'ın sayılarıyla setin ortalarında farkı 7 sayıya (9-16) çıkardı. Setin sonlarında etkili oyununu sürdüren milliler, üçüncü seti 25-19 önde tamamladı.

Dünyanın zirvesindeyiz! Şampiyon olan Türkiye'den tarihi sıçrama

EBRAR KARAKURT ALEV ALDI

Dördüncü sete iyi başlayan Çin, setin başlarında 3 sayı (6-3) öne geçti. Milliler Vargas ile bulduğu sayılarla aradaki farkı kapatarak 6-6'da beraberliği yakaladı. Milli takım, Zehra Güneş'in blokları, Vargas ve Ebrar Karakurt'un hücum sayılarıyla setin ortalarında farkı 5 sayıya (7-12) çıkardı. Setin sonuna kadar etkili oyunu sürdüren milli takım, dördüncü seti 25-16, maçı da 3-1 kazanarak, organizasyon tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

Dünyanın zirvesindeyiz! Şampiyon olan Türkiye'den tarihi sıçrama

KASAYA 1 MİLYON DOLAR GİRDİ

FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuva boyunca kazandığı 12 galibiyette 114 bin dolarlık gelir elde etti. 3 mağlubiyette 13 bin 500 dolar kazanan ay-yıldızlılar, şampiyonlukla birlikte 1 milyon 127 bin 500 dolarlık ödülün sahibi oldu.

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voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olan Türkiye, dünya sıralamasında birinci oldu - Son Dakika


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